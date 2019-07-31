"С 15 по 21 июля поступило 596 заявок на поиск пропавших в лесу, 8 человек были найдены погибшими, 19 не найдены до сих пор. Для сравнения: за три летних месяца 2018 года мы получили всего 643 заявки".

Это - из свежего пресс-релиза Поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".

Еще раз вдумчиво вчитаемся в эти строки: в прошлом году за все лето отряд 643 раза выезжал в лес - искать заблудившихся. Сейчас за одну неделю - почти 600 потерявшихся!

В отдельные дни поступает до двухсот сообщений: ушел в лес, не вернулся. Некоторых из потерявшихся спасатели найдут, но уже мертвыми. И так будет до октября.

Здесь и сейчас, в мирное время, разворачиваются жуткие драмы. Люди умирают или оставляют в лесу здоровье. Когда заканчивается питьевая вода и начинается обезвоживание, человек теряет рассудок и пьет из луж. Или из болота. Даже если повезет, то есть он не сломает в буреломе ноги и не умрет ночью от переохлаждения, - не факт, что его проблемы со здоровьем сведутся к банальной диарее. Лечиться придется дорого и долго. Да и не всех паразитов вообще можно вывести из организма.

Грибы нам очень уж дорого выходят.

...Включаю вечером телевизор: в студии улыбчивый "грибной блогер". Сидит в камуфляже - только что из леса. Рассуждает о том, что грибы из магазина - невкусно и несерьезно. Каждый человек должен найти возможность выбраться в лес...

Каждый? Каждый?!!

Да, я знаю: часть отчаянных голов сорвется в лес. И без таких призывов. Некоторые потеряются. Так было, так есть, так будет. Но может быть, хотя бы запретим на телеканалах призывы типа: все в лес! Особенно из уст "экспертов" в камуфляже. Спасатели охрипли упрашивать: не ходите вы в нем, не лишайте нас шанса вас спасти!

"Лиза Алерт" вместе со студентами Московской школы кино подготовила серию панорамных роликов в формате VR 360. Ищите их на сайте lizaalert.org.

Для тех, кто начинает морщиться при упоминании заумных форматов и технологий виртуальной реальности: не бойтесь. Это фильмы о технологии поисково-спасательной операции от "а" до "я". Фактически вы оказываетесь в лесу, съемка позволяет рассмотреть все происходящее с охватом в 360 . Иначе говоря, зритель в любой момент может "повернуть голову" и увидеть конкретно то, что его заинтересовало.

Зачем это надо? Во-первых, ролики не только познавательные, но и полезные. Ты ведь можешь оказаться в роли того, кого ищут. Жизнь показывает: обыватель пропускает мимо ушей рекомендации по выживанию в лесу. А фильм запомнится. И ты сам сообразишь, как помочь спасателям, если понимаешь технологию поиска.

Во-вторых, суть добровольного движения спасателей в массовости. Ролики помогут оценить свою профпригодность.

Если решите спасать других людей.

Конкретно

Кто, если не ты

Почему искать заблудившихся в лесу людей должны добровольцы? Не лучше ли это делать полиции, МЧС, СК и прочим профи?

В лесу надо прочесать огромные массивы, для чего нужны сотни людей - а на местах у полиции и МЧС нет столько сотрудников. Считайте: группа из 2 -3 человек способна прочесать в лесу квадрат 500 на 500 метров за 10 - 12 часов. Если в группе пять человек, то за 8 - 10 часов. А обследовать бывает необходимо до 40-50 квадратов.

Обязательно ли вступать в "Лиза Алерт"?

Отнюдь. Есть региональные отряды, можете вступить в них. Или создать свой собственный. Правда, для этого надо: наладить взаимодействие с "Ангелом" (добровольцы на личных вертолетах), привлечь энтузиастов с беспилотниками, организовать нейросеть (роботизированная система анализа аэрофотосъемки)... Не умеете, не знаете, не готовы? Тогда лучше работать с теми, кто это умеет. Выбор за вами. Для заблудившегося не важен логотип на куртке спасателя, главное - результат.

Затраты на поиск будут возмещены?

Обязательно. В каждой религии за доброе дело предусмотрено поощрение: буддистам начисляют заслуги за буны, христианам - послабления на Страшном суде, и т.д. А если серьезно, то суть добровольчества в том, что вы спасаете чью-то жизнь. Бескорыстно и бесплатно. Так что к месту поиска вы поедете за свой счет. Одежду, средства навигации и связи (из рекомендованного списка) тоже нужно приобретать самому. Кормить будут, но помните: продукты купили добровольцы.

Что касается "Лиза Алерт", то там вообще в работе исключены деньги. Они объявляют о своих потребностях (это могут быть аккумуляторы, палатки, беспилотники и т.д - актуальный перечень здесь: lizaalert.org/otryadnye-nuzhdy. Каждый может оказать им посильную помощь.

А конкретный доброволец-спасатель получает лишь одно - осознание, что он ненадолго вырвался из общества цинизма и потребления, совершил что-то большое и важное.

Хотя не так уж и мало.