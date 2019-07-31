Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 235-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О политических партиях""

Принят Государственной Думой 16 июля 2019 года

Одобрен Советом Федерации 23 июля 2019 года

Внести в Федеральный закон от 11 июля 2001 года N 95-ФЗ "О политических партиях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 29, ст. 2950; 2002, N 12, ст. 1093; 2003, N 50, ст. 4855; 2005, N 30, ст. 3104; 2011, N 50, ст. 7363; 2012, N 15, ст. 1721; N 41, ст. 5522; 2016, N 11, ст. 1493) следующие изменения:

1) пункт 4 статьи 27 признать утратившим силу;

2) статью 37 дополнить пунктом 3 следующего содержания:

"3. Сведения об участии политической партии, ее региональных отделений и иных структурных подразделений в выборах в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи предоставляются по запросу федерального уполномоченного органа Центральной избирательной комиссией Российской Федерации на основе данных, содержащихся в Государственной автоматизированной системе Российской Федерации "Выборы".".

Президент Российской Федерации В. Путин