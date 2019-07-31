Принят Государственной Думой 16 июля 2019 года

Одобрен Советом Федерации 23 июля 2019 года

Статья 1

Статью 331 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 224-ФЗ "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 29, ст. 4350; 2018, N 27, ст. 3956) дополнить частью 81 следующего содержания:

"81. Элементом соглашения также может являться наличие у публичного партнера обязательства по отчуждению частному партнеру исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности, входящие в состав существующих объектов информационных технологий, подлежащих переработке (модификации) для создания объекта соглашения. Правительством Российской Федерации могут быть установлены случаи, при которых исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности не может быть отчуждено частному партнеру.".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 22 мая 2003 года N 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N21, ст. 1957; 2009, N 23, ст. 2776; N 29, ст. 3599; 2010, N 31, ст. 4161; 2011, N 27, ст. 3873; 2012, N 26, ст. 3447; 2013, N 19, ст. 2316; N 27, ст. 3477; N 48, ст. 6165; 2015, N 10, ст. 1421; 2016, N 27, ст. 4223; 2018, N 28, ст. 4156; N 49, ст. 7497; N 53, ст. 8414; 2019, N 23, ст. 2912) следующие изменения:

1) в статье 11:

а) дополнить новыми абзацами четырнадцатым - шестнадцатым следующего содержания:

"код идентификации - последовательность символов, представляющая собой уникальный номер экземпляра товара;

код маркировки - уникальная последовательность символов, состоящая из кода идентификации и кода проверки;

код проверки - последовательность символов, сформированная в результате криптографического преобразования кода идентификации и позволяющая выявить фальсификацию кода идентификации при его проверке с использованием фискального накопителя и (или) технических средств проверки кода проверки;";

б) абзацы четырнадцатый - семнадцатый считать соответственно абзацами семнадцатым - двадцатым;

в) дополнить новым абзацем двадцать первым следующего содержания:

"оператор информационных систем маркировки - лицо, являющееся оператором государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, и оператором федеральной государственной информационной системы мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения от производителя до конечного потребителя с использованием в отношении лекарственных препаратов для медицинского применения средств идентификации;";

г) абзацы восемнадцатый - двадцатый считать соответственно абзацами двадцать вторым - двадцать четвертым;

д) дополнить новым абзацем двадцать пятым следующего содержания:

"применение контрольно-кассовой техники - совокупность действий организации или индивидуального предпринимателя с использованием контрольно-кассовой техники, включенной в реестр контрольно-кассовой техники и зарегистрированной в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, по формированию фискальных данных и фискальных документов, их записи и хранению в фискальном накопителе, сведения о котором представлены в налоговые органы при регистрации либо перерегистрации контрольно-кассовой техники, а также передаче фискальных документов оператору фискальных данных либо в налоговые органы в случаях, установленных законодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники;";

е) абзацы двадцать первый - двадцать пятый считать соответственно абзацами двадцать шестым - тридцатым;

ж) дополнить новым абзацем тридцать первым следующего содержания:

"средство идентификации - код маркировки в машиночитаемой форме, представленный в виде штрихового кода, или записанный на радиочастотную метку, или представленный с использованием иного средства (технологии) автоматической идентификации;";

з) абзацы двадцать шестой - тридцатый считать соответственно абзацами тридцать вторым - тридцать шестым;

и) абзац тридцать первый считать абзацем тридцать седьмым и дополнить его словами ", и выполнение иных функций, предусмотренных законодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники";

к) абзацы тридцать второй - тридцать восьмой считать соответственно абзацами тридцать восьмым - сорок четвертым;

2) в статье 12:

а) в пункте 6:

абзац первый после слов "контрольно-кассовой техники" дополнить словами "(кроме документов, указанных в пункте 41 статьи 41 настоящего Федерального закона)";

абзац второй после слов "фискальные документы" дополнить словами "(кроме документов, указанных в пункте 41 статьи 41 настоящего Федерального закона)";

