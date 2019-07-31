Корреспондент "РГ" поговорил с офицером Росгвардии, стоявшим в оцеплении 27 июля

Неудавшаяся провокация 27 июля в Москве вызвала у оппозиции естественную досаду. Ведь все, казалось, шло по накатанному сценарию: призыв выйти на несанкционированный митинг, перекрытие дорог и тротуаров, стычки с полицейскими и росгвардейцами, в которых метали бутылки, камни, мусорные бачки и взрывпакеты, распыляли перцовый газ, сносили ограждения и прорывали оцепление. Да, были задержанные, кого-то основательно помяли в свалке. Но пострадавшим сразу же оказывали медицинскую помощь, серьезно раненых и покалеченных не оказалось. Эх, вот если бы были жертвы… Организаторы акции явно разочарованы.

У этого задержанного демонстранта росгвардейцы нашли баллончик с газом, противогаз, ножи и молоток. Фото: Vesti.ru

Конечно же, главными "виновниками" в таком срыве оказались росгвардейцы и полицейские. Именно они почему-то не стали стрелять в толпу даже резиновыми пулями, не применили слезоточивый газ и водометы. Кстати, в отличие от западных коллег, российские правоохранители ни разу в истории эти спецсредства на массовых несанкционированных мероприятиях не применяли.

В Интернете объявили настоящую охоту на росгвардейцев и членов их семей

Видимо, именно поэтому их обвиняют в "особой кровожадности", в "фашизме". В интернете объявили настоящую охоту на росгвардейцев и членов их семей. Что, согласитесь, очень демократично, либерально и толерантно.

Так уже было после событий на Манежке и Болотной. Впрочем, как и после других похожих событий. И везде, по словам митингующих, им, белым и пушистым, мирным и обиженным, противостояли "звери-омоновцы". После чего эти "мирные", живущие за рубежом, призывали в СМИ отлавливать.

Как правило, мнение непосредственных участников тех же событий с другой стороны - правоохранительной - никого особо не интересовало. Обычно звучат официальные сообщения, и только.

Корреспондент "РГ" поговорил с одним из офицеров Росгвардии, стоявшим тогда в оцеплении:

- Алексей, ваше личное мнение по поводу субботних событий 27 июля: что это было?

Майор Алексей, 34 года, выпускник Университета МВД имени Кикотя (закончил, кстати, с отличием), отец двоих детей, считает, что прежде всего имело место отрабатывание денег.

- Среди задержанных моими подчиненными - ни одного москвича. Неужели люди сами приехали сюда из других регионов, чтобы бороться за выдвижение кандидатов в Мосгордуму? Что, в Рязани или, скажем, в Туле нет больше других проблем?

С другой стороны, по мнению Алексея, организаторы умело сыграли на стремлении молодых людей к массовому признанию.

- Для многих - и это было очевидно - сама суть акции была совершенно не важна. А вот сделать селфи на фоне выстроенных в ряд бойцов или сфотографироваться с какой-нибудь известной персоной - это, считали, круто.

Майор сравнил поведение ребят одного и того же возраста, только находящихся по разные стороны баррикад. Одни в 18 лет не побоялись надеть форму и встать на защиту безопасности других людей. И эту задачу они выполнили, несмотря на более чем некомфортные условия, в том числе - психологические. Другие избрали ни к чему не обязывающую профессию - стали блогерами. И время от времени слазят с дивана для участия в сомнительных акциях. А потом в комментариях рассказывают, что по ним пробежали 10 полков солдат.

По словам майора, между двумя этими категориями общение происходило. Демонстранты пытались "распропагандировать" росгвардейцев, мол, бросайте службу и переходите к нам. Затем шли ругательства и угрозы. Бойцы же советовали угрожавшим прибрать после себя улицы. А на угрозы и оскорбления не отвечали - в этом "протестантам" очень повезло.

Разница в поведении этих ровесников явно бросалась в глаза. Для одних - развлечение, "движуха", возможность похвастать в Сети, набрать "лайков". Для других - тяжелая работа. Постойте в тяжелом снаряжении весь день, слушая в свой адрес брань, отбиваясь от экзальтированных демонстрантов.

Но и после акции для них, как выясняется, все не закончится. Их могут вычислить и покалечить. Наверное, это не просто месть "оппозиции", это - очередная провокация в надежде, что уж на их следующей несогласованной акции росгвардейцы будут действовать более жестко.