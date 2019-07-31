Младший брат Семи Насери снимется в фильме о Нагорном Карабахе

На защите игровых дебютных кинопроектов в Министерстве культуры представили фильм Роберта Дэфа "Вальтер". Делает его продюсер Катерина Михайлова, студия которой только что выпустила в прокат заметный дебют "Это не навсегда", рассказывающий истории детей из детских домов. Также компания Михайловой завершила съемки фильма "У нее другое имя", где в роли продюсера-дебютанта выступила известная актриса Светлана Ходченкова.

В проекте "Вальтер" в роли художественного руководителя дебютирует Ситора Алиева - известный кинодеятель, программный директор фестиваля "Кинотавр", продюсер, член жюри многих российских и международных фестивалей.

Действие фильма "Вальтер" происходит в 90-х годах прошлого века. Главный герой - его именем названа картина - находится на заработках в Москве, работает прорабом на стройке. Трагическое известие вынуждает ее вернуться на родину, в Нагорный Карабах, чтобы спасти или похоронить мать. "Это ода о сыновней любви", - рассказали авторы картины экспертам.

В аэропорту Вальтера встречает сын погибшего друга (у которого пропали без вести мама и бабушка), и они вместе поэтапно проходят путь в поисках родных. История развивается на фоне Карабахского конфликта, в военных условиях. Чем дальше, тем больше Вальтеру приходится сталкиваться с тем, что происходит на его Родине... Вальтер - голубоглазый, светловолосый армянин. Во времена Советского Союза в Нагорном Карабахе были расположены военные части, где было много русских, поэтому появилось много светловолосых карабахцев, в результате смешения кровей.

Тема фильма - непростая, и на это указали внимание эксперты. Но радует, что дебютанты выходят из привычного круга событий и пытаются сделать яркое неповторимое высказывание. В главной роли в картине сыграет младший брат известного актера, звезды фильма "Такси" Сэми Насери - Биби Насери. Он сам - актер, сценарист, режиссер и продюсер, уже успевший о себе заявить в нескольких работах - таких, как "13 район", "Аиша", "Осиное гнездо", "Свободное падение" и других.

Референсы картины - фильм Алексея Германа "Двадцать дней без войны", ленты "Фокстрот" Самуля Маоза, "Кавказский пленник" Сергея Бодрова. Оператором ленты "Вальтер" станет Алишер Хамидходжаев.