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Легендарную Diablo теперь можно бесплатно запустить в браузере

Текст:   Богдан Бобров
31.07.2019,  
16:16
Фото: GOG.com Фото: GOG.com
Фото: GOG.com

Первую часть классической RPG-серии Diablo, во многом определившую успех нынешней компании Blizzard Entertainment, теперь можно бесплатно запустить в браузере.

При этом доступны только первые две игровые области и один персонаж - этого хватит, чтобы вспомнить азы гейминга конца прошлого века и вернуть себе свой 1996.

Полную версию можно разблокировать, имея в распоряжении купленную копию и перетащив файл DIABDAT.MPQ в окно браузера. Приобрести ее можно в онлайн-магазине цифровой дистрибуции GOG.com.

Авторы web-сборки взяли за основу исходный код игры, сохранив при этом все баги и недостатки оригинала.

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