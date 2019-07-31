Сборная России по баскетболу продолжает подготовку к чемпионату мира, который пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября.

Уже 2 и 4 августа в рамках товарищеского турнира в Москве подопечные Сергея Базаревича сыграют с командами Иордании и Ирана.

Сергей Карасев: У нашей сборной есть талант, желание и безбашенность. Этим мы и прекрасны

По разным причинам все сильнейшие до Новогорска, где базируется сборная, еще не доехали. Тем важнее роль тех лидеров, кто уже поступил в распоряжение Сергея Базаревича. Среди последних и новобранец "Химок", сын знаменитого разыгрывающего Василия Карасева, Сергей.

Перед московским турниром один из самых талантливых российских баскетболистов рассказал "РГ" о тренировках с отцом, ожиданиях от предстоящего ЧМ-2019 и о переходе из "Зенита" в "Химки".

Как отдохнул? Удалось отвлечься от баскетбола?

Сергей Карасев: Сначала сразу по окончании сезона начал работать с тренером по физподготовке: восстанавливался после травмы, набирал форму. Потом отдохнули с семьей, физически и эмоционально. Затем две недели тренировался с отцом в Питере. Старался подвести себя в хорошей форме к первым тренировкам сборной.

Ты всегда так готовишься к сезону с отцом?

Сергей Карасев: Нет. На самом деле, это первое лето, когда мы с ним так тренировались. До этого я в Штаты ездил. Думаю, что есть вариант продолжать этот опыт и дальше. Очень продуктивно получилось.

Как это происходило? Отец, наверно, особенно требователен, когда речь идет о сыне?

Сергей Карасев: Он всегда требователен ко мне. И главное, он как никто знает мои сильные и слабые стороны, над чем нужно работать. Мы делали акцент на этом, и, считаю, за эти две недели был достигнут определенный прогресс.

Традиционный вопрос, но как сейчас атмосфера в сборной?

Сергей Карасев: В сборной всегда отличное настроение. Ребята все на позитиве, приехали с очень неплохим желанием работать. Это радует. Всегда приятно с ними встречаться. Когда были окна на игры для сборной, и сейчас.

Совсем скоро предстоит сыграть в товарищеском матче против экзотических Иордании и Ирана. Что о них знаешь?

Сергей Карасев: Скрывать не буду, ничего о них не знаю. Знаю только, что они тоже участвуют в чемпионате мира, значит, игры проходными не будут. Как никак они попали на Кубок мира, завоевали путевку. Значит, играть они умеют. Посмотрим с тренерами видео, разберем.

А соперников по группе на чемпионате мира уже разбирали?

Сергей Карасев: Пока еще нет, но, думаю, что в самое ближайшее время начнем. У нас же еще будут турниры в Италии и Финляндии. Наверно, к соперникам, с которыми предстоит сыграть там, тоже будем готовиться. Но параллельно обязательно будем разбирать, кто нам попался в группу. Товарищеские матчи - это все-таки одна история, а групповой этап чемпионата мира - совсем другая.

Что можешь сказать о командах, с которыми предстоит сыграть на первом групповом раунде?

Сергей Карасев: Что касается сборных Нигерии и Южной Кореи, я думаю, если сравнивать с Единой лигой это что-то вроде "Калева" или ВЭФа, у которых все бегут, все бросают, стараются играть агрессивно. Думаю, у них это будут главные козыри. Аргентина от них все-таки отличается. Это сборная с игроками, которые выступают в Евролиге, на очень высоком уровне. Это Вилдоcа и Гарино из "Басконии", Габриэль Дек из мадридского "Реала". Очень неплохая команда подбирается. Есть еще легендарный Луис Скола, не знаю, поедет не поедет? Сколько там ему? 40 лет? Но если человек по-прежнему играет на высоком уровне, то почему бы и нет.

С Аргентиной будет главный матч на первом групповом этапе?

Сергей Карасев: Честно говоря, пока не представляю, в каких составах будут наши соперники. Но я вспоминаю квалификацию к Олимпийским играм-2012, и там Нигерия была очень приличной командой. В том отборочном турнире они очень неплохо смотрелись и не просто так отобрались на Олимпиаду. Думаю, что обе команды не подарок. Не надо считать, что главная игра - с Аргентиной. Я очень надеюсь, что главные игры нас ждут уже на следующих этапах турнира.

После того, как сборная прошла квалификацию, много говорилось о том, что в оптимальном составе эта команда способна побороться на чемпионате мира за медали. Но оптимального состава уже не будет: нет Хвостова, скорее всего не будет Мозгова. Травмировался Ухов. Какой потенциал у сборной в ее актуальной конфигурации?

Сергей Карасев: У нашей сборной есть талант, есть желание, есть молодость и своего рода безбашенность. Этим мы прекрасны, что ребята уже доказали на последнем Евробаскете. Мы можем биться и с сербами, и с испанцами. Так что все в наших руках. Сейчас надо ударно провести вот эту подготовку. Ждем Димана Кулагина, надеюсь, он успеет. Леха Швед должен подъехать. Сейчас соберутся все ребята, будем наигрывать схемы.

В Китае уже приходилось бывать?

Сергей Карасев: Да, был. Были там с "Бруклином", участвовали в серии выставочных матчей НБА в Шанхае и в Пекине. Это опыт. Но я бы не сказал, что мне там безумно понравилось. Это такой муравейник. Особенно Шанхай. Дома натыканы, не знаю, как люди так умудряются жить. Но все равно, выезжать куда-то, смотреть мир, это очень круто.

Китайскую кухню отведал?

Сергей Карасев: Пробовал. И могу вам сказать, что в России китайская кухня вкуснее, чем в самом Китае.

Давай чуть отвлечемся от сборной. Этим летом ты сменил "Зенит" на "Химки". Как сказал Римас Куртинайтис, ты поменял "атмосферу, партнеров". Ты действительно в этом нуждался?

Сергей Карасев: Безусловно, для меня это большой шаг вперед. Смена привычной обстановки. Поставить себя в неудобные, незнакомые условия - это всегда вызов. Я готов к этому. Мы с семьей думали, обсуждали с супругой и пришли к выводу, что нужно как-то себя выводить все-таки из зоны комфорта. Нельзя постоянно крутиться в одном и том же месте, можно слишком расслабиться. "Химки" - это команда, которая ставит перед собой большие задачи. С имеющимся составом, по крайней мере, на бумаге у нас очень неплохие шансы побороться на финал Единой лиги и попасть в "Финал четырех" Евролиги.

С Куртинайтисом уже удалось переговорить?

Сергей Карасев: С Куртинайтисом пока не общался, встречался только с генеральным директором Павлом Астаховым. Надеюсь, в ближайшее время пообщаюсь и с тренером, чтобы понимать лучше, какие цели и задачи будут перед нами стоять, в каком качестве он меня видит на площадке, в какой роли.

Интересно будет сыграть с "Зенитом", с которым вы встретитесь не только в Единой лиге, но и в "регулярке" Евролиги?

Сергей Карасев: Конечно, очень интересно. Приятно в Питер будет приехать. Все-таки это мой родной дом, я родился в Питере. И в "Зените" были хорошие три года.

Это будут принципиальные матчи?

Сергей Карасев: Не знаю, может и будет какая-то нервозность в первом матче. Не могу за себя ручаться. Так-то все игры для меня одинаковые, но да, обыграть "Зенит" будет принципиально.