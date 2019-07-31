Микрофинансовые организации (МФО) впервые за два года снизили общую выдачу микрозаймов, следует из обновленных данных бюро кредитных историй. Показатель упал из-за переориентации многих МФО с коротких займов "до зарплаты" в пользу более "длинного" кредитования. Это прямое следствие нового регулирования рынка, инициированного Банком России.

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), во II квартале 2019 года МФО выдали 4,54 миллиона займов. Это на 1,2 процента меньше по сравнению с тем же периодом 2018 года (4,59 миллиона). При этом сокращение выдачи происходит только в сегменте самых небольших займов до 10 тысяч рублей, констатируют в НБКИ. Так, во II квартале 2019 года количество таких займов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 7,4 процента, указывают в бюро кредитных историй.

Сокращение выдачи в самом массовом сегменте микрозаймов - займов "до зарплаты" - происходит на фоне снижения рентабельности микрофинансового бизнеса, говорит директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Многие МФО теперь стараются кредитовать уже проверенных клиентов, которым можно делегировать займы на суммы свыше 10 тысяч рублей, отмечает он. Основной причиной снижения рентабельности микрокредитования являются прежде всего мероприятия Банка России по "охлаждению" микрофинансового рынка, в том числе по ограничению стоимости микрозаймов, считает Волков.

Снижение выдачи микрозаймов во II квартале зафиксировало также бюро кредитных историй "Эквифакс". И число выдач, и их денежный объем неуклонно росли с третьего квартала 2017 года и впервые за все это время претерпели снижение, которое составило 15 и 2 процента соответственно по сравнению с данными второго квартала 2019 года, отмечают в бюро. При этом наблюдается устойчивый тренд по росту средней суммы выданных займов, которая во II квартале 2019 года составила 13 290 рублей. Гендиректор "Эквифакса" Олег Лагуткин также связывает эту тенденцию с отказом от выдачи займов "до зарплаты" многими МФО после обновленного регулирования.

МФО уже стараются кредитовать проверенных клиентов, выдавая им займы покрупнее

Регулирование микрофинансового рынка ужесточилось с 2019 года: вступили в силу ограничения, инициированные Банком России. Ключевым нововведением стало ограничение ежедневной ставки по займу одним процентом. Кроме того, максимальный объем выплат, который кредиторы могут потребовать с заемщика, сократился до двукратной величины от суммы кредита (с 2020 года станет полуторакратной). Также Банк России рассчитывал создать финансовый продукт-альтернативу для займов "до зарплаты" с максимальной суммой 10 тысяч рублей и сроком до 15 дней.

Участники рынка ожидают продолжения идущего процесса его консолидации - клиентов мелких МФО получат крупные игроки. По приблизительным оценкам, около 500 компаний, которые специализировались на займах "до зарплаты", не смогут приспособиться к новым требованиям и в итоге покинут рынок.