Эксперты назвали самые похищаемые товары в магазинах

Больше всего воров на полках супермаркетов интересуют сыры, колбасы, кофе и сладости, выяснил разработчик системы защиты от магазинных краж, передает РБК.

Также, не заплатив, покупатели уходят с пивом и другим алкоголем. Прихватывают и морепродукты.

Из косметических товаров внимание магазинных воров, а точнее воровок, чаще всего приковывают тушь и лак для ногтей, губная помада, различные масла для тела и волос и тени для век.

По данным компании, в парфюмерных магазинах чаще орудуют женщины (78%), а в продуктовых - мужчины (77%).

Подсчитать и понять интересы преступников сегодня помогают системы распознавания лиц.