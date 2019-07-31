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31.07.2019 20:03
Рубрика: Общество

Ученые: Луна значительно старше, чем считалось ранее

Текст: Наталья Панасенко
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Луна гораздо старше, чем считалось ранее, пишет Scinexx, ссылаясь на заявление немецких ученых из Кельнского университета (Германия). По их данным, спутник Земли сформировался через 50 миллионов лет после возникновения Солнечной системы. Таким образом, возраст Луны насчитывает 4,51 миллиарда лет.

Об этом свидетельствует образцы лунного грунта, доставленные на Землю 50 лет назад астронавтами "Аполлона".

Фото: Mohd RASFAN/AFP
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Спутник Земли появился в результате космической катастрофы - столкновения нашей планеты с гигантским телом размером с Марс. Луна образовалась из пород, вырвавшихся на орбиту Земли после этого столкновения. Согласно распространенному мнению, земной спутник первоначально был покрыт океаном магмы, который постепенно остывал.

Но когда произошла эта катастрофа? Исследователи до сих пор расходятся во мнениях: некоторые говорят, что Луна образовалась 4,5 миллиардов лет, другие сообщают о возрасте чуть менее 4,4 миллиарда лет. В обоих случаях расчет основывается на химическом и изотопном составе образцов лунных пород, доставленных астронавтами "Аполлона".

Команда Максвелла Тименса из Кельнского университета повторно изучила различные элементы в породах, в частности, обратила внимание на соотношение радиоактивного изотопа гафния-182 к вольфраму-182 и на соотношение урана к вольфраму.

Фото: Gettyimages
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Результат показал: совокупные доли изотопов подтверждают, что лунные базальты имеют более высокую долю вольфрама, чем земные породы.

Затем ученые определили, чем объясняются эти изотопные отношения - воздействием метеоритов или возрастом Луны. Для этого они смоделировали сценарий с поздним формированием Луны и сильной метеорной бомбардировкой, а также двумя различными вариантами раннего лунного формирования.

Оценив все результаты, исследователи пришли к выводу: "Образование Луны должно было произойти через 40-60 миллионов лет после образования Солнечной системы". Основываясь на принятом в научных кругах мнении, что Солнечная система родилась 4,56 миллиарда лет назад, команда Тименса делает вывод: Луне должно быть около 4,51 миллиард лет, а не 4,36 или 4,4 миллиарда лет.

Определение возраста Луны очень важно, считают ученые, "для понимания того, например, когда была создана Земля".

Общество Космос Общество Наука Освоение Луны
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