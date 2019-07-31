Около 40 тысяч обращений получает ежегодного Уполномоченный по правам человека. Нам удалось помочь 21 759 гражданам, сделавшим ипотечные займы в валюте и заложившие за него свое единственное жилье.

Согласно данным Фонда "Общественное мнение", проводившего по нашему заказу социологическое исследование, свыше трети населения уверены: наше общество не становится более справедливым...Я уверена в том, что ощущение людьми отсутствия справедливости - один из самых опасных для общества и государства вирусов. Но, с другой стороны, не все замечают, что понятия "справедливость" и "государство" медленно, но верно перестают быть несовместимыми. И ярким примером этого я считаю историю, которая началась два года назад.

В адрес Уполномоченного еще в 2017 году стали поступать массовые обращения людей, заложивших единственное жилье ради того, чтобы взять валютную ипотеку. Отчаявшиеся заемщики пришли к нам и рассказали о своих проблемах - отказом банков пересчитать долг в рубли по приемлемому курсу, несправедливом и "конвейерном" рассмотрении дел валютных заемщиков в судах и многом другом, что превратило их жизнь в выживание. На личных приемах все они говорили о самом страшном, что их ожидало - изъятии у них единственного жилья в счет погашения банковского долга. И если подходить формально, то данное изъятие в рамках судебного производства совершалось строго по закону.

Дело в том, что если обманутые "рублевые" ипотечники и "дольщики" это жертвы недобросовестных застройщиков - потерпевшие, чьи права закон обязан защитить, то с "валютными" ситуация сложилась принципиально иная. Люди стали жертвами "форс-мажора" - резкого скачка курса доллара. Тысячи из них превратились в банкротов с отчетливой перспективой вскоре стать бездомными, поскольку внося первый взнос, в качестве залога они добровольно определили единственное жилье. В том, что с ними случилось, формально виноватых не было. Договоры были заключены по всем правилам, ипотека в валюте получена... Все по закону. Поэтому в этой катастрофической для заемщиков ситуации закон был на стороне банков и судов, которые по искам финансовых организаций выносили решения об изъятии квартир.

Да, это было законно, но несправедливо. Допустить такое - значит создать в стране очередной очаг социального напряжения, подорвать веру в справедливость и свое государство. Необходимо было помочь людям, и, представляя ежегодный доклад Уполномоченного президенту РФ, я рассказала о беде, постигшей тех, кто взял валютный ипотечный кредит и просила его еще раз вернуться к этому вопросу и рассмотреть мое обращение о продлении программы по возврату этого долга. Меры, которые были приняты по распоряжению президента, можно назвать беспрецедентными: на реализацию специальной правительственной программы помощи валютным ипотечникам дополнительно было выделено 2 миллиарда рублей. Благодаря этому свыше 7 тысяч из них сохранили свое единственное жилье.

Государство взяло на себя обязанность частично погасить долг за граждан перед частными банками. В целях реализации этой программы была создана рабочая группа, в которую кроме Уполномоченного по правам человека в РФ и представителей Уполномоченного вошли заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, заместитель директора Департамента финансовой политики Министерства финансов РФ, представители Совета Федерации, Центрального банка и Общественной палаты. В течение полутора лет рассматривались обстоятельства с каждым пострадавшим в отдельности: соразмерность суммы долга стоимости заложенного жилья, добросовестность заемщика, перспективы возврата займа, состав семьи и множество других факторов. Всего предметом рассмотрения стали свыше 10 тысяч кейсов. В итоге было реструктуризировано 21 759 ипотечных займов. От выселения и разорения было спасено: 2115 многодетных семей, 1714 семей с инвалидами, 523 семьи ветеранов боевых действий, 17 172 семьи с детьми и 235 семей, которые относятся к другим социальным категориям.

Людей услышали. Гражданское общество и власть вступили в диалог, в результате которого победила справедливость. Сквозь асфальт пришедшего из 90-х утверждения "рынок все урегулирует сам" пробился росток социального государства, которое на деле реализует статью 2 Конституции Российской Федерации: "Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства".

В этом году программа помощи завершилась.

Но остался главный вопрос: что нужно сделать, чтобы подобная ситуация не повторилась?

Ведь многие ипотечники подписывали договоры, не обращая внимания на сложносочиненные юридические предложения. Людей можно понять: лишь у немногих из них специальное образование, но... есть профессиональные юристы, работают консультации: почему бы, прежде чем рисковать крышей над головой, не обратиться к ним за подробным разъяснением всех хитросплетений документа? Думаю, необходимо развивать систему правового просвещения от школы до высших учебных заведений. И хорошо бы создать специализированный портал экспертизы договоров, например, при Банке России, на котором в режиме реального времени можно было бы получить профессиональную консультацию. А главное, необходимо строить больше социального жилья, особенно для малоимущих, ведь, по данным Росстата, в нем остро нуждаются 2,5 миллиона человек.

А кроме того государство обязано поднять уровень гарантий прав граждан для того, чтобы проблема отъема единственного жилья навсегда ушла в прошлое. Нужны новые законодательные механизмы, касающиеся подходов к залогу единственного жилья. В частности, можно было бы рассмотреть вопрос о сохранении за семьей заемщика право пользования единственным жильем на определенный срок, например, на 3 года.

Удалось реструктуризировать 21 759 ипотечных займов, от выселения и разорения было спасено: 2115 многодетных семей и 1714 семей с инвалидами

Позитивным шагом в этом направлении стала внесенная по инициативе президента законодательная новелла, предусматривающая возможность использования "ипотечных каникул", на время которых заемщику, попавшему в трудную жизненную ситуацию, предоставлено право потребовать от банка приостановить исполнение своих обязательств или уменьшить размер платежей на срок до 6 месяцев - N 76-ФЗ. Работают также различные программы страхования ипотечных рисков, участие в которых позволяет человеку обезопасить себя в случае потери работы, проблем со здоровьем и во многом другом.

А институт уполномоченных по правам человека для решения этой и многих других проблем продолжит выполнять свою миссию: защищать попавших в беду и восстанавливать их права. В том числе и ради того, чтобы больше людей поверили в так нужную им справедливость. Эту нужность подчеркивают не только результаты соцопросов, но и слова Достоевского: "Высшая и самая характерная черта нашего народа - это чувство справедливости и жажда ее".