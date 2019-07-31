Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 215-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"

Принят Государственной Думой 18 июля 2019 года

Одобрен Советом Федерации 23 июля 2019 года

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; 2007, N26, ст. 3089; 2013, N51, ст. 6696) следующие изменения:

1) статью 19.11 изложить в следующей редакции:

"Статья 19.11. Нарушение порядка изготовления, использования, хранения или уничтожения бланков, печатей либо иных носителей изображения Государственного герба Российской Федерации

1. Нарушение порядка изготовления, использования, хранения или уничтожения бланков, печатей либо иных носителей изображения Государственного герба Российской Федерации -

влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей.

2. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, -

влечет наложение административного штрафа в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией орудий совершения административного правонарушения или без таковой.";

2) статью 19.18 изложить в следующей редакции:

"Статья 19.18. Представление ложных сведений для получения документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), либо других документов, удостоверяющих личность или гражданство, а равно представление ложных сведений, если такие сведения послужили или могли послужить основанием для выдачи иного официального документа

1. Представление заведомо ложных сведений для получения документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), в том числе заграничного паспорта, либо других документов, удостоверяющих личность или гражданство, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

2. Представление заведомо ложных сведений, если такие сведения послужили или могли послужить основанием для выдачи иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, если это действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей.";

3) статью 19.23 изложить в следующей редакции:

"Статья 19.23. Подделка документов, штампов, печатей или бланков, их использование, передача либо сбыт

1. Подделка документа, удостоверяющего личность, подтверждающего наличие у лица права или освобождение его от обязанности, а равно подделка штампа, печати, бланка, их использование, передача либо сбыт -

влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией орудий совершения административного правонарушения.

2. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, -

влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей с конфискацией орудий совершения административного правонарушения.".

Президент Российской Федерации В. Путин