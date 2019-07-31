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31 июля 2019 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 166(7924)

Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 236-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О гражданстве Российской Федерации" и статью 3 Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О гражданстве Российской Федерации""

Принят Государственной Думой 16 июля 2019 года

Одобрен Советом Федерации 23 июля 2019 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 31 мая 2002 года N 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 22, ст. 2031; 2012, N 47, ст. 6393; 2018, N 53, ст. 8454) следующие изменения:

1) в статье 411:

а) в пункте "д" части первой слова "имевшие гражданство бывшего СССР," исключить, слова "до 1 июля 2002 года" заменить словами "до 1 января 2010 года";

б) в части третьей слова "имевших гражданство бывшего СССР," исключить, слова "до 1 июля 2002 года" заменить словами "до 1 января 2010 года";

2) пункт "а" части второй статьи 417 изложить в следующей редакции:

"а) в соответствии со статьей 412 настоящего Федерального закона:

с даты внесения в паспорт гражданина СССР или в свидетельство о рождении записи (отметки) о принадлежности к гражданству Российской Федерации (при наличии);

с даты выдачи вкладыша к паспорту гражданина СССР, удостоверению личности (военному билету) военнослужащего или свидетельству о рождении, подтверждающего наличие гражданства Российской Федерации (при наличии);

со дня первичного получения паспорта гражданина Российской Федерации;";

3) часть первую статьи 418 изложить в следующей редакции:

"1. Решение о признании гражданином Российской Федерации или о приеме в гражданство Российской Федерации отменяется в соответствии со статьей 22 настоящего Федерального закона.".

Статья 2

В части 2 статьи 3 Федерального закона от 12 ноября 2012 года N 182-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О гражданстве Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 47, ст. 6393; 2016, N 52, ст. 7511) слова "до 1 января 2020 года" заменить словами "до 1 января 2025 года".

Президент Российской Федерации В. Путин

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