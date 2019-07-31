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31.07.2019 20:43
Рубрика: Власть

Август. Вступает в силу

Российская газета - Федеральный выпуск № 168(7926)
Многие банки обращают внимание, что не собираются сворачивать собственные программы реструктуризации кредитов, которыми могут воспользоваться заемщики, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, но не подходящие под критерии тех, кому положены ипотечные каникулы. Фото: istock.com / SvetaZi Многие банки обращают внимание, что не собираются сворачивать собственные программы реструктуризации кредитов, которыми могут воспользоваться заемщики, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, но не подходящие под критерии тех, кому положены ипотечные каникулы. Фото: istock.com / SvetaZi
Многие банки обращают внимание, что не собираются сворачивать собственные программы реструктуризации кредитов, которыми могут воспользоваться заемщики, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, но не подходящие под критерии тех, кому положены ипотечные каникулы. Фото: istock.com / SvetaZi

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Крышу укрепили полисом

Текст: Юлия Кривошапко
Граждане смогут страховать жилье от чрезвычайных ситуаций - наводнений, пожаров, ураганов - в рамках специальных программ, которые разработают регионы.

Закон о создании новой системы вступит в силу 4 августа. Он предполагает, что для более полного возмещения ущерба гражданам, которые заранее позаботились о страховке, будут задействованы сразу три источника: федеральный и региональный бюджеты, а также средства страховых компаний. Объем ответственности последних пока заложен в 300-500 тысяч рублей, позже сумма может быть увеличена.

Ущерб гражданам, купившим страховку, будет возмещаться исходя из среднерыночной стоимости квадратного метра жилья, действующей в конкретном субъекте - ее утверждает Минстрой России. Если региональные власти смогут предоставить новое жилье взамен разрушенного стихией и человека такой вариант устроит, выплату по страховке перечислят в бюджет региона.

Фото: РИА Новости
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Что касается тех, кто жилье не застраховал, они тоже без поддержки не останутся, но смогут рассчитывать только на помощь государства.

В рамках нового закона идет создание автоматизированной информационной системы по страхованию жилья. Ее оператором будет Всероссийский союз страховщиков. В системе будет содержаться информация о договорах страхования жилых помещений, размерах страхового возмещения. Предполагается, что через несколько лет после того, как она заработает, в масштабах страны можно будет прогнозировать чрезвычайные ситуации и заранее к ним готовиться.

Сейчас в стране уровень проникновения страхования имущества остается низким, хотя разрушительные стихийные бедствия случаются часто. В 2013 году наводнение на Дальнем Востоке разрушило каждый пятый дом. До этого был Крымск в Краснодарском крае. Сейчас Иркутская область. Основная нагрузка по оказанию помощи пострадавшим ложится на бюджет. Когда регионы запустят свои страховые программы, государство сможет разделить эту ответственность со страховщиками.

Проверят жучков

Текст: Евгений Гайва
Таможенники будут вести карантинный фитосанитарный контроль в пунктах пропуска через госграницу России. Правила вступают в силу с 19 августа и будут действовать в порядке эксперимента до 2022 года.

Сотрудники таможенной службы начнут осматривать транспортные средства, багаж пассажиров судов, самолетов, поездов, а также членов их экипажей и поездных бригад. Зачем? Чтобы предотвратить ввоз в страну продукции с высоким фитосанитарным риском без необходимых документов, удостоверяющих их "чистоту".

Фото: REUTERS
Что стоит выложить из багажа перед поездкой за границу

А это многие фрукты, овощи, картофель, саженцы и семена. По результатам осмотра таможенники могут принимать решение о запрете ввоза такой продукции. Они будут передавать данные о решениях через единую систему межведомственного электронного взаимодействия в информационную систему Россельхознадзора.

Действовать полномочия таможенников по фитосанитарному карантинному контролю будут в нескольких пунктах пропуска. Среди них - расположенные на территории Свободного порта Владивосток. Еще три автомобильных пункта пропуска - в Карелии на границе с Финляндией, в Псковской области с Эстонией и в Дагестане с Азербайджаном. В остальных случаях багаж по-прежнему будут осматривать представители Россельхознадзора.

Что можно везти в багаже

Без фитосанитарного сертификата в Россию можно ввозить в багаже или в ручной клади до пяти килограммов фруктов, например, инжир, ананасы, авокадо, гуайява, манго, мангостан, абрикосы, вишня, персики, сливы, цитрусовые.

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До пяти килограммов овощей, например, томаты, капуста, морковь, огурцы. И не более трех букетов по 15 цветков в каждом.

Если перевозимый груз превышает установленные нормы, на границе потребуется предъявить фитосанитарный сертификат. Картофель, семена, саженцы без фитосанитарных сертификатов ввозить запрещено в любых количествах.

Напомним, что без пошлины воздушным транспортом для личного пользования можно ввозить товары на сумму до 10 тысяч евро и весом до 50 килограммов. А вот провоз товара в автомобиле, по железной дороге, морским и речным транспортом разрешен без пошлины на сумму до 500 евро и весом до 25 килограммов.

За качество придется доплатить

Текст: Евгений Гайва
Обновленный техрегламент Евразийского экономического союза (ЕАЭС) "О безопасности рыбы и рыбной продукции" должен защитить потребителей от паразитов в рыбе, но приведет к перестройке отрасли, считают ее представители. Подготовка к вступлению в силу внесенных изменений выходит на финишную прямую.
Цены на мороженую рыбу в этом году поднялись на 6,5 процента, следует из данных Росстата. Фото: Михаил Синицын/ РГ

31 августа заканчивается действие нынешней версии техрегламента. Изменения в документ внесли еще в 2017 году, но затем действовал переходный период. В техрегламенте изменили одно лишь слово в требованиях, посвященных паразитам в рыбе. Раньше был запрет на наличие в рыбе видимых живых паразитов, а сейчас на паразитов видимых. То есть любой паразит, обнаруженный в рыбе, теперь станет поводом для остановки всей партии.

