Клопп, Гвардиола, тен Хаг претендуют на звание тренер года ФИФА

Помимо Клоппа на приз претендуют Джамель Бельмади (сборная Алжира; победитель Кубка африканских наций), Дидье Дешам (сборная Франции), Марсело Гальярдо ("Ривер Плейт", Аргентина; победитель Кубка Либертадорес), Рикардо Гарека (сборная Перу; финалист Кубка Америки), Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити"; победы в чемпионате, Кубке Англии и Кубке английской лиги), Маурисио Почеттино ("Тоттенхэм", Англия; финалист Лиги чемпионов), Фернанду Сантуш (сборная Португалии), Эрик тен Хаг ("Аякс", Нидерланды) и Тите (сборная Бразилии; победитель Кубка Америки).

При составлении списка из десяти кандидатов учитывались результаты команд в период с 16 июля 2018 по 19 июля 2019 года.

ФИФА также огласила список претендентов на звание лучшего тренера в женском футболе. В него вошли следующие тренеры: Милена Бертолини (сборная Италии), Джилл Эллис (сборная США), Питер Герхардсен (сборная Швеции), Футоши Икеда (сборная Японии до 20 лет), Антония Ис (женская сборная Испании до 17 лет), Джо Монтемуарро ("Арсенал", Англия), Фил Невилл (сборная Англии), Рейнальд Педрос ("Лион", Франция), Пол Райли ("Северная Каролина", США) Сарина Вигман (сборная Нидерландов).

Торжественная церемония вручения наград пройдет 23 сентября в Милане.