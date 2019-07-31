Какие доходы приносят именитым спортсменам их бренды

Сегодня спортсменов принято оценивать не только по количеству завоеванных медалей или выигранных боев: уже давно в ходу всевозможные рейтинги коммерческой успешности атлетов. И там есть на что посмотреть: спортсмены-миллионеры сейчас не редкость. Это объяснимо: век чемпиона короткий, поэтому любимцы публики стремятся извлечь максимальную выгоду из своего имени. "СОЮЗ" собрал примеры успешной монетизации.

Криштиану Роналду - человек-отель

Один из самых известных футболистов в мире португалец Криштиану Роналду получает колоссальную прибыль от брендирования своего имени. Будущий пятикратный обладатель награды "Лучшему футболисту мира" в 2006 году открыл первый свой бутик одежды под брендом CR7 (инициалы и игровой номер португальца) на острове Мадейра, откуда Роналду родом. В 2008 году Криштиану открыл второй бутик - уже в Лиссабоне. В партнерстве со скандинавским производителем одежды и американским модным дизайнером Ричардом Чаи он создал линейку нижнего белья и мужских носков (2013 год). Позднее спортсмен расширил свой бренд CR7 на производство премиальных футболок и обуви (2014 год). В 2015 году Роналду презентовал собственный парфюм "Наследие". В магазине бренда доступны для мужчин нижнее белье, рубашки, обувь, а также детская линия одежды.

Совместно с сетью отелей Pestana Криштиану открыл брендированные отели на Мадейре и в Лиссабоне - Pestana CR7. Оба оте­ля относятся к категории премиум-класса. Но и на этом португалец не остановился. В декабре прошлого года им была запущена игра для мобильных устройств, в которой игроки могут соревноваться с друзьями в серии пенальти и штрафных ударов.

Дарья Домрачева - модный дизайнер

В октябре 2018 года четырехкратная олимпийская чемпионка белорусская биатлонистка Дарья Домрачева продемонстрировала одежду собственного бренда Darya Domracheva на Brands Fashion Show в Минске. Логотипом является буква D, линии которой составляют написанные на латинице инициалы спортсменки.

Под брендом выпускается широкая линейка одежды для мужчин и женщин: от футболок, шорт и платьев до курток и шарфов. В наличии имеются также детские комплекты одежды и модные аксессуары: сумки, рюкзаки и чехлы для мобильных телефонов. Запуск коллекции прошел успешно. Одежда рассчитана как на активные виды деятельности, так и на повседневную жизнь.

Владимир Кличко заварит чай

Недавно экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко презентовал два вида чая под маркой F.A.C.E. Эта аббревиатура происходит от первых букв английских слов focus (фокус), agility (ловкость), coordination (координация) и endurance (выносливость). По словам бывшего боксера, эти четыре переменных стали составляющими его успеха на ринге и в жизни.

В свое время Владимир и его брат Виталий рекламировали крупнейшую в Европе сеть фитнес-клубов, витаминные препараты, автомобили Mercedes и даже пиво.

Был у Владимира Кличко и необычный рекламодатель - производитель медицинских вакцин. Он нашелся в 2009 году накануне боя Кличко против Руслана Чагаева. В крови узбека тогда обнаружили следы вируса гепатита В. Но Кличко заявил, что не боится вируса, так как он надежно от него привит. На украинца обратил внимание производитель медицинских вакцин, и на спортивной форме Владимира появилась реклама Fit & Geimpf, то есть "привит и здоров".

Мария Шарапова - гроза стоматологов

Среди российских спортсменов наибольшего успеха в коммерциализации своего имени добилась теннисистка Мария Шарапова. Пятикратная победительница турниров серии "Большого шлема" с августа 2012 года выпускает жевательные конфеты под брендом Sugarpova. Марка была представлена в Нью-Йорке, а уже с апреля 2013 года продажи конфет стартовали и в России. К 2015 году число продаж достигло 5 млн упаковок. Конфеты рассчитаны на обеспеченную аудиторию потребителей: средняя цена упаковки составляет около 6 долларов.

