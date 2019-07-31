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31.07.2019 13:06
Рубрика: Власть

Лавров обсудил перспективы развития связей АСЕАН с ЕАЭС

Текст: Евгений Шестаков (Бангкок)
В среду, перед началом встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с "десяткой" его коллег, представляющих страны, входящие в Ассоциацию государств Юго-восточной Азии, я искал образ, который мог бы наглядно проиллюстрировать происходящие в этой структуре процессы. Многочисленные политические активности под "зонтиком" АСЕАН (региональные форумы по безопасности, совещания министров обороны АСЕАН с диалоговыми партнерами, Восточно-Азиатские саммиты) я бы сравнил с судоходством на рассекающей Бангкок реке Чао Прайя. Со стороны кажется, что эта водная магистраль охвачена броуновским движением десятков катеров, паромов, лодочек и туристических водных автобусов всех форм, размеров и цветов, которые днем и ночью хаотично движутся, концентрируясь вокруг главных достопримечательностей тайской столицы. Но стоит присмотреться и обнаруживаешь, что никакого хаоса нет и в помине. Все движение подчинено дисциплине, иерархии и расчету, где интересы каждого плавсредства увязаны с общими целями, а взаимная вежливость, предупредительность и неагрессивность, позволяет избегать серьезных проблем даже в тех ситуациях, когда это выглядит неизбежным.
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Геополитическую гибкость, в которой кроется секрет влияния Ассоциации государств Юго-восточной Азии на мировые процессы, в ее лексиконе называют "Путь АСЕАН". Причем оба слова пишут с заглавной буквы. Формально у Ассоциации нет даже Устава, однако в ее основе лежат иные, не менее цементирующие понятия - принципы, подходы и способы реализации целей, которым без "бумажек" добровольно следуют все члены АСЕАН, просто потому, что так действовать правильно, а иной образ мышления разрушителен. Правильно не вмешиваться во внутренние дела друг друга, обеспечивать взаимную поддержку и объединять усилия на международной арене.

В этом не декларативном, но твердо соблюдаемом подходе, где "один за всех, а все за одного", американцы не без оснований видят угрозу своим интересам. Вашингтон, даже став диалоговым партнером АСЕАН, мучительно переживает, что и "музыка" у Ассоциации государств Юго-восточной Азии своя, не американская, и "табачок" с США врозь. Отсюда проистекает желание Белого дома ослабить АСЕАН, подменить принципы единой и неделимой безопасности в Азиатско-тихоокеанском регионе собственным планом, основанным на блоковом построении американских союзников и вассалов в рамках так называемой "индо-тихоокеанской концепции".

Фото: Константин Волков
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Россия, по словам Лаврова, с такими инициативами категорически не согласна и отвергает любые шаги, направленные на ослабление асеановских структур в интересах отдельных стран. В свою очередь, члены Ассоциации, что подтвердил глава МИД РФ, координируют с Москвой свои действия на многосторонних площадках, включая ООН. Такая взаимная поддержка позволяет обоснованно рассуждать о совпадении "Пути АСЕАН" с российскими национальными интересами, превращает российско-асеановские отношения в полноценное стратегическое партнерство, основанное не в последнюю очередь на взаимном доверии. На встрече Лаврова с "десяткой" министров иностранных дел Ассоциации обсуждалось, в каких направления следует развивать это партнерство, чтобы наполнить его реальным содержанием в сфере экономики (нынешний ежегодный товарооборот России со странами АСЕАН достиг почти 20 миллиардов долларов - прим. ред.), безопасности, придать импульс гуманитарным проектам, обеспечить эти процессы необходимой договорно-правовой базой.

Как заявил, выступая перед министрами иностранных дел Ассоциации государств Юго-восточной Азии Сергей Лавров, "разделяемая нашими странами внешнеполитическая философия фактически идентична". Он предложил при обсуждении международной проблематики "сосредоточиться на выстраивании в Азиатско-тихоокеанском регионе адекватной современным реалиям архитектуры равной и неделимой безопасности".

Помимо российско-асеановской двусторонней повестки, Лавров обсудил с "десяткой" развитие связей Ассоциации с Евразийским экономическим союзом и Шанхайской организацией сотрудничества. Для асеановцев это абсолютно новый опыт. Прежде они никогда не выстраивали диалоговых отношений с уже действующими геополитическими структурами - только с отдельными государствами в формате "АСЕАН плюс". Но именно этот новый союзнический формат, по мнению экспертов, открывает дополнительное окно возможностей для партнерства на пространстве Евразии. Причем российская инициатива выглядит достаточно привлекательной для Ассоциации с учетом того, что их потенциальные партнеры в ШОС и ЕвраЗЭС разделяют принципы, на которых основан "Путь АСЕАН".

Добавлю, что перед встречей с Лавровым, у асеановской "десятки" состоялись переговоры в аналогичном формате с китайской делегацией. На них также говорилось об укреплении связей Ассоциации с Пекином (осенью в Китае пройдут антитеррористические учения стран АСЕАН и ее диалоговых партнеров - прим.ред.).    

Фото: Антон Денисов/ РИА Новости
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Впрочем, осознание деструктивных планов Вашингтона по разрушению асеановской объединительной повестки не помешает первого августа министрам иностранных дел стран, входящих в Ассоциацию государств Юго-восточной Азии, встретиться с госсекретарем США Майклом Помпео. Заложенные в "Пути АСЕАН" принципы не позволяют этому живущему по понятиям объединению придерживаться агрессивной риторики даже в отношении тех "партнеров", кто проявляет закулисную заинтересованность в развале Ассоциации. Участники АСЕАН научились искать компромиссы ценой отказа от собственных желаний, они отвергают войну как средство реализации национальных интересов и предпочитают отложить вызывающий ожесточенные споры вопрос "под сукно" ради сохранения общей гармонии в асеановском сообществе.  Ассоциация, построенная на таком устойчивом к внешним землетрясениям фундаменте, уверена в завтрашнем дне, и эта уверенность нашла отражение в программе "Видение АСЕАН-2025".

В ходе нынешней министерской встречи участников Ассоциации в Бангкоке еще одно государство - Перу подписало с "десяткой" план совместных действий, необходимый для формирования полноценного партнерства. И с этим мирным поступательным движением, демонстрирующим "мягкую силу" и одновременно объединительную мощь Ассоциации государств Юго-восточной Азии, в Вашингтоне ничего поделать не в состоянии.

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