б) дополнить пунктом 61 следующего содержания:

"61. Пользователи, которые осуществляют расчеты за товары, маркированные средствами идентификации (далее - маркированные товары), и которые в соответствии с законодательством Российской Федерации должны направлять (вносить) информацию о таких товарах в государственную информационную систему мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, или федеральную государственную информационную систему мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения от производителя до конечного потребителя с использованием в отношении лекарственных препаратов для медицинского применения средств идентификации (далее - информационные системы маркировки), в момент расчета за такие товары обязаны формировать данные о таких товарах, предусмотренные законодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в виде запросов о коде маркировки и уведомлений о реализации маркированного товара в электронной форме с использованием контрольно-кассовой техники, обеспечивающей возможность формирования указанных данных и их передачу с использованием этой контрольно-кассовой техники оператору информационных систем маркировки через оператора фискальных данных, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7 статьи 2 и пунктом 21 статьи 5 настоящего Федерального закона.

Пользователи, которые указаны в абзаце первом настоящего пункта и осуществляют расчеты за маркированные товары, в случаях, предусмотренных пунктом 7 статьи 2 настоящего Федерального закона, обязаны осуществлять проверку достоверности кодов маркировки таких товаров с использованием контрольно-кассовой техники, содержащей фискальный накопитель, обеспечивающий самостоятельную проверку достоверности кодов маркировки, по их коду проверки в случае, если код маркировки содержит код проверки, который может быть самостоятельно проверен фискальным накопителем с использованием ключа проверки кода проверки, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 21 статьи 5 настоящего Федерального закона.";

в) пункт 7 после слов "передачи фискальных документов в налоговые органы" дополнить словами "и оператору информационных систем маркировки (если пользователь осуществлял расчеты за маркированные товары)", после слов "обязаны передать в налоговые органы" дополнить словами "и оператору информационных систем маркировки (если пользователь осуществлял расчеты за маркированные товары)";

г) пункт 8 изложить в следующей редакции:

"8. В случае принятия нормативного правового акта, которым вносятся изменения в требования к контрольно-кассовой технике и (или) фискальному накопителю:

контрольно-кассовая техника и фискальный накопитель, которые соответствуют требованиям, действовавшим до дня вступления в силу указанного нормативного правового акта, и которые не соответствуют требованиям, измененным указанным нормативным правовым актом, могут быть включены в реестр контрольно-кассовой техники и реестр фискальных накопителей в течение одного года со дня вступления в силу указанного нормативного правового акта. Такие контрольно-кассовая техника и фискальный накопитель, которые включены в реестр контрольно-кассовой техники и реестр фискальных накопителей, не подлежат исключению из реестра контрольно-кассовой техники и реестра фискальных накопителей в связи с их несоответствием требованиям, измененным указанным нормативным правовым актом в течение двух лет со дня вступления в силу указанного нормативного правового акта;

контрольно-кассовая техника и фискальный накопитель, которые включены в реестр контрольно-кассовой техники и реестр фискальных накопителей, соответствуют требованиям, действовавшим до дня вступления в силу указанного нормативного правового акта, и не соответствуют требованиям, измененным указанным нормативным правовым актом, могут регистрироваться, перерегистрироваться, применяться пользователями и не подлежат исключению из реестра контрольно-кассовой техники и реестра фискальных накопителей в связи с их несоответствием указанному нормативному правовому акту в течение двух лет со дня вступления в силу указанного нормативного правового акта. В случае, если в течение двух лет со дня принятия указанного нормативного правового акта контрольно-кассовая техника и фискальный накопитель не приведены в соответствие с требованиями, измененными указанным нормативным правовым актом, такие контрольно-кассовая техника и фискальный накопитель подлежат исключению соответственно из реестра контрольно-кассовой техники и реестра фискальных накопителей, за исключением случая, предусмотренного пунктом 81 настоящей статьи.";

д) дополнить пунктом 81 следующего содержания:

