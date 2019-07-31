Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 236-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О гражданстве Российской Федерации" и статью 3 Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О гражданстве Российской Федерации""

Принят Государственной Думой 16 июля 2019 года
Одобрен Советом Федерации 23 июля 2019 года
Статья 1
Внести в Федеральный закон от 31 мая 2002 года N 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 22, ст. 2031; 2012, N 47, ст. 6393; 2018, N 53, ст. 8454) следующие изменения:
1) в статье 411:
а) в пункте "д" части первой слова "имевшие гражданство бывшего СССР," исключить, слова "до 1 июля 2002 года" заменить словами "до 1 января 2010 года";
б) в части третьей слова "имевших гражданство бывшего СССР," исключить, слова "до 1 июля 2002 года" заменить словами "до 1 января 2010 года";
2) пункт "а" части второй статьи 417 изложить в следующей редакции:
"а) в соответствии со статьей 412 настоящего Федерального закона:
с даты внесения в паспорт гражданина СССР или в свидетельство о рождении записи (отметки) о принадлежности к гражданству Российской Федерации (при наличии);
с даты выдачи вкладыша к паспорту гражданина СССР, удостоверению личности (военному билету) военнослужащего или свидетельству о рождении, подтверждающего наличие гражданства Российской Федерации (при наличии);
со дня первичного получения паспорта гражданина Российской Федерации;";
3) часть первую статьи 418 изложить в следующей редакции:
"1. Решение о признании гражданином Российской Федерации или о приеме в гражданство Российской Федерации отменяется в соответствии со статьей 22 настоящего Федерального закона.".
Статья 2
В части 2 статьи 3 Федерального закона от 12 ноября 2012 года N 182-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О гражданстве Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 47, ст. 6393; 2016, N 52, ст. 7511) слова "до 1 января 2020 года" заменить словами "до 1 января 2025 года".
Президент Российской Федерации В. Путин