В итальянском парламенте представлен законопроект, в рамках которого предлагается отправлять в реабилитационные центры смартфонозависимых подростков.

Автором документа выступила Виттория Каса, депутат от входящей в правящую коалицию партии Движение "5 звезд". "Ситуация ухудшается с каждым днем, поэтому к ней необходимо относиться как к наркотической зависимости", - утверждает Виттория Каса. Она приводит тревожную статистику: на Апеннинах получила широкое распространение патология под названием "номофобия" (от английского no mobile phone phobia), что в переводе означает "страх отсутствия мобильного телефона".

По данным национальной обсерватории по делам детей и молодежи, восемь из десяти итальянских подростков живут в паническом страхе потерять свои телефоны и доступ к интернету. Половина итальянцев в возрасте от 15 до 20 лет проверяют свои телефоны не менее 75 раз в день, а 62 процента пишут сообщения и ночью. "Подростки проводят ночи напролет в соцсетях и мессенджерах, а днем проявляют себя крайне пассивно и порой агрессивно. Они не способны учиться и концентрироваться", - считает Каса, которая до политической карьеры работала учителем.

Бороться с этой патологией предлагается, в том числе, при помощи довольно радикальных методов. Так, наиболее зависимых подростков, выявлением которых будут заниматься сразу несколько структур (Почтовая полиция, министерство здравоохранения, Комитет по делам детей и молодежи, студенческие ассоциации), с согласия и в некоторых случаях в сопровождении родителей будут отправлять за государственный счет в реабилитационные центры. Но, как пояснили "РГ" в пресс-службе "пятизвездочного движения", ни о какой принудиловке речи быть не может, "решения о прохождении исправительного курса будут тщательно взвешиваться, приниматься совместно с родителями и исключительно в интересах несовершеннолетних".

Кроме того, в итальянских школах для преподавателей будут организованы курсы по предупреждению и устранению телефонной зависимости у детей. Готовится и информационная кампания для родителей, зачастую недооценивающих вред, наносящий их чадам несознательное и бесконтрольное использование смартфонов.

Проблема излишнего погружения подростков в гаджеты - всеобщая. Во Франции, например, уже ввели запрет на их использование в течение учебного дня - смартфон должен оставаться в кармане ребенка. В Германии, вполне возможно, тоже введут подобное ограничение: опрос, проведенный прошлой осенью социологическим институтом Kantar Public, показал, что за такой запрет высказались 86 процентов. В Швейцарии кантоны принимают решение самостоятельно: например, в Женеве запрет уже действует, и его планируют распространить и на время перемен - чтобы дети отдыхали, двигались и общались друг с другом, а не утыкались в экраны. А в Лозанне пока ограничиваются услугами школьных психологов. В то же время швейцарский некоммерческий фонд Phenix, много лет помогающий семьям в борьбе с алкогольной и наркотической зависимостью, объявил недавно, что запускает тестирование особой терапии для детей, зависимых от гаджетов и компьютерных игр. Специалисты фонда утверждают, что продвигаемая ими "многомерная семейная терапия" (MDFT), когда психологи и психотерапевты помогают с зависимостью не только ребенку, но и родителям, перестраивая отношения в семье, должна сработать и в случае с гаджетами.

Европейские специалисты часто ссылаются на пример богатейших людей мира, сделавших состояния на IT-технологиях. Казалось бы, кому как не им молиться на электронные девайсы? Тем не менее глава Microsoft Билл Гейтс признавался в интервью, что не давал своим трем детям пользоваться смартфонами до 14 лет. Основатель Apple Стив Джобс также ограждал своих детей от увлечения гаджетами - в семье было принято собираться вечером вместе за столом и обсуждать события дня и прочитанные книги.

Это нонсенс, когда ученик говорит учителю: вы даете какие-то плохие задачи, они у меня не гуглятся

В России к проблеме относятся по-разному. Когда прошлой осенью возможность введения запрета на смартфоны в школах обсуждалась в соседней Беларуси, наши специалисты также приняли участие в дискуссии: часть педагогов выступили с жесткой позицией, другие - считают, что запрет мало поможет.