"81. Фискальный накопитель контрольно-кассовой техники, зарегистрированной в налоговых органах с этим фискальным накопителем в установленном порядке, может применяться пользователем в такой контрольно-кассовой технике до окончания срока действия его ключей фискального признака.";

3) в статье 2:

а) абзац первый пункта 7 после слов "передачи фискальных документов в налоговые органы" дополнить словами "и оператору информационных систем маркировки";

б) дополнить пунктом 81 следующего содержания:

"81. Действие положений абзацев второго, шестого и седьмого пункта 2 настоящей статьи не распространяется на организации и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих расчеты за товары, подлежащие в соответствии с законодательством Российской Федерации маркировке средствами идентификации.";

4) в статье 3:

а) в пункте 2:

дополнить новым абзацем девятым следующего содержания:

"сведения о возможности использования контрольно-кассовой техники в случаях, предусмотренных пунктом 61 статьи 12 настоящего Федерального закона, если контрольно-кассовая техника обеспечивает возможность ее применения в указанных случаях;";

абзацы девятый - двенадцатый считать соответственно абзацами десятым - тринадцатым;

б) в пункте 3:

дополнить новым абзацем восьмым следующего содержания:

"возможность использования фискального накопителя в контрольно-кассовой технике в случаях, указанных в пункте 61 статьи 12 настоящего Федерального закона.";

абзацы восьмой и девятый считать соответственно абзацами девятым и десятым;

5) в статье 4:

а) в пункте 1:

абзац девятый после слов "фискальных документов" дополнить словами "(кроме документов, указанных в пункте 41 статьи 41 настоящего Федерального закона, и подтверждения оператора)";

абзац одиннадцатый после слов "передачи фискальных документов" дополнить словами "(кроме документов, указанных в пункте 41 статьи 41 настоящего Федерального закона)";

абзац двенадцатый после слов "печать фискальных документов" дополнить словами "(кроме документов, указанных в пункте 41 статьи 41 настоящего Федерального закона, и подтверждения оператора)";

абзац семнадцатый после слов "внутри корпуса контрольно-кассовой техники" дополнить словами "(кроме документов, указанных в пункте 41 статьи 41 настоящего Федерального закона)";

б) дополнить пунктом 11 следующего содержания:

"11. Контрольно-кассовая техника, применяемая в случаях, указанных в пункте 61 статьи 12 настоящего Федерального закона, помимо соответствия требованиям, предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи, должна отвечать следующим требованиям:

содержать фискальный накопитель, предназначенный для использования в такой контрольно-кассовой технике;

обеспечивать возможность формирования запросов о коде маркировки и уведомлений о реализации маркированного товара, передачу в фискальный накопитель данных для формирования указанных документов, получения указанных документов из фискального накопителя в зашифрованном виде, их передачу оператору информационных систем маркировки через оператора фискальных данных, а также возможность повторной передачи непереданных уведомлений о реализации маркированного товара, по которым не была получена квитанция на уведомление (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7 статьи 2 настоящего Федерального закона);

принимать от оператора информационных систем маркировки через оператора фискальных данных ответы на запрос и квитанции на уведомление в зашифрованном виде, передавать указанные документы в фискальный накопитель и получать из фискального накопителя сведения из указанных документов (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7 статьи 2 настоящего Федерального закона);

информировать пользователя, в том числе при формировании отчета о закрытии смены, об отсутствии в течение более двух дней квитанции на уведомление в отношении уведомления о реализации маркированного товара, переданного оператору информационных систем маркировки через оператора фискальных данных;

обеспечивать возможность приема кода маркировки маркированного товара, сведения о котором должны быть указаны в кассовом чеке, и передачу этих сведений в фискальный накопитель;

обеспечивать формирование, передачу оператору фискальных данных и получение от оператора фискальных данных фискальных документов, указанных в пункте 4 статьи 41 настоящего Федерального закона (кроме отчета о закрытии фискального накопителя), независимо от результатов формирования, передачи оператору систем маркировки через оператора фискальных данных и получения от него фискальных документов, указанных в пункте 41 статьи 41 настоящего Федерального закона.";

