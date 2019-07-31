Легендарную Diablo теперь можно бесплатно запустить в браузере

Первую часть классической RPG-серии Diablo, во многом определившую успех нынешней компании Blizzard Entertainment, теперь можно бесплатно запустить в браузере.

При этом доступны только первые две игровые области и один персонаж - этого хватит, чтобы вспомнить азы гейминга конца прошлого века и вернуть себе свой 1996.

Полную версию можно разблокировать, имея в распоряжении купленную копию и перетащив файл DIABDAT.MPQ в окно браузера. Приобрести ее можно в онлайн-магазине цифровой дистрибуции GOG.com.

Авторы web-сборки взяли за основу исходный код игры, сохранив при этом все баги и недостатки оригинала.

Сайт иногда не выдерживает наплыва посетителей и может не открываться или выдавать ошибку. "Лечится" это банальной перезагрузкой страницы.