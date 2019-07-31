Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 221-ФЗ "О внесении изменения в статью 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"

Принят Государственной Думой 11 июля 2019 года

Одобрен Советом Федерации 23 июля 2019 года

Внести в абзац первой части 6 статьи 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; 2005, N 19, ст. 1752; 2007, N 17, ст. 1930; N 26, ст. 26, ст. 3089; 2013, N 52, ст. 6986; 2016, N 27, ст. 4205) изменение, дополнив его после слова "либо" словами "воспрепятствование работодателем осуществлении работником права на замену кредитной организации, в которую должна быть переведена заработная плата, либо".

Президент Российской Федерации В. Путин