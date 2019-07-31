Иран в одностороннем порядке ввел безвизовый режим для граждан Китая

Власти Ирана в одностороннем порядке ввели безвизовый режим для граждан Китая, а также для жителей Гонконга и Макао. Об этом говорится в заявлении посольства КНР в Иране.

Сообщается, что теперь владельцы обычных паспортов КНР, а также специальных административных районов Гонконг и Макао при туристических и бизнес поездках могут въехать на территорию страны без визы. "Находится в Иране можно не больше 21 дня", - цитирует РИА Новости сообщение китайской дипмиссии.

Посольство также напоминает гостям из Китая, какие предметы и товары запрещено ввозить в Иран, как правильно себя вести в этой стране, что из одежды надевать, а что нет.

Отметим, что гражданам Ирана для посещения Китая все еще необходима виза.