Впрочем, Мария пока не входит в топ-100 богатых спортсменов. Единственная женщина в этом списке - теннисистка Серена Уильямс с $29,2 млн доходов, из которых $25 млн она заработала вне корта. Серена сотрудничает с Nike и производителем спортивных напитков Gatorade.

Чем пахнет Дэвид Бекхэм?

Известный футболист и икона стиля англичанин Дэвид Бекхэм в 2007 году запустил в США коллекцию парфюма под своим именем. Англичанин не отстает от Роналду и в сфере мобильных приложений. Его имя присутствует в названии двух игр для приставок, причем в обеих сюжет строится на футболе.

В 2012 году Дэвид подписал контракт со шведским производителем одежды H&M на выпуск брендированной коллекции нижнего белья под собственными инициалами. Под именем Бекхэма выпускаются также линии пляжной и спортивной одежды и коллекция одежды для детей. Сейчас англичанин выпускает мужской и женский парфюм под маркой David Beckham Instinct.

По лекалам Грега Нормана

Австралийский игрок в гольф по окончании карьеры занялся виноделием, выпуском одежды и аксессуаров, ресторанами и недвижимостью… Он входит в топ-15 богатых спортсменов планеты. Его бренд Greg Norman предлагает мужчинам недорогую одежду как в актуальном casual-стиле, так и в классическом. В линейке одежды - рубашки, модные джинсы, брюки чинос, слаксы. Помимо этого компания выпускает костюмы, классические сорочки разных расцветок, верхнюю одежду, аксессуары, в основном шарфы и ремни по весьма демократичным ценам.

Все начиналось с Лакоста

Одним из первых и до сих пор коммерчески успешным является бренд Lacoste, основанный в 1933 году выдающимся теннисистом французом Рене Лакостом.

В 1926 году на игры Открытого чемпионата США по теннису он надел собственноручно сшитую белую рубашку-поло. Модель была не похожа на теннисную экипировку того времени - спортсмены носили тогда рубашки с длинными рукавами. Новинка произвела настоящий фурор. А в 1933 году Лакост совместно с президентом крупнейшей французской трикотажной компании Андре Жилье основал фирму по производству одежды. "Изюминкой" коллекции стали те самые рубашки-поло. В целом ассортимент продукции составляли элементы экипировки для игры в теннис, гольф, а также для занятий парусным спортом. На продукции стояла эмблема - забавный крокодил. Идея принадлежала приятелю теннисиста: на корте за Лакостом закрепилось прозвище "аллигатор" из-за агрессивной манеры игры. Сейчас под маркой Lacoste выпускаются цветные рубашки-поло, футболки, оптические и солнечные очки, теннисные ботинки, повседневная обувь, часы и различные кожаные изделия. С 1968 года бренд занимается и выпуском собственного премиального парфюма.

В прошлом году одежду собственного бренда представила олимпийская чемпионка Дарья Домрачева.

Сергей Бубка - первый в Союзе

Фото: Reuters.

Первым спортсменом в Советском Союзе с крупным личным контрактом стал олимпийский чемпион и рекордсмен мира в прыжках с шестом украинец Сергей Бубка. В 1990 году с предложением о сотрудничестве к нему обратился всемирно известный производитель спортивной одежды Nike. Три года спустя своего героя для рекламной кампании искал производитель электроники Hitachi. Выбор пал на Сергея Бубку. Прыгун находился в прекрасной форме: в 1994 году на открытом стадионе в Италии атлет прыгнул на 6,14 м и установил мировой рекорд для прыжков на открытом воздухе. Рекорд продержался до 2014 года и был побит на глазах у самого Бубки французом Рено Лавильени, прыгнувшим на 6,16 м. Примечательно, что это произошло на традиционном турнире в Донецке, где украинец в 1993 году поставил "вечный рекорд" для прыжков в помещениях - 6,15 метра.