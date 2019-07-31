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31 июля 2019 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 166(7924)

Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 234-ФЗ "О внесении изменений в статьи 5 и 8 Федерального закона "О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации""

Дата подписания 26 июля 2019 г.
Опубликован 31 июля 2019 г.

Принят Государственной Думой 17 июля 2019 года

Одобрен Советом Федерации 23 июля 2019 года

Внести в Федеральный закон от 30 апреля 1999 года N 82-ФЗ "О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 18, ст. 2208; 2004, N 35, ст. 3607; 2007, N 27, ст. 3213; 2008, N 20, ст. 2251; 2009, N 1, ст. 17; N 14, ст. 1575; 2018, N 27, ст. 3947) следующие изменения:

1) часть 2 статьи 5 дополнить пунктом 3 следующего содержания:

"3) порядок возмещения убытков, причиненных малочисленным народам, объединениям малочисленных народов, лицам, относящимся к малочисленным народам, в результате нанесения ущерба исконной среде обитания малочисленных народов хозяйственной деятельностью организаций всех форм собственности, а также физическими лицами.";

2) в статье 8:

а) пункт 8 части 1 дополнить словами ", в порядке, установленном Правительством Российской Федерации";

б) пункт 3 части 2 дополнить словами ", в порядке, установленном Правительством Российской Федерации".

Президент Российской Федерации В. Путин

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