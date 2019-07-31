Главы Киргизии (КР) и Таджикистана (РТ) Сооронбай Жээнбеков и Эмомали Рахмон провели переговоры о ситуации в приграничных районах. Первый раунд прошел в городе Исфара (РТ), а заключительный уже на киргизской территории, в Чолпон-Ате, на побережье Иссык-Куля.

- Мы вместе хотим сделать наши границы воротами мира, дружбы и добрососедства, - заявил Сооронбай Жээнбеков, предложив активизировать работу Межправительственной комиссии по делимитации границы. - Считаю, что неразрешимых проблем нет.

- Таджикистан заинтересован в развитии тесного сотрудничества с Киргизстаном, - заверил коллегу Эмомали Рахмон. - Мы придаем большое значение последовательному укреплению добрососедских отношений между нашими странами. Таджикистан подтверждает свою готовность развивать политический диалог, углублять торгово-экономические и культурно-гуманитарные отношения с КР.

Встречу Жээнбекова и Рахмона уже назвали исторической. Отчасти потому, что лидеры двух стран пренебрегли протоколом и непосредственно перед официальными переговорами решили сначала увидеться на перекрестном участке таджикско-киргизской государственной границы. Здесь же они вместе смогли выслушать представителей общин и глав сельсоветов приграничных сел. Тем более что местным жителям было что сказать, и речь шла о реальных проблемах.

По данным официальных источников, президенты договаривались о проведении встречи еще несколько месяцев назад. Предполагалось, что это позволит вывести затянувшийся процесс делимитации границы на финишную прямую. Ведь буквально пару недель назад прошла очередная встреча правительственных делегаций, и стороны договорились о проведении полевых обследований территорий, на которые претендуют разные стороны. Именно здесь чаще всего фиксируются конфликтные ситуации, в том числе с применением оружия.

Важные переговоры в Исфаре и Чолпон-Ате были омрачены очередным инцидентом у таджикского анклава Ворух. По некоему совпадению он произошел буквально накануне важных переговоров на высшем уровне. Произошедшее заставило местные и иностранные экспертные круги задуматься. Самым распространенным ответом стало предположение о том, что ЧП имеет спровоцированный характер. Пока стороны не определили точно линию разграничения, что позволит взять границу под охрану, через нее перетекает контрабанда. Причем не только и не столько тяжелые наркотики, как могло бы показаться. Их, как утверждают специалисты, чаще всего переправляют горными тропами южнее. Речь идет, скорее, о ГСМ и товарах народного потребления.

Однозначного решения проблемы спорных участков, судя по всему, пока нет. Бывшие и действующие чиновники разного ранга, а также эксперты предлагают всевозможные варианты - от обмена территориями до совместного использования тех или иных инфраструктурных объектов. Однако каждый из этих рецептов вызывает негодование и у местных жителей, и у политиков, использующих отношения с соседями во внутриполитических целях. Ясно одно: безопасность на границах не обеспечить без компромиссов.

Анклав Ворух не первый раз попадает в тревожные сводки. Это одна из болевых точек в отношениях двух республик, и жители как таджикского островка, так и окрестных киргизских сел нередко вступают в конфликты друг с другом. Причин тому много. Это и транспортные проблемы, и нехватка воды или сельскохозяйственных угодий, и зачастую банальное нежелание искать компромиссы. В последний раз инцидент вспыхнул из-за того, что стороны решили обозначить спорные территории установкой флагштока и архитектурными элементами. В итоге один из жителей приграничья погиб. Не менее десятка получили огнестрельные ранения, хотя и годом, и двумя ранее стороны договаривались о том, что не допустят применения оружия. Из киргизского села Ак-Сай пришлось спешно эвакуировать несколько сотен человек.

На место выехали вице-премьеры двух стран. Однако пролившаяся кровь, к сожалению, не остудила местные горячие головы. Люди стали перекрывать стратегически важные трассы и закидывать камнями сотрудников правоохранительных органов, пытавшихся воспрепятствовать происходящему. Милиция была вынуждена применить спецсредства - светошумовые гранаты и резиновые пули.

Происходящее настолько обеспокоило официальный Бишкек, что Сооронбай Жээнбеков провел специальное совещание, в котором участвовали спикер парламента, премьер, начальник Генштаба Вооруженных сил, генпрокурор, а также руководители министерств и ведомств. "Ситуация на границе находится под контролем президента", - заявил прессе секретарь Совета безопасности КР Дамир Сагынбаев.

В этом, кстати, глава Киргизии лично заверил жителей села Ак-Сай, граничащим с анклавом Ворух, которое посетил перед встречей с таджикским коллегой в Исфаре. По словам Сооронбая Жээнбекова, число военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов на территории сел, расположенных возле границы, увеличено, и усиленное патрулирование будет проводить постоянно. А местные власти тем временем озадачены решением накопившихся проблем. Руководство страны обещает, что в приграничье займутся восстановлением социальной инфраструктуры, начнется строительство новой насосной станции для обеспечения сел чистой водой и ирригационных сооружений.

- Ваша безопасность и интересы нашего государства будут на переднем плане, - заявил он сельчанам. - Самое главное - призываю всех вас не идти на поводу у провокаторов. Киргизы издревле славились своим великодушием и гостеприимством. Мы должны стремиться к сохранению и укреплению хороших отношений с соседней страной. Будем терпеливыми и сдержанными. Мы решим все вопросы, нужно лишь время. Ради будущего детей и страны мы должны сохранять мир и спокойствие.

Случай

Перебрался вброд

То, что представляла собой граница Киргизии с Таджикистаном, в свое время показал громкий скандал с побегом из страны бывшего вице-премьера КР Аскарбека Шадиева. Узнав, что ему готовятся предъявить обвинения в коррупции, чиновник, входивший в число самых богатых людей республики, выехал на юг республики - в Баткенскую область, граничащую с Таджикистаном. Он объяснил срочный отъезд намерением присутствовать на похоронах родственника.

По данным спецслужб Киргизии, Шадиев нелегально пересек границу, воспользовавшись бродом. В Таджикистане вопросов к "перебежчику" не возникло, поскольку между соседствующими республиками действует безвизовый режим, а у Шадиева на руках был дипломатический паспорт. Затем уже из города Худжанта политик, воспользовавшись все тем же дипломатическим паспортом, вылетел в Нью-Йорк через Москву.

Досье "РГ"



С 2010 года на киргизско-таджикской границе зафиксировано не менее 150 инцидентов. Самым "богатым" на них оказался 2014-й (около 30 инцидентов).



Официальные источники указывают, что основной причиной конфликтов жителей соседствующих сел Киргизии и Таджикистана остается неурегулированный вопрос с определением линии раздела. Более 40 процентов границы до сих пор не описано. При этом многие ее проблемные участки пролегают по густонаселенным территориям. Во многих местах граница определяется по фактическому пользованию территориями.