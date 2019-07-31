На бельгийской автомагистрали появится самый высокий арт-объект в Европе

Арт-объект Arc Majeur, высота которого составит 60 метров (что в два раза выше, чем статуя Иисуса Христа в Рио-де-Жанейро), расположится на одной из самых оживленных трасс в Бельгии. Ожидается, что основные части конструкции начнут монтировать 10 августа, а торжественное открытие скульптуры состоится до октября, сообщает The Guardian.

Монументальный арт-объект Arc Majeur спроектировал французский художник Бернар Вене. Стальная скульптура, вес которой приближается к 250 тоннам, представляет собой две дуги (высотой 28 и 60 метров), выходящих из-под земли. Для того, чтобы прочно закрепить конструкцию, потребуется около тысячи тонн бетона.

Уже известно, что расположится монумент недалеко от деревни Лаво-Сент-Анн на окраине бельгийского города Рошфор, на 99-м километре по обе стороны автотрассы Е411 (Намюр-Люксембург). Отмечается, что это место выбрали потому, что никакие фонарные столбы не помешают любоваться арт-объектом в полный рост.

Arc Majeur будет носить звание самого высокого стального (это важно!) монумента в Европе. Однако арка не побьет рекорд: на данный момент самой высокой скульптурой считается Кришту Рей (103 метра), статуя Христа, расположенная в португальском городе Алмада.

Справка "РГ"

Бернар Вене создал арт-объект в 1984 году по просьбе министра культуры Франции Жака Ланга. Стоимость Arc Majeur оценивается в 2,5 миллиона евро.