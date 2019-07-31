На Витебщине только что свернул палатки лагерь дружбы "Бе-La-Русь"

На Витебщине в Верхнедвинском районе в 28-й раз прошел международный молодежный лагерь: у Кургана Дружбы на границе Беларуси, Латвии и России собирались более 500 юношей и девушек из трех стран. Мероприятие проходило в формате образовательного форума под девизом "Раскрой свою Super-силу!"

Открылся форум праздничным концертом и обрядом посвящения новичков. А назавтра в палаточном городке уже бушевали спортивные страсти.

Одна из изюминок нынешней встречи - шуточный забег SupeRun. Его участники 1,5-километровую дистанцию преодолевали в костюмах мифологических персонажей стран-участниц, а также в образах киношных супергероев современности. К примеру, Вячеслав Хрол из Витебска идею для костюма почерпнул из творчества белорусского ансамбля "Песняры". А Валерия Милованова из Гомеля преодолела дистанцию в образе Женщины-кошки. Стропальщик из Риги Андрей Ливенский финишировал на плечах Михаила Васильева, члена правления Союза за прогресс молодежи Латвии:

- В жизни часто кто-то на ком-то ездит, - шутит Андрей. - А если серьезно, то я выбрал костюм национального героя Спридитиса. По-русски - Мальчика-с-пальчика. В латышских сказках это путешественник, который всегда возвращается домой. Идея забега - супер! Ребята и девчонки из разных команд сдружились и повеселились на славу.

А вот семье Курзановых из Ярославля над костюмами голову ломать не пришлось. В забеге семья, где 9 детей, по словам ее главы Александра, выступила в роли самих себя:

- Все ребятишки приехали в лагерь и живут с нами в палатке. Самый младший, Саша, которому всего месяц от роду, во время шуточного забега в коляске ехал. А старший, 15-летний Степан, в нашей семье оказался самым быстрым.

Ярославль, рассказал председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий, оказался одним из девяти регионов, традиционно представленных в лагере "Бе-La-Русь":

- В нашей делегации молодежь из Москвы, Санкт-Петербурга, Рязани, Ставропольского края...

Если команда из Астрахани на гостеприимную лесную поляну приехала впервые, то смоляне на ней - гости традиционные. Более того, руководителя Смоленской областной организации РСМ Евгения Захаренкова я встретил в витебском бивуаке:

- Последние пять лет с соседями из Витебской области мы активно сотрудничаем, организуем совместные проекты. Например, образовательные семинары для молодых людей, занимающихся наукой в сфере образования. Недавно наша российско-белорусская команда, в составе которой ребята, увлекающиеся физикой, математикой, робототехникой, ездила на экскурсию в "Сколково". А на VI Форуме регионов Беларуси и России мы с витебчанами подписали положение о создании Молодежного совета приграничных регионов. Надеемся, к нему присоединятся коллеги из Брянска, Пскова, Могилева и Гомеля. Что же касается совместных мероприятий, то уже в августе с витебчанами проведем благотворительную акцию. А в сентябре в Смоленске организуем российско-белорусский форум для детей и молодежи "Дипломаты будущего" с приглашением педагогов вузов и работников профильных министерств. Там же обсудим перспективы развития молодежной дипломатии в приграничье. Нам хочется выстроить единую программу молодежного сотрудничества в российско-белорусском приграничье.