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31.07.2019 18:35
Рубрика: Спорт

У Зидана проблемы

"Реал" продолжает проигрывать, а фанаты уверены, что к зиме у клуба будет новый тренер
Текст: Артур Нанян
Ведущие европейские клубы продолжают подготовку к новому сезону. Многие из них серьезно обновились в межсезонье. В частности - мадридский "Реал".
"Реал" проиграл в трех из четырех матчей в межсезонье. Фото: EPA. "Реал" проиграл в трех из четырех матчей в межсезонье. Фото: EPA.
"Реал" проиграл в трех из четырех матчей в межсезонье. Фото: EPA.

- Никто не помешает нам добиться того, что мы планируем. Это довольно непросто, но мы знаем, на что способны. По большому счету, все что нам нужно - победить в одном матче, - отметил главный тренер "королевского клуба" Зинедин Зидан после поражения от "Тоттенхэма" (0:1) в предсезонном турнире в Мюнхене.

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Обычно тренеры и футболисты не очень-то всерьез воспринимают контрольные матчи. Они почти всегда говорят, что главное в них - наиграть связи, а результат не имеет большого значения.

Но то, что происходит этим летом с "Реалом", иначе как провалом не назвать. Наверняка болельщики мадридского суперклуба еще нескоро забудут унизительное поражение в США от "Атлетико" со счетом 3:7. О чем говорить, если даже капитан "сливочных" Серхио Рамос после встречи признался, что эта игра - одна из самых позорных для его команды за последние годы.

В таких ситуациях вопросы возникают и к тренеру. Создается впечатление, что Зидану сейчас не слишком комфортно в "Реале". И это несмотря на полный, как казалось, карт-бланш, обещанный ему после возвращения в клуб.

Поначалу все действительно шло по сценарию французского специалиста. Во второй раз возглавив команду прошлой весной, Зидан поставил перед руководством ультиматум: летом все ключевые решения должны быть за ним. И до поры до времени так и было. "Реал" купил за бешеные деньги Эдена Азара, который еще пару лет назад мог оказаться в Мадриде. По просьбе тренера были также приглашены Ферлан Менди из "Лиона" и бомбардир "Айнтрахта" Лука Йович. Всего "королевский клуб" потратил на новичков 300 миллионов. Немаленькие деньги. Даже для такого гранда как "Реал".

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И все же одну проблему Зидан решить не может до сих пор. Проблема эта - Гарет Бэйл. Вернее, присутствие валлийца в его команде. Француз уже несколько раз дал ясно понять: этот игрок ему не нужен. Казалось, на прошлой неделе Бэйл официально перестанет быть футболистом "Реала". Он вылетел в Китай, его там успели сфотографировать журналисты. Переход в клуб "Цзянсу Сунин" казался делом решенным. Гарет должен был подписать трехлетний контракт с зарплатой в 22 миллиона евро в год. Но трансфер так и не состоялся. Что очень не понравилось Зидану.

По информации испанских СМИ, "Реал" в последний момент передумал отпускать Бэйла, поскольку испанцев не устроила цена, предложенная "Цзянсу Сунин" - около 20 миллионов евро. Кроме того, президент "королевского клуба" Флорентино Перес все еще надеется, что Зидан поменяет свое отношение к Гарету.

Опять же по неподтвержденной информации, тренер "Реала" остался крайне недоволен поведением руководства клуба. Зидан в очередной раз дал понять Пересу, что полузащитник ему не нужен. Сам Бэйл готов остаться в Мадриде и получать свои 17 миллионов евро в год. А контракт у него действует еще три года.

Не исключено, к слову, что Гарет задержится в "Реале" дольше Зидана. Недовольство француза последними решениями Переса может привести к его скорому уходу со своего поста. А большинство болельщиков мадридцев и вовсе считают, что отставка француза неминуема.

Накануне издание AS провело на своем сайте голосование - останется ли Зидан в "Реале" до января? Больше половины респондентов (53 процента) считают, что к новому году у команды будет новый тренер.

Впрочем, игроки "Реала" призывают не драматизировать ситуацию.

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
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- Мы понимаем ожидания болельщиков. Поверьте: команда усердно работает. Всем нам нужно сохранять веру и спокойствие, - считает защитник Рафаэль Варан. - Мы исправим ошибки и станем лучше. В 2017 году мы также много проигрывали в межсезонье, а потом завоевали Суперкубок УЕФА и Испании и Лигу чемпионов. Что касается Зидана, то я не думаю, что он встревожен. Все идет по плану, мы еще вернемся.

Другой европейский гранд - "Бавария", все еще обходится без громких покупок. Впрочем, до конца трансферного окна усилить немецкую команду может Лерой Зане. Полузащитник "Манчестер Сити" готов вернуться в Бундеслигу. Но для этого мюнхенскому клубу нужно договориться с "Сити".

Из-за возможного перехода Зане между руководством "Баварии" и главным тренером команды Нико Ковачем возник конфликт. Хорват выразил уверенность в покупке футболиста. Его слова не очень-то понравились председателю правления клуба Карл-Хайнцу Румменигге.

- У нас отличные отношения с "Манчетер Сити". Мы должны уважать игроков, у которых есть действующий контракт. Это требование ФИФА. Не буду скрывать: мне не понравилось заявление Ковача. Мы работаем над трансферами. Это все, что я могу сказать, - подчеркнул Румменигге.

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