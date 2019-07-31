Новости

Президент Узбекистана прибыл в Минск 18:00
В Дагестане сотрудников Роспотребнадзора заподозрили в служебном подлоге 18:00
Дизельный Kia Sportage останется в России 18:00
Пентагон ищет подрядчиков для развертывания вооруженных сил в Европе 17:57
Макс Фадеев прокомментировал обвинения в плагиате со стороны Пашкета 17:55
Белорусские суворовцы отправятся в российский "Орленок" 17:50
В Иркутской области нашли живым одного из пропавших при паводке 17:38
Ежедневно на пути метро в Мадриде падают как минимум четыре телефона 17:33
Суворовцы сыграют классику, рок и джаз 17:31
В Мурманской области перенесли начало отопительного сезона 17:25
В Перми пять человек пострадали при хлопке на пороховом заводе 17:23
Компании США проектируют для саудовского принца город стоимостью $500 млрд 17:16
Житель Сочи продал 38 квартир в самострое на 95 млн рублей 17:07
Land Rover решил обновить старый Defender 17:03
Росконгресс рассказал о выставке "Улица Дальнего Востока" в рамках ВЭФ 16:54
Под Тверью две женщины жестоко избили соперницу 16:48
Вышел трейлер фильма Скорсезе "Ирландец" с Аль Пачино, Де Ниро и Пеши 16:42
В Геленджике полиция применила оружие при задержании автомобиля 16:40
В Сибири напавший на командира экипажа авиадебошир пошел под суд 16:37
В "мост глупости" в Петербурге врезалось 170 "ГАЗелей" 16:32
Зеленский отказался от своего бюста со следами помады 16:30
Корейские болельщики требуют от "Ювентуса" 50 млн евро из-за Роналду 16:25
Новый Hyundai Creta не смог скрыться от папарацци 16:02
Минкульт Украины подтвердил упразднение Киевского патриархата 15:59
В Прикамье отпустили фигурантов дела о взрыве на заводе "Азот" 15:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если вас затопили соседи
Что делать, если вас затопили соседи
Россияне теперь могут брать "ипотечные каникулы": что это и как получить
Россияне теперь могут брать "ипотечные каникулы": что это и как получить
Законы августа: льготы по ипотеке, прибавка к пенсии, защита жилья
Законы августа: льготы по ипотеке, прибавка к пенсии, защита жилья
31.07.2019 17:33
Рубрика: В мире

Ежедневно на пути метро в Мадриде падают как минимум четыре телефона

Текст: Юрий Когалов

Привычка постоянно пользоваться мобильным телефоном, читать и писать в мессенджерах и социальных сетях каждую свободную минуту может в итоге закончится потерей дорого устройства. Гаджет могут вырвать из рук воры, он может упасть на землю и разбиться. Опаснее всего, когда последнее происходит в метро. Пассажиры постоянно что-то роняют на пути.

В московском метро пассажир спрыгнул с поезда в тоннель

Как показывает статистика, ежедневно на рельсы мадридской поземки падают как минимум четыре мобильных телефона. С 2017 года, когда начали вести подсчет таким случаям, на путях оказалось 4374 предмета - в первую очередь речь о сотовых.

В связи с этим транспортная компания, отвечающая за перевозки, начала устанавливать на платформах плакаты, предупреждая о недопустимости спускаться на пути в поисках потерянного. Пока объявление появилось лишь на одной из 302 станций, остальные будут оснащены в течение пяти месяцев после заключения договора с подрядчиком (тендер пока еще не завершен).

"В последние годы падение предметов происходит довольно часто, что мотивирует многих пассажиров попытаться спуститься, чтобы самостоятельно забрать их", - цитирует газета El Mundo представителя метрополитена испанской столицы.

Метро Москвы стало лауреатом премии Международного саммита транспорта

Новая информационная кампания предполагает установку табличек со строгим запретом спускаться на пути, написанных на испанском и английском языках, чтобы предотвратить возможные ЧП. Согласно протоколам безопасности, достать потерянный предмет могут только сотрудники метрополитена. Проблема может быть разрешена в течение буквально нескольких минут, однако если она возникнет в час пик, то неловкому пассажиру придется подождать или вернуться попозже за своими вещами, поскольку в это время задерживать поезда, курсирующие по расписанию, никто не станет.

В мире Европа Испания
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

ГИБДД раскрыла положение всех камер фотовидеофиксации нарушений ПДД
Путин поручил увеличить количество грантов для студентов
Памфилова: Жалобы по выборам в Мосгордуму рассмотрим объективно и открыто
ПФР напомнил о пересчете пенсий работающим пенсионерам
Россия приостанавливает ввоз фруктов из Китая