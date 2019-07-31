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Крышу укрепили полисом
Закон о создании новой системы вступит в силу 4 августа. Он предполагает, что для более полного возмещения ущерба гражданам, которые заранее позаботились о страховке, будут задействованы сразу три источника: федеральный и региональный бюджеты, а также средства страховых компаний. Объем ответственности последних пока заложен в 300-500 тысяч рублей, позже сумма может быть увеличена.
Ущерб гражданам, купившим страховку, будет возмещаться исходя из среднерыночной стоимости квадратного метра жилья, действующей в конкретном субъекте - ее утверждает Минстрой России. Если региональные власти смогут предоставить новое жилье взамен разрушенного стихией и человека такой вариант устроит, выплату по страховке перечислят в бюджет региона.
Что касается тех, кто жилье не застраховал, они тоже без поддержки не останутся, но смогут рассчитывать только на помощь государства.
В рамках нового закона идет создание автоматизированной информационной системы по страхованию жилья. Ее оператором будет Всероссийский союз страховщиков. В системе будет содержаться информация о договорах страхования жилых помещений, размерах страхового возмещения. Предполагается, что через несколько лет после того, как она заработает, в масштабах страны можно будет прогнозировать чрезвычайные ситуации и заранее к ним готовиться.
Сейчас в стране уровень проникновения страхования имущества остается низким, хотя разрушительные стихийные бедствия случаются часто. В 2013 году наводнение на Дальнем Востоке разрушило каждый пятый дом. До этого был Крымск в Краснодарском крае. Сейчас Иркутская область. Основная нагрузка по оказанию помощи пострадавшим ложится на бюджет. Когда регионы запустят свои страховые программы, государство сможет разделить эту ответственность со страховщиками.
Проверят жучков
Сотрудники таможенной службы начнут осматривать транспортные средства, багаж пассажиров судов, самолетов, поездов, а также членов их экипажей и поездных бригад. Зачем? Чтобы предотвратить ввоз в страну продукции с высоким фитосанитарным риском без необходимых документов, удостоверяющих их "чистоту".
А это многие фрукты, овощи, картофель, саженцы и семена. По результатам осмотра таможенники могут принимать решение о запрете ввоза такой продукции. Они будут передавать данные о решениях через единую систему межведомственного электронного взаимодействия в информационную систему Россельхознадзора.
Действовать полномочия таможенников по фитосанитарному карантинному контролю будут в нескольких пунктах пропуска. Среди них - расположенные на территории Свободного порта Владивосток. Еще три автомобильных пункта пропуска - в Карелии на границе с Финляндией, в Псковской области с Эстонией и в Дагестане с Азербайджаном. В остальных случаях багаж по-прежнему будут осматривать представители Россельхознадзора.
Что можно везти в багаже
Без фитосанитарного сертификата в Россию можно ввозить в багаже или в ручной клади до пяти килограммов фруктов, например, инжир, ананасы, авокадо, гуайява, манго, мангостан, абрикосы, вишня, персики, сливы, цитрусовые.
До пяти килограммов овощей, например, томаты, капуста, морковь, огурцы. И не более трех букетов по 15 цветков в каждом.
Если перевозимый груз превышает установленные нормы, на границе потребуется предъявить фитосанитарный сертификат. Картофель, семена, саженцы без фитосанитарных сертификатов ввозить запрещено в любых количествах.
Напомним, что без пошлины воздушным транспортом для личного пользования можно ввозить товары на сумму до 10 тысяч евро и весом до 50 килограммов. А вот провоз товара в автомобиле, по железной дороге, морским и речным транспортом разрешен без пошлины на сумму до 500 евро и весом до 25 килограммов.
За качество придется доплатить
31 августа заканчивается действие нынешней версии техрегламента. Изменения в документ внесли еще в 2017 году, но затем действовал переходный период. В техрегламенте изменили одно лишь слово в требованиях, посвященных паразитам в рыбе. Раньше был запрет на наличие в рыбе видимых живых паразитов, а сейчас на паразитов видимых. То есть любой паразит, обнаруженный в рыбе, теперь станет поводом для остановки всей партии.
Требование вполне понятно с точки зрения покупателей - никаких паразитов, ни живых ни мертвых, в рыбе нам не надо.
