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31 июля 2019 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 166(7924)

Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 241-ФЗ "О внесении изменений в статью 13 Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации""

Дата подписания 26 июля 2019 г.
Опубликован 31 июля 2019 г.

Документ является поправкой к

Федеральный закон об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности

Принят Государственной Думой 18 июля 2019 года

Одобрен Советом Федерации 23 июля 2019 года

Внести в часть 1 статьи 13 Федерального закона от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 48, ст. 5711; 2011, N 29, ст. 4288; 2015, N 1, ст. 19; N 27, ст. 3967; 2016, N 27, ст. 4202; 2017, N 31, ст. 4745, 4766, 4828; 2018, N 53, ст. 8448) изменения, исключив из нее слова "до 1 января 2013 года" и дополнив ее словами ", на многоквартирные дома, физический износ основных конструктивных элементов которых превышает семьдесят процентов и которые не включены в соответствии с жилищным законодательством в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в связи с принятием нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации решения об их сносе или реконструкции, на многоквартирные дома, которые включены в программу реновации жилищного фонда, осуществляемой в соответствии с федеральным законом, и в которых мероприятия, выполняемые в соответствии с указанной программой, должны быть реализованы в течение трех лет".

Президент Российской Федерации В. Путин

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