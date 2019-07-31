МИД Мексики сообщил о сокращении числа мигрантов у границ США

Количество мигрантов, достигших границы Мексики с США, с мая сократилось почти на 40%. Об этом во вторник заявил министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард, подчеркнув, что таких показателей удалось достичь благодаря усилиям латиноамериканской страны по регулированию миграционных процессов.

По его словам, в июле более 87 тысяч мигрантов достигли северной границы страны, тогда как в мае их было свыше 144 тысяч. "Это значительное сокращение", - подчеркнул Эбрард.

Ранее в граничащие с США регионы было направлено около 15 тысяч военнослужащих и бойцов национальной гвардии Мексики, чтобы остановить поток нелегальных мигрантов в соседнюю страну, пишет ТАСС. Еще 6,3 тысячи военных патрулируют районы вдоль южной границы, вместе с сотрудниками миграционной службы они участвуют в проверке документов.

По данным МВД Мексики, в этом году страна столкнулась со значительным увеличением числа следующих в США выходцев из стран Центральной Америки, Карибского бассейна и других регионов. По оценкам ведомства, речь идет о 300 тысячах человек только за первый квартал.