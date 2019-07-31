Компании США проектируют для саудовского принца город стоимостью $500 млрд

Американские консалтинговые компании получили заказ на проектирование города в пустыне под названием "Неом" от наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана. Общая стоимость проекта оценивается в 500 миллиардов долларов. Подготовлено уже порядка 2300 страниц документации, сообщает журнал The Wall Street Journal.

Поселение площадью тридцать тысяч квадратных километров получит "независимый от государства статус" и расположится на территории Саудовской Аравии, Иордании и Египта. С этой целью на север страны переселят около двадцати тысяч местных жителей. В городе планируется создать сильный кластер IT-технологий и биотехнологий с привлечением высокопрофессиональных специалистов. Приветствоваться будут также инвесторы. Город должен стать притяжением для туристов со всего мира.

По оценкам специалистов, для принца деньги на строительство играют второстепенную роль. Главное, чтобы город опережал современные реалии. Так, для жителей будет светить искусственная луна, которую симулируют дроны, а отопление домов предусматривается с помощью возобновляемых источников энергии. В домашнем хозяйстве граждане воспользуются услугами роботов, а для поездок - летающими такси. "Автомобиль будет восприниматься скорее как развлечение, нежели транспортное средство", - говорится в служебной записке консультантов.

В целях безопасности повсеместно будут использоваться беспилотники, камеры наблюдения и системы распознавания лиц. Примечательно, что прибывшим в город специалистам могут разрешить употребление алкоголя, что является необычным для Саудовской Аравии. "Неом" будет создан с нуля, что предоставит ему уникальную возможность отличаться от всех других мест, разработанных и построенных в течение сотен лет", - говорится в заявлении саудовского фонда, ответственного за финансирование проекта.