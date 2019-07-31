МИД КНР: Госсекретарь США пытается переложить ответственность на других

Хуа Чуньин подчеркнула, что китайская сторона считает слова Майкла Помпео завуалированным манипулятивным действием, и что США не удастся переложить ответственность за свои действия на кого бы то ни было.

По словам официального представителя МИД КНР, Китай твердо выступает за полное запрещение и полное уничтожение ядерного оружия. Однако ядерное разоружение должно основываться на ключевых принципах контроля над подобными видами вооружений, в первую очередь, это "обеспечение безопасности и суверенитета каждой страны". США остаются государством, обладающим одним из самых крупных арсеналов ядерного оружия в мире, и поэтому несут особенно приоритетную ответственность за процесс ядерного разоружения.

Соединенным Штатам следует и далее сокращать объемы ядерного оружия на основе существующих договоренностей, а также создавать соответствующие условия для эффективного участия других стран в переговорах по ядерному разоружению, а не уклоняться от ответственности перед другими странами, как это происходит в настоящее время, резюмировала дипломат.