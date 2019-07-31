Константин Хабенский может сыграть в фильме о певице Янке Дягилевой

Судьба певицы Янки Дягилевой ляжет в основу художественного фильма "Офелия". Снимет его Игорь Поплаухин, чей короткометражный фильм "Календарь" в прошлом году не только попал в программу "Синефондасьон" Каннского кинофестиваля, но и победил в конкурсе короткого метра на "Кинотавре".

У первого полнометражного фильма Поплаухина - три известных продюсера. Среди них - Илья Стюарт, который вместе с художественным руководителем проекта Дмитрием Мамулия представили картину на защите проектов режиссеров дебютантов в Минкульте.

Игорь Поплаухин рассказал экспертам Министерства, что его будущая работа расскажет историю новосибирской певицы Янки Дягилевой, которая проводила время с близкими на даче, потом ушла в лес и не вернулась. "Картина - хроника последних дней Янки Дягилевой", - сказал он. Оператор фильма Евгений Родин.

Главную роль в фильме "Офелия" исполнит Санкт-Петербургская актриса Кира Пиевская. Отца Яны по замыслу создателей может сыграть Констанин Хабенский, а в роли Егора предстать Александр Паль. "Это пока все дримкаст, и подтвердить пока не могу ничего, - сказал обозревателю "РГ" продюсер Илья Стюарт, - но персонажа Летова, как такового, в проекте нет. Это скорее собирательный образ из разных людей".

Главным референсом для будущего фильма создатели назвали ленту "Последние дни" Гаса Ван Сента. В России картину поддержит "Пионер". А на международном рынке в числе дистрибуторов названа известная компания Wild Bunch.

"Кроме оригинального сценария в фильме есть оригинальный киноязык, - сказал Дмитрий Мамулия. - Думаю, что проект Игоря Поплаухина - это будущее русского кинематографа, проект, который смотрит вперед. Он одновременно авторский и имеет огромный зрительский потенциал.

"Накануне питчинга нам удалось договориться с наследниками Янки Дягилевой", - предвосхитил вопросы экспертов Игорь Поплаухин. Режиссер также сказал, что в фильме не будет звучать ни одна песня певицы: "Мы подумали, что это будет слишком прямолинейно".