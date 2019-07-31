МФК Match Point - лидер спроса акции "Черная пятница 2019"

Компания "Галс-Девелопмент" объявляет результаты акции Black Friday Real Estate ("Черная пятница рынка недвижимости"). По итогам онлайн-распродажи 26, 27 и 28 июля покупатели забронировали 101 апартамент, что составляет 60% от всех представленных компанией лотов. Лидером по количеству обращений стал активно строящийся квартал бизнес-класса Match Point на Кутузовском проспекте, на втором месте - готовый квартал "Искра-Парк". Общая стоимость забронированной недвижимости составила более 1 млрд рублей.

В 2019 году участниками акции "Черная пятница" стали молодые пары в возрасте 25-30 лет с детьми, а также инвесторы. Наибольшей популярностью пользовались апартаменты для собственного проживания площадью 60-70 кв. м, а также более компактные лоты 35-45 кв. м - для инвестиций и арендного бизнеса. Всего по итогам Black Friday Real Estate заключено более 30 сделок, остальные бронирования - в стадии оформления.

"Галс-Девелопмент" подвела первые итоги участия в акции "Черная пятница", ставшей одной из самых эффективных по показателям вовлеченности аудитории и продаж за последние несколько лет. Высокая конверсия в сделки и интерес к нашим проектам обусловлен широким выбором качественных готовых объектов, удобно расположенных в исторических и центральных районах Москвы, а также вариативностью планировочных решений. Благодарим наших покупателей за доверие!", - комментирует Юлия Мудрицкая, директор департамента маркетинга "Галс-Девелопмент".

Ежегодная акция Black Friday Real Estate, организованная ассоциацией профессионалов рынка недвижимости REPA, проводится в пятый раз. В 2019 году компания "Галс-Девелопмент" представила уникальный пул из 169 лотов в респектабельных кварталах бизнес-класса "Искра-Парк" и Match Point, а также в готовых элитных комплексах "Сады Пекина", "Театральный Дом". В дни проведения акции апартаменты в проектах компании продавались с рекордной скидкой до 19%.

Элитный квартал "Сады Пекина" расположен в шаге от ведущих театральных площадок Москвы - на Большой Садовой улице и включает в себя жилые апартаменты и панорамные пентхаусы с видами на Кремль, Храм Христа Спасителя. Объект введен в эксплуатацию.

Квартал "Театральный Дом" на пересечении Нового Арбата и Поварской улицы представляет элитные жилые резиденции с террасами на крыше и возможностью установки дровяного камина. Объект введен в эксплуатацию.

Квартал "Искра-Парк" на Ленинградском проспекте - прямой наследник выдающихся образцов "большого стиля" 30-50-х годов. На территории квартала создан полный комплекс городской инфраструктуры - подземный паркинг, торговая галерея и мини-парк.

МФК Match Point - современный многофункциональный комплекс в 5 минутах от Филевского парка, который включает в себя современную волейбольную арену, жилые апартаменты и инфраструктуру. Готовность объекта - IV квартал 2019 года.

Более подробную информацию можно получить на сайте компании: https://hals-development.ru/

Материалы предоставлены ПАО "ГАЛС- Девелопмент"