в) в пункте 2 слова "включается в состав" заменить словами "соединяется с корпусом", после слов "О национальной платежной системе"," дополнить словами "механически или";

6) в статье 41:

а) в пункте 1:

в абзаце двадцать первом слова "ключа фискального признака и" заменить словами "ключа фискального признака, а также";

дополнить абзацами следующего содержания:

"иметь ключевые документы, предназначенные для проверки кода маркировки (далее - ключ проверки кода проверки), а также ключевой документ для формирования и проверки фискального признака уведомления (далее - ключ уведомления). Ключ уведомления имеет длину не менее 256 бит и срок действия не менее срока действия иных ключей фискального признака этого фискального накопителя;

иметь счетчики запросов о коде маркировки и уведомлений о реализации маркированного товара и начинать формирование фискального признака уведомления для каждого запроса о коде маркировки и уведомления о реализации маркированного товара с увеличения показания соответствующего счетчика на одну единицу без изменения показаний счетчика фискальных документов;

принимать от контрольно-кассовой техники коды маркировки;

самостоятельно проверять достоверность кода маркировки по его коду проверки с использованием ключа проверки кода проверки и передавать полученные результаты проверки в контрольно-кассовую технику (в случае, если код маркировки содержит код проверки, который может быть самостоятельно проверен фискальным накопителем с использованием ключа проверки кода проверки);

принимать от контрольно-кассовой техники данные для формирования запросов о коде маркировки и уведомлений о реализации маркированного товара, формировать запросы о коде маркировки и уведомления о реализации маркированного товара, шифрование этих документов и их передачу в контрольно-кассовую технику;

принимать от контрольно-кассовой техники ответы на запрос и квитанции на уведомление в зашифрованном виде, а также их расшифровывание и передачу содержащихся в них сведений в контрольно-кассовую технику;

формировать для запросов о коде маркировки и уведомлений о реализации маркированного товара фискальный признак уведомления, имеющий длину не менее 10 цифр, с использованием ключа уведомления;

проверять достоверность ответов на запрос и квитанций на уведомление, защищенных фискальным признаком квитанции, имеющим длину не менее 10 цифр, с использованием ключа уведомления;

обеспечивать формирование фискальных документов, указанных в пункте 4 статьи 41 настоящего Федерального закона (кроме отчета о закрытии фискального накопителя), независимо от результатов формирования, передачи оператору систем маркировки через оператора фискальных данных и получения от него фискальных документов, указанных в пункте 41 статьи 41 настоящего Федерального закона;

исключать возможность формирования фискального признака для уведомления о реализации маркированного товара в случае, если через 30 календарных дней с момента формирования фискального признака для уведомления о реализации маркированного товара не будет получена квитанция на уведомление для этого документа.";

б) в абзаце первом пункта 4 слова "30 календарных дней, если иное не предусмотрено настоящим пунктом" заменить словами "сроков, установленных уполномоченным органом";

в) дополнить пунктами 41 - 47 следующего содержания:

"41. Фискальный накопитель при использовании в контрольно-кассовой технике в случаях, указанных в пункте 61 статьи 12 настоящего Федерального закона, помимо хранения реквизитов фискальных документов, предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи, обеспечивает хранение в некорректируемом виде в течение сроков, установленных уполномоченным органом, реквизитов следующих фискальных документов:

запрос о коде маркировки;

уведомление о реализации маркированного товара;

ответ на запрос;

квитанция на уведомление.

42. Документы, предусмотренные пунктом 41 настоящей статьи, должны содержать следующие реквизиты:

код формы документа;

порядковый номер документа;

дата и время формирования документа;

фискальный признак.

43. Запрос о коде маркировки наряду с реквизитами, указанными в пункте 42 настоящей статьи, должен содержать следующие реквизиты:

заводской номер фискального накопителя;

код маркировки;

результат проверки кода маркировки;

планируемый статус товара, содержащего код маркировки (реализация, возврат).