"Когда мой ученик за считанные секунды находит в Сети решение любой задачи, - это значит, что он никогда не научится логически мыслить и решать задачи самостоятельно, - высказал свое мнение "РГ" преподаватель физики одной из известных московских школ Андрей Лебединский. - Это нонсенс, когда ученик говорит мне: вы даете какие-то плохие задачи, они у меня не гуглятся… Поэтому на контрольных у меня действует порядок: никаких телефонов. И надо понимать: не всегда возможно увлечь детей на уроке. Любой, даже самый интересный урок, для кого-то из учеников обязательно проиграет гаджету". С той же проблемой сталкиваются и родители - дети, если пустить все на самотек, тратят на девайсы столько времени, что его не остается ни на прогулки, ни на достаточный сон, а порой и на учебу. В то же время, признает педагог, смартфон - это отличное учебное пособие, способное расширить кругозор и дать массу новой информации, это удобный помощник в изучении иностранных языков. Но все это - при одном условии: если им пользоваться по назначению.

Так или иначе, очевидно, пора серьезно оценить происходящее и решить, как регулировать использование гаджетов в российских школах. Возможно, это будет сделано уже к наступающему учебному году. По инициативе теперь уже российских сенаторов проблемой занялась межведомственная рабочая группа.

Компетентно

Алёна Короткова, руководитель программы "Дети. Подроcтки. Медиа" Института современных медиа (MOMRI)

Чтобы представить уровень "погружения в гаджеты" российских школьников, приведу следующие факты. У нас принято покупать детям электронные устройства или пользоваться родительскими гаджетами уже с раннего возраста, причем это не зависит от доходов семьи. По данным исследований MOMRI, каждый десятый ребенок к трем годам становится обладателем собственного планшета или телефона. Более половины детей с рождения до 12 лет ежедневно используют смартфон или планшет родителей. Среди младших школьников ежедневный просмотр видеоконтента, мобильные игры, использование мессенджеров и общение в социальных сетях носят массовый характер. А к 10 годам 9 из 10 детей имеют собственный планшет или телефон либо оба устройства сразу.

Такое раннее и интенсивное овладение цифровыми устройствами, причем зачастую без участия родителей, приводит к тому, что медиа становятся весомой частью повседневной жизни детей в России. Однако, важно отметить, что ни просмотр YouTube, ни мобильные игры все же не вытеснили чтение: в России три четверти детей 8-12 лет читают книги. Более того, международное исследование Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) показало, что наши школьники 4 класса лидируют в мире по качеству чтения - грамотности, пониманию и интерпретации текста.

По данным опроса ВЦИОМ, 62 процента россиян считают, что запрет гаджетов в школе позитивно скажется на учебном процессе, однако исследования коллег из НИУ ВШЭ не выявили зависимости успеваемости подростков и использования гаджетов в школе.

На фокус-группах MOMRI ребята 10-12 лет рассказывали, что не на каждом уроке они могут и хотят "залезть" в смартфон, говорили о том, что многим приходится ложиться в 23-24 часа, так как у них много секций, домашних заданий, а им еще хочется поиграть в игры и пообщаться с друзьями онлайн. Так стоит ли винить во всем гаджеты? Или нужно принять факт диджитализации и начать обсуждать с детьми правила использования цифровых устройств не только в школе, но и дома, с раннего возраста, когда гаджеты впервые попадают в поле зрения ребенка.

Да, вредная привычка "торчать" в телефоне действительно может перерасти в зависимость. Если вы заметили, что у ребенка нет других желаний и интересов, кроме гаджета (мобильных игр, просмотра видео), что у него снижен аппетит, появились проблемы со сном, усталость, напряжение, то не ругайте его и не запрещайте, не отбирайте смартфон или планшет. Обратитесь к специалистам: детскому психологу, неврологу, они помогут диагностировать состояние и подскажут схему дальнейших действий. ,

И самое важное, о чем нужно помнить - в зависимости виноваты не гаджеты. Как правило, возникновение зависимости связано с личностными особенностями ребенка и с внутрисемейной ситуацией. Случается, подросток пытается "уйти" от проблем. Отсутствуют и правила, в частности, в отношении использования гаджетов.

Лучшая профилактика зависимости - организовать интересы ребенка и занятия вне гаджетов, и, конечно, доверительные отношения и живое общение с родителями и сверстниками.

Плюс родители служат примером для ребенка в вопросе использования цифровых устройств. Помогайте ребенку, когда у него появится интерес, освоить цифровые устройства, мобильные игры, интернет, соцсети. Создавайте media-free зоны: договоритесь не использовать гаджеты во время еды, перед сном и т.п. Оговорите ограничения по времени. Исключите фоновый просмотр телевизора, телефона, когда вы общаетесь с ребенком. И помните, что двойная мораль недопустима: правила использования гаджетов должны действовать в семье и для детей, и для взрослых.