Эпизод мультфильма "Маша и Медведь" собрал 4 миллиарда просмотров

Серию мультфильма "Маша и Медведь" под названием "Маша плюс каша" посмотрели на YouTube свыше четырех миллиардов раз. На сегодняшний день это единственный анимационный ролик, который входит в десятку самых просматриваемых видео с момента существования видеохостинга.

Кроме того, миллиардными просмотрами могут похвастаться еще две серии проекта: "Приятного аппетита" (свыше 1,3 миллиарда просмотров) и "Большая стирка" (1, 1 миллиарда), сообщает ТАСС со ссылкой на представителей мультсериала.

Достижения серии "Маша плюс каша", кстати, были отмечены еще в январе этого года Книгой рекордов Гиннесса, куда эпизод попал как самый просматриваемый мультфильм платформы.

Суммарное же количество просмотров серий мультфильма "Маша и Медведь" перевалило за 50 миллиардов. В этом году проекту исполняется 10 лет.