Требование вполне понятно с точки зрения покупателей - никаких паразитов, ни живых ни мертвых, в рыбе нам не надо.

Фото: Нозим Каландаров/ТАСС
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"Теперь рынку стоит готовиться к штрафам", - говорит исполнительный директор "Рыбного союза" Сергей Гудков. Конечно, копеек по пятьдесят на килограмм их заложат в стоимость продукции, которая по разным причинам и так растет. Так что конкретно штрафы вряд ли приведут к какому-то заметному росту цен.

Непосредственно на потребителях эти сложности не отразятся, признает эксперт, так как "торговые сети не дадут поднять цены".

Могут останавливать партии рыбы и за превышение норм содержания химических элементов. Например, уже штрафуют за превышение норм мышьяка, который пришел из естественной среды, говорит Гудков. Но такую продукцию берут за рубежом, так как там требования мягче. В итоге введение в действие новых норм техрегламента может привести к тому, что "больше продукции пойдет на экспортные рынки, меньше сырья останется на внутреннем рынке, а тогда цены в перспективе будут расти", отмечает Гудков. Логика в этих рассуждениях есть. Но вряд ли рыба подорожает существенно, поскольку уже сейчас есть ограничения по потребительскому спросу. И как говорил сам же эксперт, "торговые сети не дадут поднять цены". Добавим - существенно поднять. Зато мы будем уверены в качестве рыбы, которую покупаем.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Что касается магазинных цен, то на мороженую рыбу они в этом году поднялись на 6,5 процента, говорится в отчете Росстата. Это, конечно, выше инфляции, но не критично. Особенно, если сравнивать с овощами. Лук, например, подорожал на 58,4 процента, морковь - на 51,2 процента. Хотя по сравнению с куриным мясом рыба, конечно, выглядит "бледно". Куры с начала года подешевели на 3,4 процента.

Впрочем, снижаются цены и на рыбу, но в оптовом звене. По данным мониторинга Росрыболовства, на внутреннем рынке продолжает дешеветь основной ассортимент мороженой рыбной продукции. На Дальнем Востоке это треска, минтай и тихоокеанская сельдь. На Северо-Западе и в центральных регионах страны - скумбрия, сельдь, минтай. Благодаря этому темп роста потребительских цен не ускоряется.

Фуры поедут днем

Текст: Евгений Гайва
На федеральных трассах восстановят движение большегрузов. В конце лета отменяют ограничения, введенные для фур с 20 мая по 31 августа, когда температура воздуха поднимается выше 32 градусов.

Ориентиром для летних правил служили данные Росгидрометцентра. А движение для большегрузного транспорта закрывали на отдельных участках дорог федерального значения с асфальтобетонным покрытием. Перечень участков включен в приказ Росавтодора.

Например, фурам нельзя было ездить в жару на участке с 419 по 616 километр в Псковской области или на участке с 593 по 674 километр в Ленинградской области, также по участкам различных дорог на подъезде к крупнейшим транспортным узлам и административным центрам.

Фото: Пресс-служба Министерства экономического развития РФ
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Ограничения действовали для транспортных средств, нагрузка на ось которых превышает допустимый уровень. Например, для автодорог, рассчитанных на нагрузку 6 тонн, допустимая нагрузка на одиночную ось составляет 5,5 тонны или 8 тонн для двухосной группы с расстоянием между осями не более метра.

Такие ограничения необходимы для сохранности дорожного покрытия, поскольку при высоких температурах асфальт разжижается, на дорогах образуется колея. А в колее управлять автомобилем становится тяжело из-за разного сопротивления дороги, особенно при больших скоростях.

Впрочем, сейчас при строительстве дорог применяются специальные смеси. Но проблема остается на тех дорогах, которые были построены в 1990-е годы. Именно на таких участках ограничивают движение тяжелых грузовых машин. По оценкам экспертов, они наносят заметный ущерб дорогам. В год он составляет более 2,5 триллиона рублей. В регионе ущерб от разрушения дорог фурами может доходить до 1,6 миллиарда рублей, что сопоставимо с годовыми затратами на строительство и реконструкцию автотрасс.

Ставок больше нет

Текст: Игорь Зубков
Федеральная налоговая служба получает право делать ставки в казино, букмекерских конторах и тотализаторах, а также покупать лотерейные билеты, но все это в форме контрольной закупки для выявления организаторов нелегальных азартных игр и лотерей в интернете. Закон об этом вступает в силу 6 августа.

Ежедневно три сотрудника службы будут делать в среднем по три ставки, на пополнение их виртуальных счетов потребуется около 533 тысяч рублей в год, указывалось в материалах правительства. Этим сотрудникам закон разрешит и получать выигрыш, но его, по всей видимости, придется обращать в доход бюджета.

По итогам контрольной закупки ФНС будет инициировать блокировку сайтов нарушителей и вносить данные о них в специальные перечни - организаторов нелегальных азартных игр и нелегальных лотерей. Банки обязаны блокировать платежи в адрес попавших в эти перечни лиц. Сейчас в первом из них 40 офшорных компаний, во втором - одна компания.

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