Лукашенко и Мирзиеев проведут официальные переговоры

Во Дворце Независимости белорусской столицы намечены в первый день августа переговоры с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, сообщает пресс-служба белорусского лидера. Президент среднеазиатской страны прибывает 31 июля в Минск с двухдневным официальным визитом.

Встреча глав государств пройдет в узком составе и расширенном формате с участием членов делегаций. Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиеев обсудят широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества. Основное внимание, уточняют источники в администрации президента РБ, планируется уделить укреплению экономических отношений.

Будут рассмотрены перспективы реализации проектов в машиностроении и легкой промышленности, сельском хозяйстве, фармацевтике, транспортной и IT-сферах. В повестку переговорного процесса включено Также "налаживание межрегионального взаимодействия, углубление производственной кооперации и обеспечение благоприятных условий для взаимной торговли товарами и услугами".

Кроме того, лидеры стран СНГ обсудят ситуацию в регионе и в мире в целом. По итогам переговоров ожидается подписание пакета международных документов о развитии сотрудничества между странами в различных сферах. Президенты планируют совместно посетить выставку национальной продукции Узбекистана, которая в эти дни проходит в белорусской столице, информируют местные источники.