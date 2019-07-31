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31 июля 2019 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 166(7924)

Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 237-ФЗ "О внесении изменений в статью 30 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений""

Принят Государственной Думой 16 июля 2019 года

Одобрен Советом Федерации 23 июля 2019 года

Внести в часть 20 статьи 30 Федерального закона от 8 мая 2010 года N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 19, ст. 2291; N 49, ст. 6409; 2011, N 30, ст. 4587; N 49, ст. 7039; 2013, N 19, ст. 2331; N 52, ст. 6983; 2014, N 40, ст. 5314; 2015, N 45, ст. 6202; 2016, N 1, ст. 26; N 49, ст. 6844; 2017, N 49, ст. 7319) следующие изменения:

1) абзац четвертый пункта 7 после слов "платежных документов, предусматривающих перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту)," дополнить словами "выплате стипендий, материальной помощи и других денежных выплат, предусмотренных законодательством об образовании, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов,";

2) абзац второй пункта 8 после слов "а также платежных документов, предусматривающих перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту)," дополнить словами "выплате стипендий, материальной помощи и других денежных выплат, предусмотренных законодательством об образовании, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов,".

Президент Российской Федерации В. Путин

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