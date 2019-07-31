Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 243-ФЗ "О внесении изменений в статьи 13 и 53 Федерального закона "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" в связи с совершенствованием порядка возмещения вреда, причиненного водным биологическим ресурсам"

Принят Государственной Думой 11 июля 2019 года

Одобрен Советом Федерации 23 июля 2019 года

Внести в Федеральный закон от 20 декабря 2004 года N 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 52, ст. 5270; 2007, N50, ст. 6246; 2008, N49, ст. 5748; 2011, N1, ст. 32; N50, ст. 7351; 2014, N 45, ст. 6153; 2016, N 27, ст. 4282; 2018, N 49, ст. 7493; 2019, N 18, ст. 2210) следующие изменения:

1) в пункте 3 части 2 статьи 13 слова "исчисляемый в соответствии со статьей 53 настоящего Федерального закона" заменить словами "размер и порядок определения которого устанавливаются Правительством Российской Федерации";

2) статью 53 изложить в следующей редакции:

"Статья 53. Возмещение вреда, причиненного водным биоресурсам

Возмещение вреда, причиненного водным биоресурсам, осуществляется в добровольном порядке или на основании решения суда. Размер вреда, причиненного водным биоресурсам, определяется в соответствии с таксами для исчисления размера причиненного водным биоресурсам вреда, утвержденными Правительством Российской Федерации, и методиками исчисления размера причиненного водным биоресурсам вреда, утвержденными федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства, а при отсутствии указанных такс и методик - исходя из затрат на восстановление водных биоресурсов.".

Президент Российской Федерации В. Путин