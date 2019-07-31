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31.07.2019 13:00
Рубрика: Общество

Свирепого доисторического хищника назвали в честь корабля из будущего

Текст: Мария Гафурова
Фото: Lars Fields / Royal Ontario Museum Фото: Lars Fields / Royal Ontario Museum
Фото: Lars Fields / Royal Ontario Museum

Канадские палеонтологи обнаружили окаменелости крупного хищника начала палеозойской эры, ранее неизвестного науке. Новый вид назвали в честь корабля Хана Соло из "Звездных войн" - за его панцирь, по форме напоминающий "Тысячелетнего сокола".

О необычной находке с известных глинистых сланцев Берджес сегодня сообщили палеонтологи из Королевского музея Онтарио и Университета Торонто. На скалах, возраст которых составляет больше полумиллиарда лет, ученые обнаружили окаменелости ранее неизвестного хищного вида Кембрийского периода - считается, что именно в это время появляется большое количество организмов, обладающих минеральными скелетами.

Фото: Georges Gobet /AFP
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В основном животные этой эпохи, по словам ведущего автора исследования, аспиранта из Королевского музея Онтарио Джо Мойсюка, были небольшими - размером не больше мизинца. Именно поэтому новый вид хищников на их фоне кажется особенно впечатляющим - его длина составляет почти 30 сантиметров.

Неизвестное ранее доисторическое животное обладало панцирем с глубокими выемками для глаз, который напомнил ученым известный корабль из вселенной "Звездных войн" - "Тысячелетний сокол" (Millennium Falcon). Именно в честь него находка получила свое название - Cambroraster falcatus. Вероятно, такой "крейсер" был глубоководным обитателем кембрийского океана и питался организмами, прячущимися в придонные отложения.

По мнению ученых, хищник приходился тезкой известной хищной креветке Аномалокарис - об этом свидетельствует его круглая форма рта с длинными и тонкими зубами. Однако питался новый вид совершенно иначе - добычу он захватывал с помощью клещей с похожими на грабли шипами.

Палеонтологи отнесли Cambroraster falcatus к отряду радиодонтов класса динокаридов. Их можно считать предками современных членистоногих, хордовых, моллюсков. Но больше всего по образу "Тысячелетний сокол", по мнению ученых, напоминает мечехвостов.

Фото: Alistair Coombs
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Сланцы Берджес, на которых был обнаружен Cambroraster falcatus, расположены в канадской части Скалистых гор на территории провинции Британская Колумбия. Они представляют собой настоящую сокровищницу окаменелостей кембрийского периода. Образовалась она 507 миллионов лет назад, а первые ископаемые в местных глинистых отложениях были обнаружены еще в 1909 году.

Всего фауна сланцев Берджес насчитывает более 140 таксонов, среди которых преобладают членистоногие, губки и кольчатые черви. Ученые предполагают, что большой потенциал сланцев Берджес к открытию новых видов позволит пролить свет на загадку Кембрийского взрыва.

Общество Наука
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