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31.07.2019 21:50
Рубрика: Экономика

Авто обогнали самолет

На такси выгоднее в городе, а на личной машине - в отпуске
Текст: Екатерина Ясакова
Российская газета - Федеральный выпуск № 168(7926)
Российские туристы чаще всего путешествуют внутри страны на личном автомобиле, выяснили в сервисе бронирования Ostrovok.ru.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Так передвигаются в поездках 39 процентов опрошенных туристов. Автомобильные путешествия обогнали по популярности поезда, которым отдают предпочтение только 30 процентов россиян.

На третьем месте по популярности среди респондентов оказались путешествия по России на самолете - их выбирают 19 процентов опрошенных. Все указывает на то, что личный автомобиль в почете у россиян во время отпуска.

Фото: REUTERS
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Также его предпочитают и в рабочие будни жители небольших городов. В случае с мегаполисами тенденция другая. Там россиянам дешевле ездить на такси, чем пользоваться личным автомобилем, подсчитали в HSBC, сообщает "КоммерсантЪ". Это исследование "Российской газете" прокомментировал глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

"Общемировой тренд сегодня, - сообщил эксперт, - именно отказ от личного автомобиля в пользу общественного транспорта, такси и каршеринга, поскольку это более мобильно. В мегаполисе личный автомобиль стал достаточно дорогим удовольствием из-за стоимости парковки и обслуживания. К тому же каждый год снижается цена одной поездки на такси. Поэтому мы прогнозируем, что в ближайшие пять лет будет значительное сокращение пользования личным автомобилем в городах-мегаполисах с численностью более одного миллиона жителей".

39 процентов россиян предпочитают самолетам и поездам путешествовать по своей стране на личных автомобилях

Правда, по сравнению с другими странами уровень цифровизации на транспорте у нас оставляет желать лучшего. Приложения по вызову такси установлены только у 45 процентов россиян. Но в целом такси уже перестало быть символом роскоши.

Новые дороги

К 2024 году построят участок трассы М-5 "Урал" в обход Спасска Пензенской области. К работам планируется приступить в этом году, сообщает официальный сайт Росавтодора.

Сейчас ведомство проводит подготовительные работы по оформлению в федеральную собственность земельных участков, попадающих в зону работ.

Фото: Пресс-служба Министерства экономического развития РФ
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Проектом предусмотрено строительство нового четырехполосного участка протяженностью 23 км, возведение на нем трех транспортных развязок, обеспечивающих связь с существующей трассой М-5 и дорогами местного значения.

Благодаря этому удастся не только запустить движение в обход Спасска, "но и вдвое увеличить пропускную способность участка федеральной трассы. В результате сократится время доставки грузов, оптимизируются расходы на их транспортировку, улучшится экологическая обстановка в населенном пункте", говорится в сообщении. Строительство планируется завершить в конце 2024 года. Общий объем финансирования составляет почти 9,5 миллиарда рублей.

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