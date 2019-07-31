Испания и Япония объявили об опытах по скрещиванию клеток животных и человека

Команда генетиков под руководством испанского ученого Хуана Карлоса Исписуа впервые в истории создала "химеру" из клеток обезьяны и человека. Уникальный эксперимент был проведен в Китае, где нет законодательных ограничений на подобные опыты. По словам участницы группы Эстреллы Нуньес, был сделан важный шаг на пути к выращиванию в теле животных определенных органов, пригодных для донорской пересадки человеку.

Конечно, "химера" получилась совсем не такая, как в древнегреческой мифологии. Тогда ее представляли в виде монстра с телом козла, хвостом дракона и головой льва, изрыгающего пламя. Сейчас это всего лишь генетически модифицированные эмбрионы обезьян, которым ввели стволовые клетки человека. "Результаты оказались многообещающими", - приводит слова Нуньес газета El Pais ."Природа знает, как делать определенные вещи. Гораздо сложнее воспроизвести какой-либо орган в лаборатории, чем побудить природу создать его там, где она его всегда производит", - отмечает ученый. Детали эксперимента биолог раскрывать не стала, чтобы не портить интригу. Подробности в ближайшее время будут изложены в одном из международных научных журналов. Ученый рассказала, что команда из Католического университета Мурсии (Испания) и Института Солка (США) уже занималась подсаживанием человеческих клеток зародышам свиней (генетически довольно близких человеку), но результаты были гораздо скромнее нынешних.

Как подчеркнула директор Центра регенеративной медицины Барселоны Анхель Райя, при проведении подобных опытов надо помнить об этических барьерах. Ведь введенные в эмбрион стволовые клетки могут привести к образованию человеческих нейронов в мозге животного. На этот случай команда Исписуа предусмотрела "механизмы самоуничтожения человеческих клеток, если они мигрируют в мозг". Впрочем, это лишь подстраховка, ведь научное сообщество в большинстве стран, включая Германию и США, установило "красную линию" на сроке вынашивания плода в 14 дней, когда его центральная нервная система еще не сформировалась. После этого эмбрионы-гибриды удаляются.

Правда, по словам самого Исписуа, в будущем эти ограничения могут исчезнуть. "История показывает, что со временем наши этические и моральные нормы мутируют, как наша ДНК. То, что вчера было неприемлемо, сегодня становится неотъемлемой частью нашей жизни, если ведет к прорыву на пути прогресса человечества", - считает ученый.

Еще дальше намерен пойти японский ученый Хиромицу Накаучи, возглавляющий команды генетиков в Токийском и Стэнфордском университетах. Как сообщил журнал Nature, он стал первым исследователем, получившим от своего правительства зеленый свет не просто на выращивание "химер" в пределах двухнедельного срока, но также и на дальнейшую пересадку гибридных эмбрионов с человеческими клетками суррогатной матери. Пока речь идет о мышах и крысах. Ожидается, что первый эксперимент продлится 15 с половиной дней. В дальнейшем ученый хочет попросить у властей разрешение его продлить и в течение 70 суток наблюдать за развитием таких плодов у свиней. Ну а в обозримом будущем у небывалых существ животно-человеческой природы есть реальный шанс появиться на свет.

При проведении опытов нельзя забывать об этических барьерах

Как раз в этом году министерство науки Японии сняло ограничения на подобные манипуляции. Ожидается, что официально оно одобрит проект Накаучи уже в августе - по крайней мере, профильный комитет ведомства уже высказался в его поддержку. Впрочем, и в Стране восходящего солнца пока не знают, как быть с этическими вызовами, которые таят в себе подобные опыты. "Хорошо, что их будут проводить с осторожностью и постепенно, что позволит вести диалог с обществом, у которого сохраняются определенные тревоги и опасения", - признает исследователь университета Хоккайдо в Саппоро Тецуя Исии. Впрочем, Nature напоминает, что плод той же свиньи формируется всего за четыре месяца, в то время как беременность человека длится девять. Так что некоторые ученые по-прежнему считают выведение животных с отдельными человеческими органами, пригодными для трансплантации, чем-то из области фантастики в духе Франкенштейна и профессора Преображенского.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"