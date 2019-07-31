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31.07.2019 17:16
Рубрика: В мире

Компании США проектируют для саудовского принца город стоимостью $500 млрд

Текст: Александр Саможнев

Американские консалтинговые компании получили заказ на проектирование города в пустыне под названием "Неом" от наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана. Общая стоимость проекта оценивается в 500 миллиардов долларов. Подготовлено уже порядка 2300 страниц документации, сообщает журнал The Wall Street Journal.

Поселение площадью тридцать тысяч квадратных километров получит "независимый от государства статус" и расположится на территории Саудовской Аравии, Иордании и Египта. С этой целью на север страны переселят около двадцати тысяч местных жителей. В городе планируется создать сильный кластер IT-технологий и биотехнологий с привлечением высокопрофессиональных специалистов. Приветствоваться будут также инвесторы. Город должен стать притяжением для туристов со всего мира.

Фото: Tolga Akmen / AFP
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По оценкам специалистов, для принца деньги на строительство играют второстепенную роль. Главное, чтобы город опережал современные реалии. Так, для жителей будет светить искусственная луна, которую симулируют дроны, а отопление домов предусматривается с помощью возобновляемых источников энергии. В домашнем хозяйстве граждане воспользуются услугами роботов, а для поездок - летающими такси. "Автомобиль будет восприниматься скорее как развлечение, нежели транспортное средство", - говорится в служебной записке консультантов.

В целях безопасности повсеместно будут использоваться беспилотники, камеры наблюдения и системы распознавания лиц. Примечательно, что прибывшим в город специалистам могут разрешить употребление алкоголя, что является необычным для Саудовской Аравии. "Неом" будет создан с нуля, что предоставит ему уникальную возможность отличаться от всех других мест, разработанных и построенных в течение сотен лет", - говорится в заявлении саудовского фонда, ответственного за финансирование проекта.

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