Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 234-ФЗ "О внесении изменений в статьи 5 и 8 Федерального закона "О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации""

Принят Государственной Думой 17 июля 2019 года

Одобрен Советом Федерации 23 июля 2019 года

Внести в Федеральный закон от 30 апреля 1999 года N 82-ФЗ "О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 18, ст. 2208; 2004, N 35, ст. 3607; 2007, N 27, ст. 3213; 2008, N 20, ст. 2251; 2009, N 1, ст. 17; N 14, ст. 1575; 2018, N 27, ст. 3947) следующие изменения:

1) часть 2 статьи 5 дополнить пунктом 3 следующего содержания:

"3) порядок возмещения убытков, причиненных малочисленным народам, объединениям малочисленных народов, лицам, относящимся к малочисленным народам, в результате нанесения ущерба исконной среде обитания малочисленных народов хозяйственной деятельностью организаций всех форм собственности, а также физическими лицами.";

2) в статье 8:

а) пункт 8 части 1 дополнить словами ", в порядке, установленном Правительством Российской Федерации";

б) пункт 3 части 2 дополнить словами ", в порядке, установленном Правительством Российской Федерации".

Президент Российской Федерации В. Путин