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Продюсера Макса Фадеева и экс-вокалистку Serebro обвинили в плагиате

Поп-музыка
    31.07.2019, 12:32
Текст:   Олег Усков
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Саратовский музыкант Павел Петров выдвинул предположение, что песня "Я просто люблю тебя" исполнительницы Molly (экс-вокалистка проекта Serebro Ольга Серябкина) содержит элементы заимствования (прямее - плагиата) его трека "Дни и ночи", записанного в 2012 году.

Соответствующее заявление опубликовано на YouTube-канале музыканта и снабжено всеми необходимыми ссылками.

В ролике Петров сообщает, что "недавно случайно услышал песню, пела ее певица Molly", и что-то в мелодии композиции показалась ему знакомым.

"Стал вспоминать: Beatles, Led Zeppelin, Юрий Лоза…. И вспомнил. Это же моя песня", - продолжает Павел озарённо. Добавляя, что тогда же, в 2012-м, в год написания, произведение было опубликовано в Сети. Тогда как песня Molly датирована 2016-м. И авторами композиции, изначально изданной в формате сингла, значатся Серябкина и Фадеев.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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"Хотелось бы услышать мнение певицы Molly, а также продюсера Максима Фадеева. И хотелось бы услышать мнение Юрия Лозы", - с непроницаемым лицом заключил Петров. Озаглавивший свой ролик "Случайность?".

Павел Петров, также известный как Пашкет, - в определенных узких кругах личность легендарная. Основатель глубоко андеграундного постпанк-шансон-коллектива "Покровск-Альянс", пик славы которого пришелся на конец "нулевых" - начало десятых годов.

Ольга Серябкина впервые была замечена публикой в 2004-м - после клипа Димы Билана "Мулатка", где у нее был безымянный образ девушки, сидящей у барной стойки. Кандидат в мастера спорта по бальным танцам, профессиональный переводчик с немецкого и английского.

К Serebro присоединилась в 2006-м, перед этим поработав у Иракли танцовщицей и бэк-вокалисткой. В 2014-м начала сольную карьеру как Holy Molly, далее - просто как MOLLY.

Сыграла одну из главных ролей в комедии Жоры Крыжовникова "Самый лучший день".

Ранее сообщалось, что Серябкину госпитализировали.

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