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31.07.2019 14:43
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

МИД КНР: Госсекретарь США пытается переложить ответственность на других

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин 30 июля прокомментировал высказывания госсекретаря США Майкла Помпео, который выражал надежду на присоединение Китая к диалогу и соглашению между Соединенными Штатами и Россией по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Хуа Чуньин, отвечая на соответствующие вопросы журналистов, сказала, что подобные формулировки и заявления являются ничем иным, как попыткой переложить ответственность на других, передает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Хуа Чуньин подчеркнула, что китайская сторона считает слова Майкла Помпео завуалированным манипулятивным действием, и что США не удастся переложить ответственность за свои действия на кого бы то ни было.

По словам официального представителя МИД КНР, Китай твердо выступает за полное запрещение и полное уничтожение ядерного оружия. Однако ядерное разоружение должно основываться на ключевых принципах контроля над подобными видами вооружений, в первую очередь, это "обеспечение безопасности и суверенитета каждой страны". США остаются государством, обладающим одним из самых крупных арсеналов ядерного оружия в мире, и поэтому несут особенно приоритетную ответственность за процесс ядерного разоружения.

Соединенным Штатам следует и далее сокращать объемы ядерного оружия на основе существующих договоренностей, а также создавать соответствующие условия для эффективного участия других стран в переговорах по ядерному разоружению, а не уклоняться от ответственности перед другими странами, как это происходит в настоящее время, резюмировала дипломат.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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