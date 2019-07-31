Государственная служба миграции (ГСМ) при правительстве Киргизии отозвала лицензии у нескольких фирм-посредников, занимающихся трудоустройством граждан республики за рубежом. Причина - множество жалоб от соискателей. В своих обращениях в ГСМ люди сообщали о вопиющих фактах нарушения их прав.

Как обещанного ждут

Бактыгуль Шерматова (имя изменено в интересах следствия. - Прим. ред.) после окончания вуза по специализации "Организация обслуживания в гостиницах и туристических зонах" найти работу по профилю на родине не смогла. Несмотря на диплом с отличием и знание английского языка, в местных компаниях, куда она обращалась, предлагали слишком маленький заработок. Мотивировали это отсутствуем у девушки опыта и экономическим кризисом.

Набираться профессиональных навыков Бактыгуль решила в Турции - в стране, где туристический сезон длится практически круглый год. Увидев по телевизору бегущую строку о том, что в пятизвездочный отель требуется помощник администратора со знанием английского языка, девушка обрадовалась, набрала указанный телефон и договорилась о встрече.

- Фирма-посредник находилась в Бишкеке, - вспоминает Бактыгуль. - Мне рассказали, что ее клиенты успешно работают за границей и получают неплохие деньги. Я решила, что вакансия в Турции предоставит отличную возможность узнать, как гостиничное дело поставлено в этой стране. А потом, быть может, даже свою турфирму открыть удастся. В фирме мне сказали, что их услуга стоит тысячу долларов. Половину нужно отдать до заключения контракта о найме и столько же после. Деньги пришлось занять, но я очень надеялась, что смогу рассчитаться. В отеле обещали платить по 500 долларов в месяц, а также обеспечить бесплатным проживанием и питанием.

Первые месяцы Бактыгуль старалась как можно больше узнать о том, как правильно встречать гостей, общаться с клиентами отеля, коллегами по работе и многому другому. Благо рядом с ней работали соотечественники, так что одиноко девушке не было. Рабочий день, однако, становился все длиннее, а зарплата не росла. А потом заведующая персоналом гостиницы принялась раздавать иностранным сотрудникам задания в конце смены, требуя выполнить работу к утру.

Когда в очередной раз киргизстанцев, работающих в отеле, озадачили очередным "поручением", на выполнение которого ушла практически вся ночь, они потребовали доплатить за сверхурочную работу согласно контракту о найме. В итоге 17 граждан КР оказались на улице. Впрочем, фирма-посредник призвала их успокоиться, обнадежив, что трудоустроит в другой отель на тех же условиях. И через несколько часов за ними приехал грузовик.

- На нем раньше явно перевозили скот или какой-то мусор, - рассказывает Бактыгуль. - Еще больше мы удивились, когда нас привезли туда, где предстояло поселиться. Дверей не было даже в туалете. Кругом царила антисанитария. Постоянно отключали свет. Многим пришлось спать на полу, потому что большинство кроватей были сломаны. А утром выяснилось, что тот самый грузовик будет нас возить на работу. Но мы терпели. Так продолжалось около двух месяцев, пока мы не поняли, что платить нам не собираются. Мы снова обратились в представительство фирмы, но нас там даже слушать не стали. Сами, мол, устраивайтесь, если не нравится то, что предлагаем мы.

Как только удалось связаться с родителями, те обратились в Государственную службу миграции КР. Благодаря усилиям сотрудников ГСМ людей удалось вернуть домой. Сейчас в отношении руководства компании-посредника РОВД Первомайского района Бишкека возбудило уголовное дело.

Не все золото

По данным ГСМ КР, в республике насчитывается около 120 фирм-рекрутеров. География их работы охватывает 17 государств. Они обещают помощь не только в трудоустройстве, но и в получении виз, а также приобретении билетов.

Многие киргизстанцы, которые обращаются в такие фирмы, нередко забывают о нескольких важных вещах. В первую очередь, все фирмы-посредники должны иметь лицензию, номер которой обязан быть указан при размещении рекламы о трудоустройстве за рубежом. Этого требует закон.

- У нас даже есть договоренность с рекламными агентствами и некоторыми СМИ о том, что если на их ресурсах компания-рекрутер размещает информацию о вакансиях за рубежом, она обязана указать лицензию, на основании которой работает, - утверждает замдиректора информационного консультативного центра Государственной службы миграции Алмаз Алыбаев. - В противном случае объявление размещать не должны. Добавлю, что с начала года мы уже направили в антимонопольную службу несколько писем о нарушениях со стороны компаний-рекрутов при размещении информации о найме на работу.

Не остаться в дураках

Согласно данным Международной организации труда, наемные работники, занятые в сфере домашнего труда, являются наиболее уязвимой группой трудовых мигрантов. По отношению к ним чаще всего отмечаются факты насилия. Для того чтобы защитить киргизстанцев, работающих за рубежом нянями, горничными, сиделками или гувернантками, ГСМ инициировала несколько поправок в действующее законодательство.

Мигрантов, занятых в сфере домашнего труда, предлагается выделить в отдельную категорию, которой будет заниматься специальный уполномоченный орган. Саму процедуру трудоустройства госслужба хотела бы усложнить. Власти объясняют это стремлением обеспечить безопасность киргизстанцев.

В службе миграции просят киргизстанцев не платить какие-либо деньги фирме-посреднику до заключения трудового контракта и не забывать о том, что необходимо получать рабочие визы (в странах, где это требуется) и разрешение на работу. В противном случае можно оказаться на нелегальном положении.

Кстати



Согласно действующему законодательству, частная компания-рекрутер еще до выезда гражданина Киргизии для трудоустройства за границей обязана зарегистрировать его в Госслужбе миграции, а также предоставить копии рабочей визы, паспорта работника и трудового контракта, заключенного с работодателем.



Фирма также обязана провести предварительное обучение выезжающих. Людям должны рассказать о законодательстве той страны, куда они едут, правилах поведения, а также об обычаях и нравах. А кроме того, сообщить контактные данные диаспоры и посольства Киргизии в той или иной стране, телефоны горячей линии, по которым можно обратиться за помощью.

Вместе с тем



По одному сценарию

Проблемные ситуации с трудовыми мигрантами в дальнем зарубежье очень похожи друг на друга. Как правило, складывается все по одной и той же схеме.

Желающий уехать за "длинным долларом" обращается к фирме-посреднику, услуга которого стоит как минимум 500 долларов. Добираться до места соискатель должен самостоятельно и за свои деньги. В основном киргизстанцам предлагают вакансии в сфере домашнего труда или сезонную работу в отелях. Обещанная заработная плата колеблется от 450 до 600 долларов.

В течение определенного времени мигранту необходимо получить рабочую визу и разрешение на трудоустройство, заключить контракт. Почти все фирмы утверждают, что документы оформляет работодатель. Однако на деле получается иначе. По этой причине многие, сами того не желая, становятся нелегалами.

Нередко на обещанном месте киргизстанцу позволяют работать до истечения туристической визы. Деньги зачастую на руки не выдают, а как только возникает вопрос об оплате, увольняют. По мнению экспертов, это результат сговора недобросовестных работодателей и местных фирм.

Оказавшись в сложной ситуации, когда нет денег на проживание и возвращение на родину, а иногда и документов, некоторые киргизстанцы попадают в трудовое или сексуальное рабство.