44. Уведомление о реализации маркированного товара наряду с реквизитами, указанными в пункте 42 настоящей статьи, должно содержать следующие реквизиты:

идентификационный номер налогоплательщика пользователя;

заводской номер фискального накопителя;

адрес места применения контрольно-кассовой техники;

система налогообложения, применяемая пользователем при расчетах за товары, указанные в уведомлении;

данные о каждом маркированном товаре, сведения о котором включены в уведомление (код маркировки, статус товара, цена товара за единицу с учетом скидок, наценок, сборов и налогов, количество единиц товара, стоимость товара с учетом скидок, наценок, сборов и налогов, ставка налога на добавленную стоимость, включенного в стоимость товара).

Уведомление о реализации маркированного товара может не содержать следующие реквизиты:

идентификационный номер налогоплательщика пользователя в случае, если реквизит с идентификационным номером налогоплательщика был указан в ранее направленном уведомлении о реализации маркированного товара;

адрес места применения контрольно-кассовой техники в случае, если адрес места применения контрольно-кассовой техники такой же, какой был указан в ранее направленном уведомлении о реализации маркированного товара.

45. Ответ на запрос наряду с реквизитами, указанными в пункте 42 настоящей статьи, должен содержать реквизит "результаты обработки запроса".

46. Квитанция на уведомление наряду с реквизитами, указанными в пункте 42 настоящей статьи, должна содержать реквизит "результаты обработки уведомления".

47. Уполномоченный орган вправе устанавливать дополнительные реквизиты фискальных документов, указанных в пункте 41 настоящей статьи, утверждать требования к их формированию и заполнению, а также их формат в рамках форматов фискальных документов, утвержденных в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи.";

г) абзац шестой пункта 5 дополнить словами ", а также порядок их формирования и заполнения";

д) в пункте 8:

абзац второй после слов "операторами фискальных данных" дополнить словами "и оператором информационных систем маркировки";

абзац четвертый после слов "оператора фискальных данных" дополнить словами "и оператора информационных систем маркировки";

7) в пункте 2 статьи 42 :

а) дополнить новым абзацем пятнадцатым следующего содержания:

"сведения о применении регистрируемой контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов за маркированные товары;";

б) абзацы пятнадцатый и шестнадцатый считать соответственно абзацами шестнадцатым и семнадцатым;

8) в статье 43 :

а) в пункте 1:

дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:

"Контрольно-кассовая техника, применяемая при осуществлении расчетов, осуществляемых в безналичном порядке в сети "Интернет", а также в иных случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, не на месте осуществления расчетов с покупателями (клиентами), не может применяться в режиме, не предусматривающем обязательной передачи фискальных документов в налоговые органы в электронной форме через оператора фискальных данных.";

абзац третий считать абзацем четвертым;

б) пункт 3 после слов "Фискальный документ" дополнить словами "(кроме документов, указанных в пункте 41 статьи 41 настоящего Федерального закона)", после слов "сразу после его формирования" дополнить словами ", за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7 статьи 2 настоящего Федерального закона,";

в) дополнить пунктом 31 следующего содержания:

"31. В случаях, предусмотренных абзацем первым пункта 61 статьи 12 настоящего Федерального закона, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7 статьи 2 настоящего Федерального закона, запрос о коде маркировки и уведомление о реализации маркированного товара сразу после их формирования направляются контрольно-кассовой техникой оператору информационных систем маркировки через оператора фискальных данных.

После получения техническими средствами оператора информационных систем маркировки запроса о коде маркировки и уведомления о реализации маркированного товара указанные технические средства формируют ответ на запрос и квитанцию на уведомление, защищают их фискальным признаком квитанции и направляют оператору фискальных данных для передачи в контрольно-кассовую технику.

