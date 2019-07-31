Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 240-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 17 июля 2019 года

Одобрен Советом Федерации 23 июля 2019 года

Статья 1

Пункт 6 части 1 статьи 53 Федерального закона от 12 апреля 2010 года N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 16, ст. 1815; 2017, N 31, ст. 4827) после слов "медицинским организациям," дополнить словами "в том числе созданным и зарегистрированным в соответствии с законодательством иностранного государства - члена Организации экономического сотрудничества и развития иностранным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, являющимся участниками проекта в соответствии с Федеральным законом "О международном медицинском кластере и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", и".

Статья 2

Часть 6 статьи 1 Федерального закона от 4 мая 2011 года N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 19, ст. 2716; N 48, ст. 6728; 2013, N 27, ст. 3477; 2014, N 30, ст. 4256; N 42, ст. 5615; 2015, N 1, ст. 11, 72; N 27, ст. 3951; N 29, ст. 4339, 4342; 2016, N 1, ст. 50; 2017, N 31, ст. 4765; 2018, N 1, ст. 35; N 45, ст. 6841; 2019, N 16, ст. 1817) после слов "деятельности организаций" дополнить словами "и их филиалов".

Статья 3

Внести в Федеральный закон от 29 июня 2015 года N 160-ФЗ "О международном медицинском кластере и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 27, ст. 3951; 2017, N 52, ст. 7926; 2018, N 1, ст. 39; N 53, ст. 8454) следующие изменения:

1) в части 8 статьи 9 слова "десяти лет" заменить словами "двадцати лет";

2) в статье 13:

а) часть 3 дополнить словами ", с учетом особенностей, установленных частями 4 и 5 настоящей статьи";

б) часть 4 изложить в следующей редакции:

"4. Участники проекта не вправе оказывать медицинскую помощь, оплачиваемую за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе за счет средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования.";

в) дополнить частью 5 следующего содержания:

"5. Правом на осуществление деятельности по клиническому использованию донорской крови и (или) ее компонентов, деятельности по проведению экспертизы временной нетрудоспособности обладают участники проекта, получившие в соответствии с законодательством Российской Федерации лицензию на медицинскую деятельность с указанием трансфузиологии и (или) экспертизы временной нетрудоспособности в качестве составляющих частей лицензируемого вида деятельности.";

3) дополнить статьей 131 следующего содержания:

"Статья 131. Особенности лицензирования отдельных видов деятельности на территории международного медицинского кластера

1. Участник проекта вправе обратиться за получением лицензии на медицинскую деятельность, лицензии на фармацевтическую деятельность, лицензии на образовательную деятельность, лицензии на оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, предусматривающей приобретение, использование, хранение наркотических средств и психотропных веществ в медицинских целях в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. В целях получения лицензий, указанных в части 1 настоящей статьи, в заявлении о предоставлении лицензии участник проекта указывает наименование иностранного юридического лица, наименование филиала иностранного юридического лица, аккредитованного в соответствии с Федеральным законом от 9 июля 1999 года N 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации", номер записи аккредитации, дату аккредитации, идентификационный номер налогоплательщика и код причины постановки на учет, адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности филиала, а также номер телефона и в случае, если имеется, адрес электронной почты филиала иностранного юридического лица.

3. Получение участником проекта лицензии на оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации для медицинских организаций.".

Статья 4

Внести в Федеральный закон от 29 июля 2017 года N 216-ФЗ "Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 31, ст. 4765; 2018, N 24, ст. 3398) следующие изменения:

1) пункт 7 статьи 2 после слов "учредителями которой выступают Правительство Российской Федерации и (или) инициатор проекта" дополнить словами "либо Правительство Российской Федерации, инициатор проекта и высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого будет расположен инновационный научно-технологический центр";

2) в статье 3:

а) пункт 4 части 1 изложить в следующей редакции:

"4) предложение, содержащее информацию о создании управляющей компании инициатором проекта, или предложение о создании управляющей компании Правительством Российской Федерации, либо Правительством Российской Федерации и инициатором проекта, либо Правительством Российской Федерации, инициатором проекта и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого будет расположен инновационный научно-технологический центр, или предложение об определении акционерного общества, акционерами которого являются исключительно Российская Федерация и инициатор проекта либо Российская Федерация, инициатор проекта и субъект Российской Федерации, в качестве управляющей компании в целях осуществления функций по управлению инновационным научно-технологическим центром в случае создания такой компании Правительством Российской Федерации, либо Правительством Российской Федерации и инициатором проекта, либо Правительством Российской Федерации, инициатором проекта и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого будет расположен инновационный научно-технологический центр, а также проект устава управляющей компании и кандидатуры руководителей и членов органов управления управляющей компании (за исключением общего собрания акционеров);";

б) в части 5:

в пункте 7 слова "не указанные в пункте 3" заменить словами "указанные в пункте 3";

в пункте 8 слова "либо Правительством Российской Федерации и инициатором проекта" заменить словами ", либо Правительством Российской Федерации и инициатором проекта, либо Правительством Российской Федерации, инициатором проекта и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого будет расположен инновационный научно-технологический центр";

в) пункт 9 части 51 изложить в следующей редакции:

"9) решение об определении акционерного общества, акционерами которого являются исключительно Российская Федерация и инициатор проекта либо Российская Федерация, инициатор проекта и субъект Российской Федерации, в качестве управляющей компании или о создании управляющей компании в целях осуществления функций по управлению инновационным научно-технологическим центром с указанием кандидатур руководителей и членов ее органов управления (за исключением общего собрания акционеров) в случае создания управляющей компании Правительством Российской Федерации, либо Правительством Российской Федерации и инициатором проекта, либо Правительством Российской Федерации, инициатором проекта и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого будет расположен инновационный научно-технологический центр;".

Президент Российской Федерации В. Путин