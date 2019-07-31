Вторые дебаты кандидатов в президенты США от демократической партии прошли в Детройте при обилии больших идей и дефиците конкретики по их практическому воплощению.

Пока тон задают лидеры набирающего силу прогрессивного крыла партии, теснящие умеренных демократов. Фавориты гонки озвучивали такие революционные по американским меркам идеи, как введение бесплатного высшего образования и медицины и даже отказ от концепции превентивного ядерного удара. Для решения проблем с мигрантами кандидаты предлагали отменить уголовную ответственность для тех, кто нелегально пересек границу с США. А в свете вновь обострившейся в последние недели из-за Дональда Трампа дискуссии о расизме один из участников высказался за выплату от 200 до 500 миллиардов долларов компенсаций потомкам рабов, сорвав громкие аплодисменты публики.

Такое буйство идей отчасти объясняется тем, что левый фланг политического спектра в США, с одной стороны, переполнен, ведь на дебаты отобрались рекордные 20 претендентов. Но, чтобы оставаться в борьбе, надо быстро выделиться яркими идеями среди оппонентов, ведь уже к третьим дебатам 12-13 сентября в Хьюстоне (штат Техас) критерии участия ужесточатся.

С другой стороны, очевидного лидера и законодателя мод в демократической партии нет. Соцопросы пока выделяют бывшего вице-президента Джозефа Байдена, но это лидерство скорее инерционное. Байден - единственный известный политик, что дает ему преимущество на старте гонки, но, как показали первые дебаты, свежими взглядами, которых так ждет либеральный электорат, он не выделяется.

В первой части дебатов участвовали десять человек, но ключевыми фигурами стали сенаторы Берни Сандерс (штат Вермонт) и Элизабет Уоррен (Массачусетс). Оба входят в число фаворитов, наступая Байдену на пятки, и конкурируют за звание лидера прогрессивного крыла партии. Тем не менее столкнуть их лбами ведущим дебатов не удалось. Сандерс и Уоррен больше критиковали соперников, придерживающихся более центристских позиций.

Сандерс под бурные рукоплескания аудитории защищал идею введения бесплатной медицины и высшего образования. А Уоррен сделала ставку на миграционную проблему. Так, в пику политике Дональда Трампа она пообещала отменить уголовную ответственность для тех, кто нелегально пересекает границу США.

За такие подходы Трамп называет их "социалистами", но Сандерса и Уоррен этот ярлык не очень пугает. Пускай даже их идеи, откровенно говоря, звучат утопично, ведь в США и медицина, и образование сейчас находятся исключительно в руках частного сектора, а попытки последних президентов добиться даже куда более скромных перемен зачастую тонули из-за отсутствия поддержки в конгрессе. Но сам факт, что кандидаты, озвучивающие такие проекты, выходят в лидеры отбора демпартии, указывает на несоответствие существующей системы чаяниям все большего числа рядовых американцев, а значит, перемены неизбежны.

Что до подходов к мировым проблемам, то большинство кандидатов левого фланга объединяет идея демилитаризации внешней политики США и упор на дипломатию, а не на военную силу. Например, Уоррен предложила отменить принятую на вооружение властями США концепцию превентивного ядерного удара. Звучала и ставшая уже традиционной для демократов критика американских военных интервенций, в том числе войны в Афганистане, которой каждый из кандидатов на свой лад обещает положить конец. Впрочем, такие обещания демократ Барак Обама давал еще в 2008 году, а за ним их делал и Дональд Трамп.

Сандерс, Уоррен и другие кандидаты не слишком вдавались в подробности того, как именно они намерены воплощать столь грандиозные замыслы в жизнь, ведь в американских реалиях полномочий главы Белого дома для масштабных реформ зачастую оказывается недостаточно. Но дефицит конкретики, как показал опыт Трампа в 2016 году, - не беда. Политологи отмечают, что предвыборная борьба и теледебаты в США - это во многом шоу, а чтобы увлечь публику, кандидату совсем необязательно демонстрировать глубину познаний.

Во второй части дебатов, которая состоялась поздно вечером в среду уже после подписания номера, свои идеи озвучивала вторая десятка кандидатов, включая пока еще фаворита соцопросов Джозефа Байдена, а также хорошо проявивших себя на первых дебатах сенатора Камалу Харрис и бывшего министра жилищного строительства Хулиана Кастро.