При неполучении от оператора информационных систем маркировки через оператора фискальных данных квитанции на уведомление для уведомления о реализации маркированного товара контрольно-кассовая техника повторно направляет оператору информационных систем маркировки через оператора фискальных данных указанное уведомление, для которого не была получена квитанция на уведомление.";

г) пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. При замене оператора фискальных данных и внесении изменений в иные сведения, введенные в контрольно-кассовую технику при формировании отчета о регистрации или отчета об изменении параметров регистрации, пользователем с применением контрольно-кассовой техники формируется отчет об изменении параметров регистрации, и все сформированные фискальные документы (кроме документов, указанных в пункте 41 статьи 41 настоящего Федерального закона), по которым не были получены подтверждения оператора фискальных данных, передаются оператору фискальных данных, а уведомления о реализации маркированного товара, по которым не были получены квитанции на уведомление, передаются оператору информационных систем маркировки через оператора фискальных данных, за исключением случаев, указанных в пункте 7 статьи 2 настоящего Федерального закона.";

д) пункт 51 после слов "контрольно-кассовой техникой в налоговые органы" дополнить словами "и оператору информационных систем маркировки", после слов "которые должны были быть переданы в налоговые органы" дополнить словами "и оператору информационных систем маркировки", слова "и получения" заменить словами "а также получения", дополнить словами "(кроме документов, указанных в пункте 41 статьи 41 настоящего Федерального закона) и квитанций на уведомление в отношении всех уведомлений о реализации маркированного товара";

е) в пункте 6:

слова "а также контрольно-кассовой техникой" заменить словами "техническими средствами контроля налоговых органов и контрольно-кассовой техникой, а также между техническими средствами оператора фискальных данных и техническими средствами оператора информационных систем маркировки";

дополнить абзацем следующего содержания:

"Положения протоколов информационного обмена, указанных в абзаце первом настоящего пункта, связанные с передачей информации из контрольно-кассовой техники оператору информационных систем маркировки через оператора фискальных данных, обязательны для исполнения техническими средствами оператора информационных систем маркировки, а также контрольно-кассовой техникой в случаях, предусмотренных пунктом 61 статьи 12 настоящего Федерального закона, и техническими средствами оператора фискальных данных в случаях, предусмотренных пунктом 22 статьи 45 настоящего Федерального закона.";

ж) в абзаце втором пункта 7 слова "документов и ключ сообщений" заменить словами "документов, ключ сообщений и ключ уведомления";

з) дополнить пунктом 91 следующего содержания:

"91. Проверка достоверности фискальных данных, защищенных фискальным признаком уведомления, должна осуществляться с использованием средства проверки фискальных признаков уведомления, содержащих копию мастер-ключа, который применялся при изготовлении ключа уведомления, используемого для формирования фискального признака уведомления (далее - мастер-ключ уведомления).

Средство проверки фискального признака уведомления должно позволять с использованием мастер-ключа уведомления сформировать ключ уведомления, идентичный (симметричный) ключу уведомления, с использованием которого был сформирован фискальный признак уведомления, проверяемый этим средством.";

и) дополнить пунктом 111 следующего содержания:

"111. Формирование фискального признака квитанции средством формирования фискального признака квитанции должно осуществляться с использованием ключа уведомления, который в свою очередь должен формироваться этим средством формирования фискального признака с использованием мастер-ключа уведомления, содержащегося в этом средстве формирования фискального признака.";

к) дополнить пунктом 121 следующего содержания:

"121. Проверка достоверности фискальных данных, защищенных фискальным признаком квитанции, осуществляется с использованием ключа уведомления.";

л) дополнить пунктом 15 следующего содержания:

"15. Порядок применения контрольно-кассовой техники устанавливается также иными статьями настоящего Федерального закона.";

9) в статье 44:

а) в пункте 14 слова "оператором государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, и федеральной государственной информационной системы мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения от производителя до конечного потребителя с использованием в отношении лекарственных препаратов для медицинского применения средств идентификации (далее - информационные системы мониторинга)" заменить словами "оператором информационных систем маркировки", слова "информационных систем мониторинга" заменить словами "информационных систем маркировки";

