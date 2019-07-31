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31.07.2019 21:44
Рубрика: В мире

А что скажет Франкенштейн

Испания и Япония объявили об опытах по скрещиванию клеток животных и человека
Текст: Екатерина Забродина, Юрий Когалов
Российская газета - Федеральный выпуск № 168(7926)
Команда генетиков под руководством испанского ученого Хуана Карлоса Исписуа впервые в истории создала "химеру" из клеток обезьяны и человека. Уникальный эксперимент был проведен в Китае, где нет законодательных ограничений на подобные опыты. По словам участницы группы Эстреллы Нуньес, был сделан важный шаг на пути к выращиванию в теле животных определенных органов, пригодных для донорской пересадки человеку.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Конечно, "химера" получилась совсем не такая, как в древнегреческой мифологии. Тогда ее представляли в виде монстра с телом козла, хвостом дракона и головой льва, изрыгающего пламя. Сейчас это всего лишь генетически модифицированные эмбрионы обезьян, которым ввели стволовые клетки человека. "Результаты оказались многообещающими", - приводит слова Нуньес газета El Pais ."Природа знает, как делать определенные вещи. Гораздо сложнее воспроизвести какой-либо орган в лаборатории, чем побудить природу создать его там, где она его всегда производит", - отмечает ученый. Детали эксперимента биолог раскрывать не стала, чтобы не портить интригу. Подробности в ближайшее время будут изложены в одном из международных научных журналов. Ученый рассказала, что команда из Католического университета Мурсии (Испания) и Института Солка (США) уже занималась подсаживанием человеческих клеток зародышам свиней (генетически довольно близких человеку), но результаты были гораздо скромнее нынешних.

Фото: CNRS - Claude Raynaud
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Как подчеркнула директор Центра регенеративной медицины Барселоны Анхель Райя, при проведении подобных опытов надо помнить об этических барьерах. Ведь введенные в эмбрион стволовые клетки могут привести к образованию человеческих нейронов в мозге животного. На этот случай команда Исписуа предусмотрела "механизмы самоуничтожения человеческих клеток, если они мигрируют в мозг". Впрочем, это лишь подстраховка, ведь научное сообщество в большинстве стран, включая Германию и США, установило "красную линию" на сроке вынашивания плода в 14 дней, когда его центральная нервная система еще не сформировалась. После этого эмбрионы-гибриды удаляются.

Правда, по словам самого Исписуа, в будущем эти ограничения могут исчезнуть. "История показывает, что со временем наши этические и моральные нормы мутируют, как наша ДНК. То, что вчера было неприемлемо, сегодня становится неотъемлемой частью нашей жизни, если ведет к прорыву на пути прогресса человечества", - считает ученый.

Фото: pixabay.com
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Еще дальше намерен пойти японский ученый Хиромицу Накаучи, возглавляющий команды генетиков в Токийском и Стэнфордском университетах. Как сообщил журнал Nature, он стал первым исследователем, получившим от своего правительства зеленый свет не просто на выращивание "химер" в пределах двухнедельного срока, но также и на дальнейшую пересадку гибридных эмбрионов с человеческими клетками суррогатной матери. Пока речь идет о мышах и крысах. Ожидается, что первый эксперимент продлится 15 с половиной дней. В дальнейшем ученый хочет попросить у властей разрешение его продлить и в течение 70 суток наблюдать за развитием таких плодов у свиней. Ну а в обозримом будущем у небывалых существ животно-человеческой природы есть реальный шанс появиться на свет.

При проведении опытов нельзя забывать об этических барьерах

Как раз в этом году министерство науки Японии сняло ограничения на подобные манипуляции. Ожидается, что официально оно одобрит проект Накаучи уже в августе - по крайней мере, профильный комитет ведомства уже высказался в его поддержку. Впрочем, и в Стране восходящего солнца пока не знают, как быть с этическими вызовами, которые таят в себе подобные опыты. "Хорошо, что их будут проводить с осторожностью и постепенно, что позволит вести диалог с обществом, у которого сохраняются определенные тревоги и опасения", - признает исследователь университета Хоккайдо в Саппоро Тецуя Исии. Впрочем, Nature напоминает, что плод той же свиньи формируется всего за четыре месяца, в то время как беременность человека длится девять. Так что некоторые ученые по-прежнему считают выведение животных с отдельными человеческими органами, пригодными для трансплантации, чем-то из области фантастики в духе Франкенштейна и профессора Преображенского.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"

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