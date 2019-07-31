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Макс Фадеев прокомментировал обвинения в плагиате со стороны Пашкета

Поп-музыка
    31.07.2019, 17:55
Текст:   Олег Усков
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Российский певец, автор песен и авторитетный музыкальный продюсер Максим Фадеев высказался по поводу обвинений в плагиате, ранее прозвучавших со стороны андеграундного исполнителя Павла Петрова. Более известного поклонникам как Пашкет.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Напомним. Свои подозрения Пашкет транслировал через YouTube. Отметив: песня исполнительницы Molly (она же - экс-вокалистка проекта Фадеева Serebro Ольга Серябкина) "Я просто люблю тебя", по его мнению, является заимствованием трека, опубликованного им в интернете еще в 2012-м году.

Тогда как трек девушки Molly, авторами которого значатся Фадеев и Серябкина, и далее вошедший в альбом певицы, был впервые реализован в 2016-м в формате сингла. 

При этом саратовский музыкант предложил аудитории микс, по его оценке доказующий, что песни звучат подозрительно похоже.

Максим Фадеев на нападки Пашкета прореагировал лаконично, заявив, что тут нужна профессиональная экспертиза. Притом, что он и сам международный эксперт.

"Неужели нельзя было сначала взять и провести музыкальную экспертизу, послушать музыку? Я международный эксперт, сам тридцать лет пишу музыку", - веско напомнил продюсер в разговоре с РИА Новости.

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