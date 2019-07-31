Россияне помогут БЖД прибавить скорости и комфорта

Путешествие из Минска и Бреста в Москву и Санкт-Петербург станет комфортнее: на эти маршруты вышли новые плацкартные и купейные вагоны, недавно закупленные Белорусской железной дорогой на Тверском вагоностроительном заводе. Корреспондент "СОЮЗа" лично оценил новации.

Что приятно поразило? Современный дизайн и качественные отделочные материалы, входные и межвагонные двери открываются автоматически, микроклимат в салоне поддерживает кондиционер. Для подзарядки гаджетов есть розетки, в перспективе появится доступ к беспроводному интернету. Комфортнее стали спальные места, а нижние диваны в купейных вагонах легко трансформируются в удобные места для сидения. Плюс "умные" системы пожарной и прочей безопасности, независимые от прохождения санитарных зон экологически чистые туалеты. В 8 из 16 закупленных купейных вагонах есть специальные купе для инвалидов-колясочников. Конструкционная скорость передвижения новых вагонов - до 160 км/час.

- Выбирая вид транспорта, пассажир обычно ориентируется на три показателя: скорость, комфорт и тариф, - комментирует новации начальник пассажирской службы БЖД Александр Захаревич. - И нам, чтобы выдержать конкуренцию, приходится соответствовать. В прошлом году мы закупили 20 плацкартных вагонов, пассажиры оценили их положительно. В этом году Тверской завод стал победителем в тендере на закупку 30 пассажирских вагонов - 14 плацкартных и 16 купейных.

В российском направлении БЖД ежегодно перевозит около двух млн человек, это 70% всех международных пассажирских перевозок. Сегодня из областных центров Беларуси по стальным магистралям можно совершить путешествие в любой российский регион. Наиболее востребованные направления - Москва и Санкт-Петербург.

Летом у белорусов популярно и южное направление: Адлер, Анапа, Минеральные Воды. Чтобы путешествие было комфортным, белорусские железнодорожники включают в эти маршруты и новые вагоны. Поездку с удобной для пассажира станции могут забронировать и российские путешественники, как, кстати, и на поезд Минск - Варна. К слову, за 5 месяцев этого года российские транзитные поезда перевезли через Беларусь 260 тысяч пассажиров.

- С российскими партнерами мы в постоянном контакте, - говорит Александр Захаревич. - Активно работаем над тем, чтобы Минск и Москву связал скоростной дневной поезд. Такое путешествие займет примерно 7-7,5 часа.

В числе приоритетов - создание более гибкой тарифной системы. Уже действуют сезонные тарифные скидки и другие преференции. Предполагаем, что этой осенью билет на поездку в купе или вагоне СВ трех белорусских поездов, следующих в Москву, можно будет приобрести по совершенно новой системе динамического управления тарифами и стимулирования спроса. Стоимость проезда в отдельные периоды сократится до 40%.

Досье "СОЮЗа"

В белорусско-российском железнодорожном движении участвуют 33 пары поездов. Ежегодно они перевозят около двух миллионов пассажиров. Через интернет на Белорусской железной дороге продается почти каждый четвертый билет.

Выбирая вид транспорта, пассажир обычно ориентируется на три показателя: скорость, комфорт и цену билета.