Как читали материалы "СОЮЗа" на сайте в июне

Топ-10 июля

Самым читаемым материалом стал рассказ об "изюминках" этого лета в Москве и Минске (наши репортеры опробовали прокат зонтов и посмотрели кино в лесу) - 64 021 просмотр (1-е место в топе).

Также в верхних строчках рейтинга - "Минск: проспект Рокоссовского", репортаж с празднования 75-летия освобождения Беларуси от фашистов - 45 600 просмотров (2-е место).

Публикация о том, как проходил День Союзного государства на "Славянском базаре", тоже в тройке самых популярных (3-е место в топе) - 36 601 просмотр.

В десятку наиболее востребованных материалов попали исследование "Кто позволил Гитлеру развязать Вторую мировую войну" и заметка "Все судьбы в единую слиты" о том, как идет работа над составлением списков белорусов, павших в боях подо Ржевом.

Большое внимание привлекла статья "Все только начинается", рассказывающая, какие договоренности были достигнуты на VI Форуме регионов Беларуси и России.

Интересны читателям оказались заметка о том, какой налог на наследство должен заплатить белорус в России; рассказ о работе российско-белорусской фермы на Сахалине; публикация о минчанке, освоившей профессию кузнеца; интервью с певицей Таисией Повалий.