б) дополнить пунктом 15 следующего содержания:

"15. Деятельность оператора информационных систем маркировки, связанная с получением от оператора фискальных данных и передачей им оператору фискальных документов, указанных в пункте 41 статьи 41 настоящего Федерального закона, а также с обработкой сведений, содержащихся в этих документах, не требует получения им разрешения на обработку фискальных данных в соответствии с положениями настоящего Федерального закона.";

10) в статье 45:

а) в пункте 2:

абзац третий после слов "получения таких фискальных данных" дополнить словами "(кроме документов, указанных в пункте 41 статьи 41 настоящего Федерального закона)";

абзац пятый изложить в следующей редакции:

"обеспечивать конфиденциальность фискальных данных. При этом передача фискальных данных в налоговые органы, а также направление запросов о коде маркировки и уведомлений о реализации маркированного товара оператору информационных систем маркировки не признается нарушением конфиденциальности;";

абзац седьмой дополнить словами "(кроме документов, указанных в пункте 41 статьи 41 настоящего Федерального закона, и данных, содержащихся в этих документах)";

в абзаце семнадцатом слова "информационных систем мониторинга" заменить словами "информационных систем маркировки";

дополнить абзацем следующего содержания:

"при наличии технической возможности и договора с пользователем осуществлять от имени и по поручению пользователя передачу в режиме реального времени оператору информационных систем маркировки запросов о коде маркировки и уведомлений о реализации маркированного товара, полученных от контрольно-кассовой техники пользователя, а также передавать в контрольно-кассовую технику пользователя ответы на запрос и квитанции на уведомление, полученные от оператора информационных систем маркировки, без проверки фискального признака и обработки фискальных данных указанных документов (далее - информационный обмен сведениями о маркированных товарах между контрольно-кассовой техникой и оператором информационных систем маркировки).";

б) дополнить пунктом 22 следующего содержания:

"22. Оператор фискальных данных, осуществляющий информационный обмен сведениями о маркированных товарах между контрольно-кассовой техникой и оператором информационных систем маркировки, обязан:

обеспечивать запись и хранение до включения в отчет установленного перечня сведений из каждого заголовка сообщения, включающего в себя уведомление о реализации маркированного товара, которое было получено оператором фискальных данных от контрольно-кассовой техники в соответствии с протоколом информационного обмена, указанным в пункте 6 статьи 43 настоящего Федерального закона (далее - сообщение контрольно-кассовой техники), с фиксацией времени получения этого сообщения;

обеспечивать запись и хранение до включения в отчет времени передачи каждого сообщения контрольно-кассовой техники, которое было передано оператором фискальных данных оператору информационных систем маркировки в соответствии с протоколом информационного обмена, указанным в пункте 6 статьи 43 настоящего Федерального закона;

обеспечивать запись и хранение до включения в отчет установленного перечня сведений из каждого заголовка квитанции, включающей в себя квитанцию на уведомление, которая была получена оператором фискальных данных от оператора информационных систем маркировки в соответствии с протоколом информационного обмена, указанным в пункте 6 статьи 43 настоящего Федерального закона (далее - квитанция оператора информационных систем маркировки), с фиксацией времени получения этой квитанции;

обеспечивать запись и хранение до включения в отчет времени передачи каждой квитанции оператора информационных систем маркировки, которая была передана оператором фискальных данных в контрольно-кассовую технику в соответствии с протоколом информационного обмена, указанным в пункте 6 статьи 43 настоящего Федерального закона;

не реже одного раза в сутки формировать отчет, содержащий установленный перечень сведений о сообщениях контрольно-кассовой техники и квитанциях оператора информационных систем маркировки, переданных и полученных контрольно-кассовой техникой, оператором фискальных данных и оператором информационных систем маркировки (далее - суточный отчет о приеме и передаче данных оператором фискальных данных), подписывать указанный суточный отчет своей усиленной квалифицированной электронной подписью и передавать указанный суточный отчет не реже одного раза в сутки оператору информационных систем маркировки;

хранить суточные отчеты о приеме и передаче данных оператором фискальных данных, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью, в течение не менее 60 дней.

