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31.07.2019 21:45
Рубрика: Экономика

ФРС США понизила базовую ставку впервые за 10 лет

Текст: Роман Маркелов
Федеральная резервная система (ФРС) США впервые с декабря 2008 года снизила базовую процентную ставку. Начала смягчения денежно-кредитной политики американского регулятора ждали абсолютное большинство аналитиков. Это фактически превентивное решение для стимулирования роста как американской, так и глобальной экономики, но для такого эффекта ФРС должен продолжить снижение ставки.
Фото: REUTERS/ Brendan McDermid Фото: REUTERS/ Brendan McDermid
Фото: REUTERS/ Brendan McDermid

По итогам заседания 31 июля Комитет по открытым рынкам ФРС США опустил базовую ставку с 2,25-2,5 процента до 2-2,25 процента. Ключевые экономические показатели с момента прошлого заседания, 19 июня, остались неизменными, следует из итогового релиза. В том числе, по оценке регулятора, в июне экономическая активность в стране росла умеренными темпами, рынок труда "оставался сильным".
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Комитет указал, что снижает базовую ставку "в свете последствий глобальных изменений для экономических перспектив, а также приглушенного инфляционного давления". По мнению ФРС, устойчивое расширение экономической активности в США, хорошие условия на рынке труда и инфляция вблизи цели в 2 процента - это наиболее вероятный сценарий, но неопределенность в отношении такого прогноза все же сохраняется. На эти же параметры ФРС будет смотреть и далее, оценивая необходимость следующего понижения базовой ставки, следует из релиза.

Экономика США пока не переступила черту рецессии, отмечает аналитик "ВТБ Капитала" Нил Маккиннон. Реальные темпы ее роста сейчас составляют около полутора процентов. Однако нынешняя восходящая фаза экономического цикла является не только самой продолжительной в истории США, но и одной из самых слабых, и падение темпов роста ниже одного процента - вполне реальная перспектива, считает он. В случае рецессии (то есть отрицательных темпов роста) в экономике США ставка ФРС может приблизиться к нулевой отметке, хотя это и не является базовым сценарием, уточняет Маккиннон.

По его мнению, ФРС продолжит поэтапно снижать ставку. В пользу этого, в частности, свидетельствуют заявления главы Федрезерва Джерома Пауэлла, который за последнее время неоднократно высказывал опасения по поводу неопределенной ситуации в мировой экономике, связанной с напряженностью в торговой сфере, напоминает Маккиннон.

Фото: Владимир Сергеев / РИА Новости
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Если добавить к этому текущую инфляцию в США на уровне 1,5 процента, то "нейтральное" значение ставки составляет около двух процентов. В подкрепление своей позиции Пауэлл также мог бы привести ухудшение ситуации с долларовым фондированием и то, что сильный доллар обычно ассоциируется с замедлением роста мировой торговли и давлением на экономику США и развивающихся стран, считает Маккиннон. Исходя из всего перечисленного, для достижения стимулирующего эффекта монетарной политики ФРС ставка по федеральным фондам должна опуститься ниже двух процентов. Именно поэтому участники рынка ожидают, что далее последует новое снижение процентной ставки на сентябрьском заседании ФРС, а затем, возможно, еще одно, в декабре, говорит Маккиннон.

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