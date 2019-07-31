Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 215-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"

Новости

Вологодскую студентку, спасшую детей, попросили наградить посмертно 19:16
В Сочи два человека пострадали при столкновении четырех машин 19:15
В Швейцарии обнаружено тайное захоронение принцессы кельтов 19:10
Вологодская область приняла вторую сельскую Лимпиаду 19:08
На Кубани СК возбудил дело по факту навала танкера на причал 19:02
Посольство РФ в Киеве не получало уведомление об аресте танкера 19:01
Найдена 2777-летняя усыпальница правителей Урарту 18:50
В России начали тестировать беспилотную "ГАЗель" 18:48
Посольство РФ прокомментировало отказ Голландии приобщить новые данные по MH17 18:37
Джонсон отказывается от контактов без уступок со стороны Еврокомиссии 18:36
В Самаре загорелись частные дома на площади 1,8 тысячи кв метров 18:30
В Госдуме осудили арест российского танкера на Украине 18:28
Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил 11 метров 18:23
Дочь Брюса Ли раскритиковала Тарантино 18:21
В Дагестане работницы столовой пойдут под суд после отравления детей 18:08
В Сочи задержали приезжих фальшивомонетчиков 18:01
УАЗ выпустит "Патриот" с "автоматом" в ограниченном количестве 18:00
В Словакии обнаружены следы присутствия человека, которым тысячи лет 17:53
Дмитрий Гудков отправлен на 30 суток под арест 17:52
ЦБ: Инфляционные ожидания населения в июле не изменились 17:49
В больницах не осталось ни одного пострадавшего на акции 27 июля 17:43
На Урале завели дело о гибели женщины при пожаре на заводе 17:38
Марат Сафин: Мечтал стать футболистом "Спартака" 17:33
В Кузбассе осудили 15 бандитов, грабивших магазины по всей Сибири 17:30
В США хакерша завладела данными 100 миллионов американцев 17:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
31 июля 2019 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 166(7924)

Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 215-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"

Опубликован 31 июля 2019 г.

Принят Государственной Думой 18 июля 2019 года

Одобрен Советом Федерации 23 июля 2019 года

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; 2007, N26, ст. 3089; 2013, N51, ст. 6696) следующие изменения:

1) статью 19.11 изложить в следующей редакции:

"Статья 19.11. Нарушение порядка изготовления, использования, хранения или уничтожения бланков, печатей либо иных носителей изображения Государственного герба Российской Федерации

1. Нарушение порядка изготовления, использования, хранения или уничтожения бланков, печатей либо иных носителей изображения Государственного герба Российской Федерации -

влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей.

2. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, -

влечет наложение административного штрафа в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией орудий совершения административного правонарушения или без таковой.";

2) статью 19.18 изложить в следующей редакции:

"Статья 19.18. Представление ложных сведений для получения документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), либо других документов, удостоверяющих личность или гражданство, а равно представление ложных сведений, если такие сведения послужили или могли послужить основанием для выдачи иного официального документа

1. Представление заведомо ложных сведений для получения документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), в том числе заграничного паспорта, либо других документов, удостоверяющих личность или гражданство, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

2. Представление заведомо ложных сведений, если такие сведения послужили или могли послужить основанием для выдачи иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, если это действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей.";

3) статью 19.23 изложить в следующей редакции:

"Статья 19.23. Подделка документов, штампов, печатей или бланков, их использование, передача либо сбыт

1. Подделка документа, удостоверяющего личность, подтверждающего наличие у лица права или освобождение его от обязанности, а равно подделка штампа, печати, бланка, их использование, передача либо сбыт -

влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией орудий совершения административного правонарушения.

2. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, -

влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей с конфискацией орудий совершения административного правонарушения.".

Президент Российской Федерации В. Путин

Главное сегодня

В Госдуме осудили арест российского танкера на Украине
Посольство РФ прокомментировало отказ Голландии приобщить новые данные по MH17
Росстат заявил о росте среднего размера пенсий
Пушков оценил планы Киева создать русскоязычный канал
Генконсул рассказал о десятках умерших российских туристов в Анталье
Проекты
Родина
Родина
Как из Авачинской бухты 165 лет назад прогнали захватчиков
Кинократия
Кинократия
В российский прокат вышел индийский блокбастер "Робот 2.0"