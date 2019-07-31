Московские школьники набирались спортивного опыта в киргизских горах

Чуть больше двух недель потребовалось участникам российского подросткового туристского клуба "Сурикаты", чтобы преодолеть 200 километров горных троп и 10 перевалов разной высоты.

Сам клуб в этом году отмечает свое пятилетие. Несмотря на молодость как самой организации, так и ее участников (самому старшему 17 лет), их опыту можно позавидовать. Ребята уже покорили ряд снежных вершин Западного Кавказа, а на этих летних каникулах решили штурмовать киргизские горные хребты.

Родители отнеслись к идее ребят поехать в Киргизию достаточно спокойно, хотя сначала, конечно, сомнения были. Однако опыт, который уже имеется у юных "сурикатов" и строгая дисциплина, которая царит в клубе, их развеяли.

- Каждый год в сентябре мы намечаем планы на будущее лето, - утверждает руководитель группы Владимир Прохницкий. - В прошлом году наша команда участвовала в соревнованиях по пешеходному и горному туризму. Ранее мы получили право на походы в Краснодарском крае, а подмосковные леса исследовали вдоль и поперек. В этот раз решили поехать в Киргизию. Ведь давно известно, что республика - своеобразная альпинистская Мекка. Из всех известных семитысячников бывшего СССР, а их, кажется, всего девять, три находятся в республике. К тому же одна наша участница, Женя Зеленкова, несколько лет назад побывала в Киргизии с родителями. Она много рассказывала о красотах края, вот мы и решили поехать. Кроме того, киргизские горы очень подходят для альпинистской практики.

Если сложить вместе высоту всех пройденных школьниками горных перевалов в Киргизии, то в общей сложности, как шутит Владимир Прохницкий, его подопечные преодолели более 13 километров. То есть практически два семитысячника. К этому стоит прибавить прохождение через почти полсотни горных рек и ручьев.

Неизведанные высоты нисколько не испугали ребят. Они почти как профессиональные альпинисты умеют выживать в экстремальных условиях - правильно поставить палатку, оказать первую медицинскую помощь, если таковая потребуется, и, конечно же, приготовить еду на костре. Так как в горах голод ощущается сильнее, чем в низинах, дежурили на кухне по графику. Питались пять раз в день.

На всем пути ребят сопровождали любопытные сурки. Зверьки то и дело выскакивали на дорогу и замирали, наблюдая за гостями. А один раз, поднимаясь на очередную вершину, они увидели пролетающего рядом орла.

После двухнедельного путешествия ребята с удовольствием окунулись в воды Иссык-Куля и познакомились с достопримечательностями Каракола. Улетали они домой с массой впечатлений, интересных историй, фотографий и с огромным желанием вернуться.

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У одного из участников клуба желание вернуться на Тянь-Шань исполнилось буквально через несколько дней. Руководитель группы Владимир Прохницкий снова приехал в Киргизию, чтобы участвовать в восхождении на одну из горных вершин в районе Кечик-Атай.