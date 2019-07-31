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31.07.2019 21:53
Рубрика: Культура

Эпизод мультфильма "Маша и Медведь" собрал 4 миллиарда просмотров

Текст: Инга Бугулова
Серию мультфильма "Маша и Медведь" под названием "Маша плюс каша" посмотрели на YouTube свыше четырех миллиардов раз. На сегодняшний день это единственный анимационный ролик, который входит в десятку самых просматриваемых видео с момента существования видеохостинга.
Фото: youtube.com
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Кроме того, миллиардными просмотрами могут похвастаться еще две серии проекта: "Приятного аппетита" (свыше 1,3 миллиарда просмотров) и "Большая стирка" (1, 1 миллиарда), сообщает ТАСС со ссылкой на представителей мультсериала.

Достижения серии "Маша плюс каша", кстати, были отмечены еще в январе этого года Книгой рекордов Гиннесса, куда эпизод попал как самый просматриваемый мультфильм платформы.

Суммарное же количество просмотров серий мультфильма "Маша и Медведь" перевалило за 50 миллиардов. В этом году проекту исполняется 10 лет.

Культура Кино и ТВ Анимация РГ-Видео
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