"Теперь рынку стоит готовиться к штрафам", - говорит исполнительный директор "Рыбного союза" Сергей Гудков. Конечно, копеек по пятьдесят на килограмм их заложат в стоимость продукции, которая по разным причинам и так растет. Так что конкретно штрафы вряд ли приведут к какому-то заметному росту цен.
Непосредственно на потребителях эти сложности не отразятся, признает эксперт, так как "торговые сети не дадут поднять цены".
Могут останавливать партии рыбы и за превышение норм содержания химических элементов. Например, уже штрафуют за превышение норм мышьяка, который пришел из естественной среды, говорит Гудков. Но такую продукцию берут за рубежом, так как там требования мягче. В итоге введение в действие новых норм техрегламента может привести к тому, что "больше продукции пойдет на экспортные рынки, меньше сырья останется на внутреннем рынке, а тогда цены в перспективе будут расти", отмечает Гудков. Логика в этих рассуждениях есть. Но вряд ли рыба подорожает существенно, поскольку уже сейчас есть ограничения по потребительскому спросу. И как говорил сам же эксперт, "торговые сети не дадут поднять цены". Добавим - существенно поднять. Зато мы будем уверены в качестве рыбы, которую покупаем.
Что касается магазинных цен, то на мороженую рыбу они в этом году поднялись на 6,5 процента, говорится в отчете Росстата. Это, конечно, выше инфляции, но не критично. Особенно, если сравнивать с овощами. Лук, например, подорожал на 58,4 процента, морковь - на 51,2 процента. Хотя по сравнению с куриным мясом рыба, конечно, выглядит "бледно". Куры с начала года подешевели на 3,4 процента.
Впрочем, снижаются цены и на рыбу, но в оптовом звене. По данным мониторинга Росрыболовства, на внутреннем рынке продолжает дешеветь основной ассортимент мороженой рыбной продукции. На Дальнем Востоке это треска, минтай и тихоокеанская сельдь. На Северо-Западе и в центральных регионах страны - скумбрия, сельдь, минтай. Благодаря этому темп роста потребительских цен не ускоряется.
Фуры поедут днем
Ориентиром для летних правил служили данные Росгидрометцентра. А движение для большегрузного транспорта закрывали на отдельных участках дорог федерального значения с асфальтобетонным покрытием. Перечень участков включен в приказ Росавтодора.
Например, фурам нельзя было ездить в жару на участке с 419 по 616 километр в Псковской области или на участке с 593 по 674 километр в Ленинградской области, также по участкам различных дорог на подъезде к крупнейшим транспортным узлам и административным центрам.
Ограничения действовали для транспортных средств, нагрузка на ось которых превышает допустимый уровень. Например, для автодорог, рассчитанных на нагрузку 6 тонн, допустимая нагрузка на одиночную ось составляет 5,5 тонны или 8 тонн для двухосной группы с расстоянием между осями не более метра.
Такие ограничения необходимы для сохранности дорожного покрытия, поскольку при высоких температурах асфальт разжижается, на дорогах образуется колея. А в колее управлять автомобилем становится тяжело из-за разного сопротивления дороги, особенно при больших скоростях.
Впрочем, сейчас при строительстве дорог применяются специальные смеси. Но проблема остается на тех дорогах, которые были построены в 1990-е годы. Именно на таких участках ограничивают движение тяжелых грузовых машин. По оценкам экспертов, они наносят заметный ущерб дорогам. В год он составляет более 2,5 триллиона рублей. В регионе ущерб от разрушения дорог фурами может доходить до 1,6 миллиарда рублей, что сопоставимо с годовыми затратами на строительство и реконструкцию автотрасс.
Ставок больше нет
Ежедневно три сотрудника службы будут делать в среднем по три ставки, на пополнение их виртуальных счетов потребуется около 533 тысяч рублей в год, указывалось в материалах правительства. Этим сотрудникам закон разрешит и получать выигрыш, но его, по всей видимости, придется обращать в доход бюджета.
По итогам контрольной закупки ФНС будет инициировать блокировку сайтов нарушителей и вносить данные о них в специальные перечни - организаторов нелегальных азартных игр и нелегальных лотерей. Банки обязаны блокировать платежи в адрес попавших в эти перечни лиц. Сейчас в первом из них 40 офшорных компаний, во втором - одна компания.