Свирепого доисторического хищника назвали в честь корабля из будущего

Канадские палеонтологи обнаружили окаменелости крупного хищника начала палеозойской эры, ранее неизвестного науке. Новый вид назвали в честь корабля Хана Соло из "Звездных войн" - за его панцирь, по форме напоминающий "Тысячелетнего сокола".

О необычной находке с известных глинистых сланцев Берджес сегодня сообщили палеонтологи из Королевского музея Онтарио и Университета Торонто. На скалах, возраст которых составляет больше полумиллиарда лет, ученые обнаружили окаменелости ранее неизвестного хищного вида Кембрийского периода - считается, что именно в это время появляется большое количество организмов, обладающих минеральными скелетами.

В основном животные этой эпохи, по словам ведущего автора исследования, аспиранта из Королевского музея Онтарио Джо Мойсюка, были небольшими - размером не больше мизинца. Именно поэтому новый вид хищников на их фоне кажется особенно впечатляющим - его длина составляет почти 30 сантиметров.

Неизвестное ранее доисторическое животное обладало панцирем с глубокими выемками для глаз, который напомнил ученым известный корабль из вселенной "Звездных войн" - "Тысячелетний сокол" (Millennium Falcon). Именно в честь него находка получила свое название - Cambroraster falcatus. Вероятно, такой "крейсер" был глубоководным обитателем кембрийского океана и питался организмами, прячущимися в придонные отложения.

По мнению ученых, хищник приходился тезкой известной хищной креветке Аномалокарис - об этом свидетельствует его круглая форма рта с длинными и тонкими зубами. Однако питался новый вид совершенно иначе - добычу он захватывал с помощью клещей с похожими на грабли шипами.

Палеонтологи отнесли Cambroraster falcatus к отряду радиодонтов класса динокаридов. Их можно считать предками современных членистоногих, хордовых, моллюсков. Но больше всего по образу "Тысячелетний сокол", по мнению ученых, напоминает мечехвостов.

Сланцы Берджес, на которых был обнаружен Cambroraster falcatus, расположены в канадской части Скалистых гор на территории провинции Британская Колумбия. Они представляют собой настоящую сокровищницу окаменелостей кембрийского периода. Образовалась она 507 миллионов лет назад, а первые ископаемые в местных глинистых отложениях были обнаружены еще в 1909 году.

Всего фауна сланцев Берджес насчитывает более 140 таксонов, среди которых преобладают членистоногие, губки и кольчатые черви. Ученые предполагают, что большой потенциал сланцев Берджес к открытию новых видов позволит пролить свет на загадку Кембрийского взрыва.