Ломбардам и другим некредитным финансовым организациям установят новые требования, чтобы они не превращались в финансовые пирамиды.

Правительство на заседании 31 июля одобрило ряд законопроектов, направленных на совершенствование порядка деятельности некредитных финансовых организаций, предоставляющих займы, а также на пресечение неправомерной деятельности отдельных участников финансового рынка. Дополнительный контроль за работой сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, ломбардов, кредитных потребительских кооперативов необходим для защиты интересов людей, пояснил премьер Дмитрий Медведев. "Иногда на базе таких организаций создаются финансовые пирамиды, были и остаются другие факты злоупотребления доверием людей: деньги собирались, компании банкротились, пайщики оставались ни с чем", - подчеркнул он.

Для ломбардов Банк России заведет специальный реестр, за внесение в который нужно будет заплатить 1500 рублей госпошлины

Чтобы минимизировать эти риски, министерство финансов внесло дополнительные требования таким организациям. "Кредитные потребительские кооперативы будут обязаны раскрывать о себе больше информации - о территориальном, профессиональном, социальном принципах объединения пайщиков, - рассказал председатель правительства. - Если общее количество членов такого рода кооперативов превышает 3 тысячи, то вся информация должна быть размещена в Интернете".

Для ломбардов Банк России заведет специальный реестр. "Если компания не сможет удовлетворить требования Банка России, то она потеряет право на соответствующую деятельность, - заявил Медведев. - Одновременно упростим процедуру оформления залога при выдаче займов ломбардом". Госпошлина за внесение в реестр составит 1500 рублей, как для микрофинансовых организаций.

Сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам установят требования об уточнении их наименования. Но это еще не все. "Невозможно будет включать в состав управления людей с неснятой или непогашенной судимостью", - рассказал премьер. Такие организации должны будут получить лицензию на операции по взаимному страхованию либо провести реорганизацию или ликвидацию.

Поправки в Кодекс торгового мореплавания, одобренные на заседании, призваны поддержать отечественных судостроителей. Государство сегодня оказывает субсидиарную и грантовую поддержку в основном владельцам судов, транспортным и лизинговым компаниям. При этом значительное количество заказов на строительство кораблей размещается на иностранных верфях, а российские судостроители загружены всего на 40-50 процентов. При таком объеме заказов сложно говорить о рентабельности работы верфей.

Устранить эту несправедливость правительство намерено, определяя виды деятельности, которые можно осуществлять исключительно на судах российского производства. Речь идет, в частности, о перевозке грузов и пассажиров, разведке и разработке минеральных ресурсов на шельфе, морской перевозке и хранении углеводородов, добытых в России или под ее юрисдикцией. "Любая компания - неважно, российская или иностранная, если хочет заниматься таким бизнесом, должна будет заказывать суда, морскую технику или судовое оборудование на российских верфях или инвестировать в локализацию своего производства в нашей стране", - заявил премьер.

Кроме того, правительство расширяет возможности иностранных граждан въезжать в Россию по электронным визам. Им откроют автомобильные, речные и смешанные пункты пропуска, действующие на Дальнем Востоке. Перечень будет определять кабмин.

Между тем

Более 3,4 тысячи машин "скорой помощи" и школьных автобусов правительство закупит для регионов, сообщил Дмитрий Медведев. Ранее он принял решение о выделении на эти цели из резервного фонда правительства 10 миллиардов рублей. "Половина пойдет на закупку не менее 1,2 тысячи автомобилей скорой медицинской помощи и столько же на приобретение не менее 2,2 тысячи автобусов, на которых можно будет перевозить детей школьного и при необходимости дошкольного возраста", - подчеркнул глава кабмина.