Перечни и форматы сведений из заголовка сообщения контрольно-кассовой техники, заголовка квитанции оператора информационных систем маркировки и суточный отчет о приеме и передаче данных оператором фискальных данных должны соответствовать требованиям протокола информационного обмена, указанного в пункте 6 статьи 43 настоящего Федерального закона.";

в) в пункте 5:

абзац третий после слов "фискальных документов" дополнить словами "(кроме документов, указанных в пункте 41 статьи 41 настоящего Федерального закона, и данных, содержащихся в этих документах)";

абзац четвертый после слов "фискальных документов" дополнить словами "(кроме документов, указанных в пункте 41 статьи 41 настоящего Федерального закона, и данных, содержащихся в этих документах)";

г) дополнить пунктом 51 следующего содержания:

"51. Технические средства оператора фискальных данных, осуществляющего по договору с пользователем передачу оператору информационных систем маркировки запросов о коде маркировки и уведомлений о реализации маркированного товара, полученных от контрольно-кассовой техники пользователя, а также передачу в контрольно-кассовую технику пользователя ответов на запрос и квитанций на уведомление, полученных от оператора информационных систем маркировки, наряду с соответствием требованиям, указанным в пункте 5 настоящей статьи, должны:

обеспечивать прием от контрольно-кассовой техники, соответствующей требованиям пункта 11 статьи 4 настоящего Федерального закона, запросов о коде маркировки и уведомлений о реализации маркированного товара в зашифрованном виде и без расшифровывания, проверки и формирования фискального признака их передачу оператору информационных систем маркировки в зашифрованном виде;

обеспечивать прием от оператора информационных систем маркировки ответов на запрос и квитанций на уведомление в зашифрованном виде и без расшифровывания, проверки и формирования фискального признака их передачу в контрольно-кассовую технику, от которой были получены соответствующие запрос о коде маркировки и уведомление о реализации маркированного товара.";

д) пункт 6 после слов "этот документ" дополнить словами "(кроме документов, указанных в пункте 41 статьи 41 настоящего Федерального закона, и данных, содержащихся в этих документах)";

11) статью 5 дополнить пунктом 21 следующего содержания:

"21. Пользователи, у которых в соответствии с требованиями других федеральных законов и принятых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов возникает обязанность, для исполнения которой в применяемой ими контрольно-кассовой технике, зарегистрированной в налоговых органах с фискальным накопителем в порядке, установленном до дня вступления в силу этих требований, необходимо произвести замену фискального накопителя до истечения срока действия его ключей фискального признака, могут применять этот фискальный накопитель в контрольно-кассовой технике до окончания срока действия его ключей фискального признака.";

12) пункт 1 статьи 7 дополнить абзацами следующего содержания:

"В рамках отношений по контролю и надзору за оборотом маркированных товаров налоговые органы осуществляют контроль и надзор за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники в части ведения реестра контрольно-кассовой техники и реестра фискальных накопителей, а также выдачи и аннулирования разрешений на обработку фискальных данных.

В случае, указанном в абзаце втором настоящего пункта, налоговые органы вправе осуществлять контроль и надзор за соответствием контрольно-кассовой техники и фискальных накопителей установленным требованиям.".

Статья 3

В пункте 2 части 1 статьи 63 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 29, ст. 4344; 2016, N 26, ст. 3890; N 27, ст. 4198, 4294; 2017, N 31, ст. 4767) слова "территориальных органов, Банка России" заменить словами "территориальных органов, федеральных государственных органов, Банка России".

Статья 4

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования, за исключением подпункта "б" пункта 10 статьи 2 настоящего Федерального закона.

2. Подпункт "б" пункта 10 статьи 2 настоящего Федерального закона вступает в силу по истечении одного года после дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

Президент Российской Федерации В. Путин