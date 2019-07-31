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31 июля 2019 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 166(7924)

Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 233-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О железнодорожном транспорте в Российской Федерации""

Дата подписания 26 июля 2019 г.
Опубликован 31 июля 2019 г.

Документ является поправкой к

Закон о железнодорожном транспорте

Принят Государственной Думой 11 июля 2019 года

Одобрен Советом Федерации 23 июля 2019 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 10 января 2003 года N 17-ФЗ "О железнодорожном транспорте в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N2, ст. 169; 2009, N 1, ст. 21; 2011, N 30, ст. 4596; 2013, N27, ст. 3477; 2014, N 49, ст. 6928; 2015, N 29, ст. 4356; 2017, N 52, ст. 7923) следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 1 статьи 17 слова "федеральным органом исполнительной власти в области железнодорожного транспорта" заменить словами "федеральным органом исполнительной власти в области транспорта";

2) статью 25 дополнить пунктом 31 следующего содержания:

"31. На работу, непосредственно связанную с движением поездов и маневровой работой, не принимаются лица, включенные в предусмотренный статьей 6 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В случае включения в данный перечень работника, выполняющего такую работу, трудовой договор с ним подлежит расторжению по инициативе работодателя.";

3) дополнить статьей 251 следующего содержания:

"Статья 251. Основные положения, касающиеся получения права на управление локомотивом, мотор-вагонным подвижным составом и специальным самоходным подвижным составом

1. Документом, подтверждающим право на управление курсирующими по железнодорожным путям локомотивом, мотор-вагонным подвижным составом и (или) специальным самоходным подвижным составом, является свидетельство, выдаваемое органом государственного надзора. Перечень мотор-вагонного подвижного состава, перечень специального самоходного подвижного состава определяются Правилами технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденными федеральным органом исполнительной власти в области транспорта.

2. Порядок выдачи свидетельства, указанного в пункте 1 настоящей статьи, приостановления действия и аннулирования указанного свидетельства, его форма, а также требования к его оформлению устанавливаются федеральным органом исполнительной власти в области транспорта. Орган государственного надзора ведет реестр выданных свидетельств.".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин

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